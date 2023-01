Sean Patterson: le meurtre d’un Britannique en Jamaïque était un «meurtre à contrat» par des «assaillants inconnus», selon la police | Nouvelles du Royaume-Uni

Le meurtre d’un touriste britannique en Jamaïque était un « meurtre à forfait » par des « assaillants inconnus », a affirmé la police du pays.

Sean Patterson de l’ouest de Londres était retrouvé dans une « mare de sang » avec des blessures par balle au haut du corps et à la tête vers midi le 2 janvier.

Les agents ont fait la sinistre découverte près de la piscine du logement de vacances de l’homme de 33 ans à Bogue Hill, St James, où il séjournait avec un autre homme, également originaire de Londres.

“Notre enquête a jusqu’à présent émis l’hypothèse que le meurtre était un meurtre à forfait émanant de la Grande-Bretagne”, a déclaré mercredi le sous-commissaire de police (DCP) Fitz Bailey dans un communiqué vidéo.

Il a ajouté que M. Patterson était arrivé en Jamaïque le 29 décembre et avait passé plusieurs jours dans un appartement avant de s’enregistrer dans la villa de Bogue Hill le jour de l’An.

Plus tard dans la journée, M. Patterson et l’homme qui restait avec lui ont rencontré une troisième personne de Kingston, et tous les trois sont restés à la maison d’hôtes dans des chambres séparées.

C’est vers midi le lendemain que M. Patterson et l’homme jamaïcain se sont rendus sur la terrasse de la piscine de la villa, et un “homme seul vêtu d’un sweat à capuche noir” a été vu en train de tirer, a déclaré M. Bailey.

“(L’homme de Kingston) a rapporté qu’il tournait le dos à (M.) Patterson lorsqu’il a entendu plusieurs fortes explosions (qui) ressemblaient à des coups de feu”, a-t-il ajouté.

“Il a rapporté qu’il avait regardé autour de lui et avait vu un homme seul vêtu d’un sweat à capuche noir avec une arme de poing tirant sur (M.) Patterson.”

Le témoin se serait enfui et se serait caché dans des buissons.

Des “progrès significatifs” en cours

Le commissaire a conclu en disant que les autorités locales travaillaient avec leurs partenaires internationaux, y compris la police britannique, et faisaient des “progrès significatifs” dans l’affaire.

Dans une interview avec le Daily Mail, la mère de M. Patterson, Lesley Wright, a déclaré que son fils s’était rendu en Jamaïque pour rencontrer sa famille et que c’était la première fois qu’il visitait le pays.

L’homme de 63 ans a déclaré au média: “J’ai perdu mon bébé. Aucune mère ne devrait avoir à enterrer son enfant.

“Nous espérons que justice sera rendue et que l’assassin de mon fils sera retiré de la rue, où il ne pourra blesser personne d’autre et détruire une autre famille.”

Mardi, un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office a confirmé qu’ils “soutenaient la famille d’un Britannique décédé en Jamaïque et sont en contact avec les autorités locales”.