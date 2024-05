Sean ‘P. L’ancien agent de sécurité de Diddy’ Combs décrit ses conversations avec Cassie et Kim Porter

Le magnat du hip-hop Sean « P. Diddy Combs est scruté au microscope suite aux raids de la sécurité intérieure sur deux propriétés. Aujourd’hui, il subit des réactions négatives du public suite à la diffusion d’images le montrant attaquant Casandra « Cassie » Ventura dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles. L’ancien chef de la sécurité de la star s’exprime maintenant sur ce qu’il se souvient des relations de Combs avec Ventura et Kim Porter. Voici ce qu’il a dit à propos des conversations qu’il a eues.

Sean ‘P. L’ancien chef de la sécurité de Diddy’ Combs a parlé à Cassie et Kim Porter de leurs relations

Sean « P. Diddy », l’ancien chef de la sécurité de Combs, Roger Bonds, s’est exprimé sur Piers Morgan non censuré concernant les relations de Combs avec Casandra « Cassie » Ventura et Kim Porter. Selon Bonds, il a été témoin d’un comportement peu recommandable entre Combs et Ventura et Combs et Porter. Cependant, il n’a pas vu tout ce qui se passait derrière les portes closes. Bonds a expliqué à Piers Morgan qu’il avait eu des conversations privées avec Ventura et Porter.

« Cassie et moi avons eu des conversations. Kim et moi avons eu des conversations », a déclaré Bonds. «Kim me disait en gros, dit-elle, Bonds, j’en ai quatre. Elle a dit, je permets que ces choses se produisent dans la mesure où il s’amuse avec les filles et des trucs comme ça. Elle a dit, quand j’en aurai marre, il le saura.

Les conversations de Bonds avec Ventura se sont déroulées différemment. « Et Cassie, tu es arrivée à un point où c’est comme si tu parlais à ta fille », a-t-il expliqué. «Je lui donne des conseils, mais Cassie avait tellement peur que le conseil que tu lui donnerais, elle reviendrait et le lui dirait. Et cela vous empêcherait de lui parler, de lui donner des conseils, ou de lui dire ce qu’elle devrait faire, car elle reviendrait le lui dire et ils seraient seuls.

Bonds a noté que Combs l’appellerait pour avoir parlé à Ventura. « La prochaine chose que vous savez, il vous appellerait par haut-parleur », a-t-il poursuivi. « ‘Yo, viens dans ma chambre, viens dans ma chambre. Pourquoi tu parles à ma copine ? Pourquoi tu parles à ma copine ?’

Roger Bonds a vu Sean ‘P. Diddy’ Combs ‘devient physique’ avec Kim Porter et Cassie

Kim Porter et Sean ‘P. Peignes Diddy | Mat Szwajkos/CP/Getty Images pour CP

Roger Bonds a déclaré avoir vu Sean « P. Diddy » Combs a physiquement blessé Casandra « Cassie » Ventura et Kim Porter. Il a noté que Combs avait une « colère plus profonde » qui le poussait à blesser les femmes.

« Je l’ai vu devenir très physique, attrapez-les », a déclaré Bonds. «C’est une fois que Cassie a mentionné dans son procès qu’elle avait dit qu’elle devait se rendre à l’hôtel de Londres. C’était moi qui la surveillais tous les jours à l’hôtel de Londres, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je sais que c’est vrai.

Quant à Porter, Bonds a déclaré qu’il l’avait vue se battre contre Combs.

« Je l’ai vu la gifler, tu sais? » » dit Bonds. « Une chose à propos de Kim, c’est qu’elle en est arrivée au point où elle a riposté parce qu’elle a réalisé à quel point elle était puissante. »

Le chef de la sécurité affirme avoir été « également manipulé » par la star du hip-hop

Roger Bonds dit que Sean « P. Diddy Combs l’a « manipulé » au fil des années, ce qui explique en partie pourquoi il est resté. Il voulait également aider Casandra « Cassie » Ventura.

« J’ai également été manipulé », a déclaré Bonds à Piers Morgan. «Il s’excusait également auprès de moi, du genre : ‘Yo, je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Yo, ça n’arrivera plus. Je vais faire mieux. Vous verriez que tout se passerait bien au cours des prochaines semaines, un mois ou deux. Et puis, tout d’un coup, on le voyait exploser à nouveau à cause de quelque chose.

« Si je restais, j’avais l’impression que je pouvais aider », a-t-il poursuivi. « Mais si je pars, qui va m’aider [Ventura]? … Tout le monde fermerait les yeux sur elle.

Comment obtenir de l’aide : Aux États-Unis, appelez la ligne d’assistance téléphonique nationale RAINN National Sexual Assault au 1-800-656-4673 pour entrer en contact avec un membre du personnel qualifié d’un prestataire de services en matière d’agression sexuelle dans votre région.

