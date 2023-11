Sean O’Malley sur le match revanche de Chito Vera : “Je vais fumer ce mec”

Sean O’Malley est heureux d’avoir enfin le match revanche de Marlon Vera dans les livres.

“Je ne suis pas beaucoup plus enthousiasmé par un combat que ça”, a déclaré O’Malley lundi. L’heure du MMA peu de temps après que le PDG de l’UFC, Dana White, a annoncé le combat pour l’UFC 299.

«Je veux ce combat. C’est juste parfait. J’ai l’impression que c’est le timing parfait. Après ce premier combat, tout le monde disait : « Tu dois avoir cette revanche, tu dois avoir cette revanche. » Et j’ai dit : ‘J’aurai ce match revanche quand je le voudrai, quand ce sera le moment.’ Quand viendra l’heure de ce match revanche, je l’appellerai et je l’obtiendrai. J’aurais pu obtenir cette revanche quand je le voulais. Je me disais, ce n’est pas encore le bon moment. C’est le bon moment, donc je suis très excité par ce combat.

“Je ne veux pas trop le dénigrer, parce que je dois construire un combat”, a ajouté le champion des poids coq de l’UFC. “Mais je vais fumer ce mec.”

Après de longues rumeurs, la revanche entre O’Malley, 29 ans, et Vera, 30 ans, a finalement été officialisée lundi dans le cadre d’un trio d’annonces de White. Les deux devraient s’affronter courant mars en tant qu’événement principal probable de l’UFC 299.

O’Malley et Vera se sont affrontés pour la première fois en août 2020 à l’UFC 252, Vera gagnant par KO au premier tour pour infliger à O’Malley la seule défaite de sa carrière professionnelle de MMA.

La relation entre les deux hommes est inhabituelle depuis, en partie à cause de l’insistance ironique d’O’Malley sur le fait qu’il n’a pas perdu du tout. Vera a endommagé de manière mémorable un nerf de la jambe d’O’Malley avec un coup de pied haut au mollet au début du combat, ce qui a fait perdre à « Sugar » son équilibre et sa mobilité en route vers l’arrêt au sol et au livre de Vera. O’Malley a déclaré lundi que la nature étrange de l’arrivée est la raison pour laquelle il n’a jamais pris le résultat personnellement – ​​et aussi pourquoi il est convaincu que « Chito » ne sera pas capable de reproduire l’exploit une seconde fois.

“C’est juste, pourquoi ça n’arrive pas [more]?” O’Malley a parlé des lésions nerveuses. «Je veux dire, je suppose que cela arrive de temps en temps – ce nerf, n’est-ce pas ? Mais combien de fois ?

« Ça n’arrive pas tellement. Et si cela se reproduit, alors je ne le ferai jamais – je dirai : « Très bien, j’ai perdu deux fois. » S’il me donne encore un coup de pied dans le nerf, si cela se reproduit, je dirai : ‘Très bien, il fait des conneries.’ Il sait ce qu’il fait. Mais j’ai l’impression que c’était une chance énorme, et il le sait. Il le sait vraiment, au fond. C’était tellement chanceux. Il a vraiment peur de moi. Je sais que tu regardes “Chito”, tu sais que je suis bien trop rapide pour toi et tu ne pourras pas me faire de la merde, mon pote. Il le sait. … Je pense qu’il est très nerveux pour ce combat, à 100 pour cent. Il est trop lent. Qu’est-ce que tu vas faire? Je vais le reconstituer.

O’Malley s’est donné pour priorité de réclamer le match revanche de Vera comme sa première défense de titre après avoir capturé la ceinture de manière époustouflante avec un KO contre Aljamain Sterling en août dernier. L’UFC 299 n’ayant actuellement pas de lieu officiel, « Sugar » a déclaré lundi qu’il serait même prêt à se rendre dans la maison natale de Vera, en Équateur, pour prendre sa revanche tant attendue.

“Oh ouais, j’adorerais ça”, a déclaré O’Malley. « L’Équateur, je ne sais même pas où c’est. Quelque part là-bas. Pourquoi je ne le ferais pas [accept those terms]?”

« L’éliminer en Équateur serait encore mieux. … Je veux l’assommer, donc peu importe où nous nous battons. J’y serais aimé.

Même si les deux rivaux ne s’aiment pas, Vera doit en grande partie à O’Malley pour sa sélection comme prochain challenger pour le titre UFC. Les deux performances de Vera en 2023 n’ont pas été parmi ses meilleures – il a perdu un combat déséquilibré contre Cory Sandhagen en mars, puis a devancé Pedro Munhoz dans une bataille acharnée mais finalement inoubliable en août.

Même O’Malley a été surpris par l’apparence de Vera face à Sandhagen.

« J’espère que ‘Chito’ apparaîtra. Ce sera drôle », a déclaré O’Malley. « C’était super bizarre, parce que je sais que ‘Chito’ est bon. Il est ceinture noire, il est bien sur le dos. Je pensais qu’il l’était. Je pensais que c’était un bon et bon lutteur. C’était juste, ouais, c’était une super, super soirée de repos. C’était fou. C’était embarrassant. Je suis sûr qu’il déteste même penser à ce combat, parce que c’était tellement embarrassant. Il vient d’être descendu, il n’a pas pu se relever. Cory n’est pas un lutteur.

“Il a une bonne lutte, il s’est définitivement amélioré, mais [Vera] il ne pouvait même pas se lever du tout, et je ne pense même pas qu’il ait essayé. C’était une performance embarrassante, et je ne pense pas qu’il serait en désaccord avec cela. Je pense que je m’asseyais ici et disais : « Ouais, c’était embarrassant. »

La curieuse relation entre O’Malley et Vera était pleinement visible tout au long de l’interview. À un moment donné, Vera a même utilisé FaceTime avec L’heure du MMA l’animateur, Ariel Helwani de MMA Fighting, pour parler directement à O’Malley. Au cours de cet appel, Vera pouvait être vue aux côtés du rappeur Action Bronson en train de regarder l’interview d’O’Malley en direct sur un téléviseur grand écran.

Lorsqu’on lui a ensuite demandé d’expliquer les dangers que Vera lui présentait, O’Malley a offert un compliment détourné en comparant “Chito” à un autre ancien adversaire, Kris Moutinho, contre qui O’Malley a décroché 230 frappes significatives dans une décision brutalement déséquilibrée. O’Malley a déclaré que la ténacité et la durabilité de Vera restent les meilleurs atouts de Vera, mais a également reconnu que malgré ses propos trash, il est bien conscient de ce à quoi il est confronté à l’UFC 299.

«Je parle de conneries [but] Je sais à quel point il est bon », a déclaré O’Malley. «Je ne vais pas y aller, je ne vais pas avoir un camp d’entraînement paresseux. Je ne vais pas agir comme si c’était un combat facile. Chaque combat à l’UFC, même ceux qui ne font pas partie du top 15, peut être un combat difficile. Je ne le sous-estime donc certainement pas. Je vais parler de mes conneries et je vais dire ce que je ressens. Il est trop lent, je vais lui botter le cul. Mais je vais le prendre aussi au sérieux que j’ai pris n’importe quel gars.

« ‘Chito’ est très dur. Il sera difficile à éliminer », a ajouté O’Malley. “Je sais que. Je ne pense pas qu’il ira là-bas, [fall after] quelques coups. Mais Aljo est également difficile à éliminer. J’ai trouvé son menton. Je sais donc de quoi je suis capable. Je suis très excité, très excité par ce combat.