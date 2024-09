Sean O’Malley contre Merab Dvalishvili : comment regarder Noche UFC 306, la carte complète du combat et plus encore

L’Américain Sean O’Malley affrontera le Géorgien Merab Dvalishvili lors de l’UFC 306, samedi soir au Sphere de Las Vegas. (Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

L’Américain Sean O’Malley défendra son titre des poids coqs dans un combat UFC 306 contre Merab Dvalishvili ce samedi soir au Sphere de Las Vegas. Les deux concurrents se sont insultés en préparation du combat, O’Malley menaçant de rouvrir une lacération au visage de Dvalishvili qui vient tout juste de guérir, et Dvalishvili qualifiant l’entraîneur d’O’Malley de « serpent » pour lui avoir manqué de respect.

La soirée de combats est annoncée comme la Noche UFC 306 car elle tombe le week-end du Jour de l’Indépendance du Mexique. La carte principale comprend un combat pour le titre des poids mouches féminins entre la championne Alexa Grasso et l’ancienne championne Valentina Shevchenko. Le combat sera disponible en PPV via ESPN+ pour 79,99 $, mais si vous commandez avant le lundi 9 septembre (c’est-à-dire aujourd’hui !), vous pouvez économiser 10 $.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le combat Sean O’Malley contre Merab Dvalishvili, y compris la carte de combat complète, comment vous pouvez diffuser chaque match et où vous pouvez regarder avec l’aide d’un VPN pour moins cher.

Comment regarder le Sean O’Malley contre Merab Dvalishvili lutte:

Date: Samedi 14 septembre

Heure de début: L’événement commence à 19h30 HE

Durée du combat (approximative): les combats de la carte principale commencent à 22h HE

Emplacement: La Sphère, Las Vegas, NV

Chaîne TV/streaming : PPV via ESPN+, préliminaires sur UFC Fight Pass

Quand est le Sean O’Malley contre Merab Dvalishvili lutte?

O’Malley et Dvalishvili s’affronteront ce samedi 14 septembre à Las Vegas.

Sur quelle chaîne est le O’Malley contre Dvalishvili continuer à se battre ?

Le combat UFC 306 entre Sean O’Malley et Merab Dvalishvili sera disponible en pay-per-view aux États-Unis sur ESPN+. Les abonnés ESPN+ peuvent choisir de l’ajouter à leur forfait mensuel (Cliquez ici pour voir comment), mais notez que le combat nécessite à la fois un abonnement à ESPN+ et un module complémentaire PPV de 79,99 $ à l’abonnement mensuel. (Si vous l’achetez avant le 9 septembre, vous pouvez l’obtenir avec une réduction de 10 $.) Les premiers matchs préliminaires seront également disponibles sur Passe de combat UFC à 19h30 HE.

Vous ne souhaitez pas payer le prix du PPV juste pour regarder un match ? Continuez à lire pour découvrir comment regarder le combat pour moins cher avec l’aide d’un VPN.

Où regarder le O’Malley contre Dvalishvili lutte:

Si vous préférez ne pas vous abonner à ESPN+ pour suivre le combat O’Malley vs. Dvalishvili, il existe d’autres moyens de vous connecter à l’aide d’un VPN. Le combat est disponible en direct sur TNT Sports au Royaume-Uni, l’application et le site Web du diffuseur diffusant également les combats. Discovery+ diffusera également l’action au Royaume-Uni. En utilisant un VPN avec un emplacement défini sur un autre emplacement, comme l’Angleterre, vous pouvez acheter un VPN pour diffuser le combat. abonnement à Discovery+ avec TNT pour 30,99 £, soit l’équivalent de 40 $.

Un VPN (réseau privé virtuel) aide à protéger vos données, peut masquer votre adresse IP et est peut-être le plus populaire pour être particulièrement utile à l’ère du streaming. Que vous cherchiez à regarder Amis sur Netflix (qui a abandonné la version américaine du streamer en 2019) ou connectez-vous gratuitement au combat ce week-end sans passer de commande sur PPV, un VPN peut vous aider. Vous souhaitez essayer un VPN pour la première fois ? guide tombe en panne les meilleures options VPN pour chaque type d’utilisateur.

(ExpressVPN) ExpressVPN propose un « Internet sans frontières », ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à un streaming en direct au Royaume-Uni du combat de ce week-end au lieu de payer pour une diffusion PPV aux États-Unis du match O’Malley vs Dvalishvili. Il vous suffit de vous inscrire à ExpressVPN et de modifier l’emplacement de votre serveur. La protection supplémentaire, la vitesse et la gamme d’options de localisation d’ExpressVPN en font un excellent choix pour les nouveaux utilisateurs de VPN qui cherchent à étendre leurs capacités de streaming. De plus, c’est le premier choix d’Endgadget pour les meilleur VPN de streamingLes nouveaux utilisateurs peuvent économiser 49 % en souscrivant à l’abonnement de 12 mois d’ExpressVPN. De plus, le service offre une garantie de remboursement de 30 jours, au cas où vous hésiteriez à essayer un VPN. 8,32 $/mois chez ExpressVPN

UFC 306 : carte du combat O’Malley vs Dvalishvili

Carte principale:

Sean O’Malley (C) contre Merab Dvalishvili (titre poids coq masculin)

Alexa Grasso (C) contre Valentina Shevchenko 3 (titre poids mouche féminin)

Brian Ortega contre Diego Lopes (poids plume)

Daniel Zellhuber contre Esteban Ribovics (poids léger)

Ronaldo Rodriguez contre Ode’ Osbourne (poids mouche)

Préliminaires

Irene Aldana contre Norma Dumont (poids coq féminin)

Manuel Torres contre Ignacio Bahamondes (léger)

Yazmin Jauregui contre Ketlen Souza (poids paille femmes)

Edgar Chairez contre Kevin Borjas (poids mouche)

Les premiers préliminaires