Sean McVay explique le panier dénué de sens des Rams contre les 49ers, affirme qu’il ne connaissait pas la propagation

L’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay, a contribué à faire (ou à ruiner) de nombreuses journées de parieurs lorsqu’il a étonnamment choisi de marquer un panier contre les 49ers avec l’expiration du temps – et Los Angeles en baisse de 10.

Le botteur des Rams Brett Maher a frappé le ballon à travers les montants, portant le score final à 30-23 en faveur de San Francisco au lieu de 30-20.

En regardant la situation dans son ensemble, il s’agissait d’un coup de pied finalement dénué de sens – à l’exception de ceux qui pariaient sur l’écart de points du jeu, qui favorisait les 49ers par 7,5 dans la plupart des paris sportifs.

Si les Rams avaient simplement manqué de temps tout en perdant deux scores, comme le font la plupart des équipes dans cette situation, San Francisco aurait couvert. Au lieu de cela, McVay a offert un cadeau de début de saison à ceux qui parient sur les Rams contre l’écart.

La décision de McVay de marquer le terrain est dans l’esprit de tous les joueurs depuis que cela s’est produit, mais l’entraîneur insiste sur le fait qu’il l’a fait involontairement.

« Nous essayions d’obtenir un résultat où nous pourrions marquer le panier avant [time ran out] … et être capable de donner un coup de pied en jeu [on the ensuing kickoff] et essayons de nous donner une réelle opportunité de gagner le match », McVay a déclaré aux journalistes mardi.

Cependant, le jeu a pris plus de temps à se développer que prévu par McVay, ne laissant pas de temps pour un coup de pied en jeu après le jeu suivant. Il a néanmoins décidé de s’en tenir au plan d’envoyer l’unité de placement.

« J’avais l’impression que c’était une opportunité de ne pas quitter Matthew [Stafford] susceptible d’être soulevé inutilement dans la zone des buts », a déclaré McVay. « Mais l’objectif initial était d’essayer d’obtenir un deux pour un là où nous finissons par nous retrouver à portée de panier un peu plus tôt. … et puis finalement essayer de pouvoir avoir un coup de pied en jeu pour ensuite essayer de pouvoir concourir pour essayer ou gagner le match.

McVay a déclaré qu’il n’était pas au courant des implications des paris jusqu’à ce que le vice-président des communications des Rams, Artis Twyman, lui dise : « Beaucoup de gens à Vegas étaient énervés par cette décision. »

« Je n’étais clairement pas au courant de ce genre de choses », a déclaré McVay.