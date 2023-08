Sean O’Malley bat Aljamain Sterling pour s’assurer le titre des poids coq via TKO: REGARDER

« Suga » Sean O Malley a réussi à vaincre Aljamain « Funkmaster » Sterling pour capturer le champion des poids coq de l’UFC. Le combat était très attendu avec O’Malley qui a gravi les échelons en tant que jeune talent.

Sean a réussi à assurer la victoire contre Sterling dans un KO sensationnel qui s’est produit au deuxième tour. Aljamain a cherché à faire pression sur Sean dès le début du premier tour avec ses coups de pied dans les jambes, mais O’Malley a réussi à échapper à toute menace avec une relative facilité et a semblé extrêmement concentré tout au long du premier tour.

Sean a fait du bon travail en gardant le dos au centre du ring, donc Sterling n’a pas pu le coincer dans la cage et utiliser ses compétences de lutte de classe mondiale. Il a également utilisé ses feintes pour garder Sterling engagé alors qu’il cherchait le coup fatal qui n’était pas disponible au premier tour. La première tentative de retrait de Sterling n’a eu lieu que dans les 20 dernières secondes du premier tour, Sean a réussi à garder son sang-froid et à attendre la fin du tour, ce qui est devenu un jeu massif.

Au deuxième tour, les choses se sont beaucoup plus chauffées lorsque Sean a tenté de décrocher un coup de pied mais a glissé et a été rattrapé par Sterling. Heureusement, Sean a réussi à tenir le coup et à trouver un moyen de se libérer afin de se concentrer sur ses points forts, ce qui est frappant.

C’est à ce moment-là que Sean a réussi à porter le coup fatal alors que Sterling est entré dans la portée de Sean et l’a frappé avec une droite qui a cloué Sterling au sol malgré ses tentatives de garder une distance avec le sol en utilisant ses coups de pied. O’Malley a réussi à trouver le KO et à remporter une victoire au championnat.

O ‘Malley est venu à l’UFC via la série Contender de Dana White où il a remporté une victoire par KO contre Alfred Khashakyan. Malgré l’obtention d’un contrat à l’UFC, le combattant a dû faire face à divers revers, des blessures à l’échec des tests de dopage.

Il a également perdu contre Marlon Vera via TKO au premier tour également. Mais il avait réussi à accumuler des victoires sur l’ancien champion Petr Yan, Thomas Almeida, Kris Moutinho et d’autres pour se construire des rangs.

Sa coiffure remarquable qui consiste en un afro aux couleurs de l’arc-en-ciel était également une énorme attraction parmi les fans. Il produit également du contenu sur sa chaîne YouTube, notamment un podcast.