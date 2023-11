Sean McVay dit qu’il n’a pas grand chose de positif à dire après la défaite des Rams

Les Rams de Los Angeles ont perdu contre Packers de Green Bay aujourd’hui sur le score de 20-3. Si vous ne voyiez que le score final, vous ne sauriez pas que le match était sans but ou qu’il s’agissait d’un match à un score pendant environ trois quarts. La défense de Los Angeles a fait le show jusqu’à ce qu’elle s’essouffle finalement. L’offensive de LA a montré qu’ils n’étaient pas préparés, jeu après jeu. Avec Matthew Stafford absent, Brett Rypien a obtenu le feu vert et il ressemblait à un quart-arrière suppléant. L’équipe autour de lui n’a pas exécuté ses tâches de manière cohérente. L’infraction ne s’est en aucune façon élevée. L’attaque offensive a été la partie la plus faible de l’équipe dans cette défaite.







Sean McVay parle aux médias après le match et il commence par faire l’éloge de sa défense. Probablement pour essayer d’éviter une véritable mutinerie (l’offensive avait l’air si grave). McVay, à son honneur, en est propriétaire.

« J’étais fier de la façon dont notre défense a joué aujourd’hui. Ils nous ont gardés dans le match, ils ont continué à se battre, puis ça s’est un peu éloigné à la fin. Il n’a pas fait un assez bon travail offensivement. Vous avez ces revirements, nous ne faisons pas un bon travail pour capitaliser lorsque notre défense obtient les revirements, et nous n’avons pas vraiment réussi à faire avancer quoi que ce soit sur le plan du moment. Ce fut une bonne journée d’humilité. Parfois, il y a des jours comme ça, mais donnez-nous une chance de prendre du recul, de faire un meilleur travail et de comprendre comment nous pouvons être fiers de la façon dont nous concourons, de la façon dont nous jouons… Je veux faire un meilleur travail d’entraîneur lors des huit derniers matchs qui étaient garantis.

Une autre semaine. Encore une défaite. Encore une journée d’humilité. L’entraîneur-chef semble à court de mots. C’est inhabituel pour lui. Il répète ce qu’il dit : la conviction que cette équipe peut être meilleure, mais la façon dont il parle des huit matchs restants ressemble à un compte à rebours. Comme après les huit matchs, la saison des Rams sera terminée. Je suis probablement en train de le lire.

Après la victoire de la première semaine contre le Seattle Seahawks, sans Cooper Kupp, tout semblait possible. Reste maintenant à savoir quand les Rams gagneront-ils à nouveau ? McVay peut-il gagner avec Rypien ? Tout n’était pas dû à Rypien, l’offensive dans son ensemble semblait perdue ce match.

“Vous voulez en quelque sorte aider Brett quand il intervient aujourd’hui, vous êtes absent Matthew, donc c’est déjà un défi comme ça… Je ne pensais pas non plus que nous ayons très bien joué avec lui. Je pense que nous pouvons faire un bien meilleur travail. Je vais devoir revenir en arrière et regarder la cassette. Le temps était plutôt pluvieux, ce qui a minimisé certaines des différentes choses que vous pouvez activer, en particulier dans le jeu de passes… gestion du ballon difficile, même dans le jeu de course, donc il n’y avait vraiment pas beaucoup de points positifs. à emporter.”

C’est troublant d’entendre McVay parler de la pluie comme si l’équipe ne pouvait pas gagner à cause d’elle. Les Packers ont joué dans le même décor. Ils ont trouvé le moyen de marquer. Ils ont trouvé un moyen de gagner. Los Angeles, non. LA a perdu des matchs avec du beau temps à domicile. Ils ont également perdu des matchs à l’extérieur. La météo était un facteur certain, ce n’est pas une raison pour perdre un match de football. Cette équipe a essayé et elle n’en a pas fait assez. McVay dit que cette équipe peut mieux exécuter. Quand? Aucun calendrier n’est donné, et il semble y avoir peu de points positifs à retenir après la défaite de la semaine 9.

La pluie, le manque de Stafford et d’autres joueurs clés, l’équipe a été surpassée aujourd’hui. Cela s’est vu dans le score final. Cependant, Los Angeles était présent pendant la majeure partie du match, mais les Rams n’ont rien fait pour profiter d’une de leurs occasions. Quoi qu’ils fassent, cela ne fonctionnait pas et McVay n’avait aucune réponse. L’entraîneur qui semblait avoir l’habitude d’appeler le bon jeu dans n’importe quelle situation semble hors de jeu à appeler à moins qu’il n’ait Stafford (ou Baker Mayfield) là pour le renflouer. C’est dur mais le coach l’admet. Il dit qu’il doit faire un meilleur travail. Les joueurs doivent aussi mieux jouer.

