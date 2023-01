Sean McVay entraînera les Rams de Los Angeles en 2023 après des spéculations selon lesquelles il démissionnerait | Nouvelles de la NFL

L’entraîneur-chef des Rams de Los Angeles, Sean McVay, restera en charge de l’équipe en 2023

Les Rams de Los Angeles ont confirmé que l’entraîneur-chef Sean McVay s’était engagé à entraîner l’équipe en 2023 après des jours de spéculation selon lesquels il prévoyait de démissionner.

Le plus jeune entraîneur-chef de l’histoire de la NFL à remporter le Super Bowl a décidé de ne pas s’arrêter d’entraîner après que ses Rams aient terminé 5-12 lors de la pire saison de l’histoire d’un champion en titre.

Dans une courte déclaration publiée vendredi, les Rams de Los Angeles ont déclaré: “Sean McVay a informé l’équipe qu’il était ravi de revenir la saison prochaine.”

Des rumeurs ont commencé à circuler sur l’avenir de McVay lorsqu’il a partagé sa réticence à s’engager avec les Rams pour 2023 lors de sa conférence de presse de fin de saison lundi, prenant la décision sans précédent de permettre aux entraîneurs adjoints d’interviewer ailleurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Rams de Los Angeles, Sean McVay, prononce un discours passionné devant son équipe après leur victoire sur les Raiders de Las Vegas. L’entraîneur-chef des Rams de Los Angeles, Sean McVay, prononce un discours passionné devant son équipe après leur victoire sur les Raiders de Las Vegas.

L’esprit offensif innovant des Rams a également fréquemment parlé de son désir de commencer une carrière dans la radiodiffusion et se serait vu offrir jusqu’à 100 millions de dollars sur cinq ans pour rejoindre l’équipe de diffusion Amazon Prime NFL en 2022.

“Prenez les deux prochains jours, soyez vraiment capable de réfléchir et de nombreuses conversations qui dicteront et détermineront la décision qui est la meilleure pour moi et ma famille”, a déclaré McVay lundi à propos du moment où il connaîtrait ses plans pour l’année prochaine.

Le coordinateur défensif des Rams, Raheem Morris, a plusieurs entretiens prévus pour redevenir entraîneur-chef, notamment avec les Colts d’Indianapolis et les Broncos de Denver.

Kliff Kingsbury a été licencié lundi alors que les Cardinals de l’Arizona nettoyaient la maison, et les Rams ont perdu le coordinateur offensif Liam Coen mardi. Il est retourné au Kentucky pour être le directeur général des Wildcats, poste qu’il a occupé en 2021 avant de passer aux Rams.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement des Rams de Los Angeles avec les Packers de Green Bay lors de la semaine 15 de la NFL. Faits saillants de l’affrontement des Rams de Los Angeles avec les Packers de Green Bay lors de la semaine 15 de la NFL.

Parmi les autres anciens assistants de McVay figurent l’entraîneur-chef des Green Bay Packers Matt LaFleur, l’entraîneur-chef des Los Angeles Chargers Brandon Staley et l’entraîneur-chef de l’Université de l’Arizona Jedd Fisch.