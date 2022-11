Sean Patrick Maloney cède à Mike Lawler dans la perte des démocrates

Comme de nombreux républicains à New York et dans tout le pays, M. Lawler a également mis l’accent sur la criminalité, ainsi que sur l’économie et l’inflation, des problèmes d’importation dans le 17e district du Congrès, où de nombreuses communautés de banlieue luttent contre les impôts fonciers élevés. Il a également été aidé par une injection de quelque 6 millions de dollars dans la course par le Congressional Leadership Fund, un super PAC aligné sur la direction républicaine du Congrès.

M. Maloney a été élu pour la première fois pour servir le 18e district du Congrès voisin il y a dix ans, mais après qu’un juge d’État a rejeté les cartes précédentes plus tôt cette année – les qualifiant de partisanes et les ordonnant de redessiner – M. Maloney a choisi de se présenter dans le 17e, plus loin au sud, dans une zone un peu plus démocrate. Ce faisant, il a effectivement remplacé un autre législateur démocrate moins expérimenté, Mondaire Jones, ce qui a suscité des critiques de la part d’autres membres de son parti.

M. Maloney a survécu à un premier défi, mais s’était démené pour s’adapter aux contours d’un nouveau quartier. Et au fur et à mesure que la course aux élections générales progressait cet automne, la fortune de M. Maloney a semblé faiblir, ce qui a conduit le comité même qu’il dirige à verser des centaines de milliers de dollars dans des publicités de campagne au cours des dernières semaines.

Cela n’a pas fonctionné, car M. Lawler a surfé sur une vague de mécontentement et de force traditionnelle à mi-mandat du parti hors de la Maison Blanche pour remporter une victoire majeure. La course dans le 17e district était l’une des trois dans la région de la vallée de l’Hudson qui étaient considérées comme compétitives, bien que New York soit un État profondément libéral où les démocrates enregistrés sont plus nombreux que les républicains de plus de deux contre un.

Les dirigeants républicains du Congrès à New York, y compris la représentante Elise Stefanik, la troisième républicaine de la Chambre, ont poussé l’État partie vers la droite, adoptant certaines des politiques et de la rhétorique de l’ancien président Donald J. Trump.