« J’apprécie la façon dont les gars ont continué à concourir, mais nous pouvons faire un meilleur travail. Je pense que cela commence toujours par moi, mais ensuite je veux voir une meilleure exécution, de meilleurs fondamentaux et techniques, une meilleure capacité à pouvoir réaliser certains jeux quand il y a une opportunité de pouvoir le faire. Je veux que les gens puissent regarder à l’intérieur. Il n’y avait pas beaucoup de bonnes choses sur lesquelles on puisse dire que nous pourrions bâtir… il y avait beaucoup de raisons différentes à cela. Tout cela n’est qu’une excuse.

Alors, quand les Rams peuvent-ils s’attendre à ce que Stafford revienne ? Stafford n’est pas en IR donc les Rams espèrent qu’il sera bientôt de retour, mais McVay ne donne aucune confirmation pour le moment.

“Je ne peux pas vous donner de nouvelles sur l’endroit exact où il se trouve.”

L’entraîneur a parlé et parle de faire un meilleur travail. Que peut-il faire d’autre? Abandonner les tâches d’appel de jeu ? Attendre que des joueurs clés comme Kyren Williams reviennent en bonne santé et remettent cette attaque sur les rails ? Je dois penser que McVay a quelques idées. Il n’en partage pas vraiment ici. Il dit simplement qu’il peut faire mieux et que s’il fait mieux, l’équipe fera mieux et, espérons-le, elle sera en meilleure santé.

“Je dois faire un meilleur travail pour trouver certaines choses que je peux faire en tant qu’entraîneur-chef de cette équipe pour pouvoir nous placer dans de meilleures places et déterminer quelles sont certaines des solutions pour que nous puissions jouer de meilleure qualité. le football, que nous avons vu dans certains cas et quelques aperçus… nous récupérerons certains gars. Il nous manquait également quelques grands joueurs non exclusifs à Matthew… nous serons meilleurs lorsque nous récupérerons ces gars également.

Les Rams ont perdu avec Stafford. Ils ont perdu avec Ernest Jones. Il n’y a pas que les blessures. Ce n’est pas seulement une question de jeu, il faut que tout se déroule de la bonne manière si cette équipe veut gagner. À l’heure actuelle, Los Angeles va dans la mauvaise direction. En ce moment, Los Angeles joue au football perdant.

“Quelles sont les choses que nous devons faire… pour exécuter de manière plus cohérente.”

McVay évoque à nouveau la pluie. Plus tôt dans l’année, des informations ont été rapportées selon lesquelles LA ne voulait pas jouer au Lameau Field. Ils ont essayé de demander à la NFL de modifier cette partie du calendrier. La NFL a rejeté la demande. McVay a désormais une fiche de 1-4 contre les Packers. 0-4 contre l’entraîneur-chef Matt Lafleur et les Rams ont perdu contre les Packers à leurs quatre derniers matchs. Tout à Lambeau. La faute à la pluie pour cette défaite ?

« La façon dont la pluie tombait pendant ces périodes, le ballon était si fluide, mais minimisait certaines des différentes choses que vous vouliez pouvoir faire. Qu’il s’agisse d’exécuter une partie de votre jeu de passes rapides, même seulement certains des écrans que le ballon manipule sur certains périmètres, votre inventaire devient un peu plus petit, mais je dois regarder le film.

Où va l’équipe à partir d’ici ? Aussi fou que cela puisse paraître, quand Los Angeles devrait-il commencer à envisager de faire taire des joueurs comme Puka Nacua (qui est entré en jeu avec une blessure au genou) ? Nous sommes au début de la saison, mais ces dernières semaines vont passer vite et si LA ne joue pas mieux après la semaine de congé, ils seront éliminés. Peut-être que Los Angeles est redevenue ce que beaucoup pensaient être au début de la saison. Une équipe en développement. Une réinstallation, mais n’appelez pas cela une reconstruction. Une équipe qui se remodèle.

“Je veux pouvoir examiner l’ensemble du travail réalisé pour ces neuf premiers matchs… eh bien, qui sont les gars que nous voulons continuer à faire du bon travail en construisant et en développant et en comprenant à quoi cela ressemble de faire mieux.”

Curieux, est-ce que la défaite de Los Angeles lors de ses quatre derniers matchs contre les Packers a quelque chose à voir avec ce match, ou était-ce entièrement à cause de la pluie ?

“Je pense que chaque jeu est sa propre entité distincte et nous n’avons tout simplement pas fait un assez bon travail ces derniers temps.”

Rypien peut-il mieux jouer ? Faut-il attendre davantage de cette infraction ?

“Oui, collectivement, nous pouvons faire un meilleur travail.”

L’entraîneur-chef dit donc les mêmes choses que la semaine dernière. Pas surprenant et au moins il est cohérent. Maintenant, si nous pouvons voir les Rams être plus cohérents (dans le bon sens) sur le terrain, alors nous aurons peut-être quelque chose de plus amusant à dire. En attendant, cette attaque des Rams est difficile à regarder et difficile à croire. Je crois toujours que McVay peut renverser la situation, mais l’offensive inefficace est le reflet direct de l’entraîneur à l’esprit offensif de Los Angeles. On dirait que l’entraîneur en a assez de regarder ça. Les fans et les joueurs le sont probablement aussi.

En savoir plus