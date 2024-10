Sean P. Diddy Combs a admis que ses soirées étaient « intimidantes » pour certaines personnes

Sean P. Diddy Combs a prédit un jour qu’il serait arrêté pour ses soirées « flippantes »

Diddy, qui a gagné le titre de « roi de la fête » pour ses célèbres soirées blanches dans les Hamptons, fait désormais face à des accusations fédérales, notamment de trafic sexuel et de racket, ainsi qu’à plusieurs poursuites civiles alléguant des abus commis lors de ses soirées.

Dans une ancienne interview avec Magazine Ambianceil a prédit qu’il serait arrêté et que ses soirées intimidaient certaines personnes.

« Ils ne me donnent même plus de permis pour faire la fête », a-t-il révélé. « Ils ne veulent plus que j’organise des fêtes, mais nous n’arrêterons pas. On va continuer à s’amuser en réunissant des gens de tous horizons… »

Le magnat de la musique a ajouté : « Vous allez entendre parler de mes soirées… Ils vont les fermer. Ils vont probablement m’arrêter et faire toutes sortes de choses folles juste parce que nous voulons passer un bon moment.

L’homme d’affaires a également déclaré au média : « Chaque fois que vous évoquez un élément différent dans l’environnement des gens, des choses qui élargissent leurs horizons, les gens sont intimidés. »

« Il y a beaucoup de gens qui se sentent intimidés par ça… C’est cool », a fait remarquer Diddy. « Cela ne me fait pas me sentir spécial. Cela ne me donne pas l’impression d’être une personne plus grande. Cela me donne juste l’impression de savoir comment organiser une fête.

Sean P. Diddy Combs est actuellement en prison en attendant son procès dans l’affaire fédérale. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.