Sean McVay dit que les Rams ont échangé Van Jefferson en partie pour aider le receveur dans son agence libre imminente

Sean McVay admet que les Rams de Los Angeles n’ont pas amélioré leur équipe lorsqu’ils ont échangé le receveur vétéran Van Jefferson aux Falcons.

L’entraîneur dit également que les fans des Rams ne devraient pas s’attendre à des ajouts majeurs cette saison pour contrer la soustraction constante des derniers mois, culminant avec le départ de Jefferson pour un échange de choix à la fin du repêchage 2025.

McVay a déclaré mercredi que le moment choisi pour l’échange était par respect pour Jefferson, qui en est à la dernière année de son contrat de recrue. Le receveur vainqueur du Super Bowl était un contributeur constant lorsqu’il était en bonne santé au cours des saisons précédentes et un joueur très apprécié dans le vestiaire, mais il était également tombé dans le classement des Rams avec 12 matchs à jouer dans la saison.

« Il n’était rien d’autre qu’un artiste de classe, rien d’autre qu’un pro, mais je pense qu’il voulait probablement jouer un rôle plus important », a déclaré McVay. « C’est compréhensible. »

Jefferson n’a joué que deux snaps lors de la défaite de dimanche dernier contre Philadelphie, et ses chances de revenir chez les Rams en 2024 semblaient faibles. Los Angeles l’a transféré dans une équipe pauvre en receveurs pour lui donner toutes les chances d’augmenter son stock en agence libre.

« Il y avait aussi une certaine considération pour la personne », a déclaré McVay. « Vous devez prendre les décisions qui conviennent le mieux à l’équipe, mais sur la base de certaines des choses que nous estimions possibles à l’avenir, et en prenant soin de lui et de nous, c’était exactement ce que nous pensions être la meilleure décision. Une grande partie de cela consistait à essayer d’être prévenant envers une personne vraiment spéciale. »

McVay a reconnu que le départ de Jefferson érode la profondeur des Rams au poste de receveur derrière Cooper Kupp, la recrue Puka Nacua et Tutu Atwell. Bien que Nacua soigne une blessure oblique et que Kupp revienne tout juste d’une longue absence avec une blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière, Los Angeles a quand même pris la décision.

« Vous priez simplement et vous espérez que nos gars seront capables de rester en bonne santé et que vous aurez une certaine profondeur », a déclaré McVay. « Notre salle de réception ne s’est pas améliorée en perdant Van Jefferson, c’est certain. Mais nous nous sommes améliorés en pouvant réintégrer Cooper dans le mix, et cela signifiait qu’il y aurait moins d’opportunités pour (Jefferson) de rester sur le terrain. domaine si nous sommes capables de rester en bonne santé, et c’est toujours un « si ». L’année dernière nous l’a appris. »

Bien que les Rams aient une réputation de longue date pour leurs ajouts de personnel spectaculaires, ils n’ont pas pris cette décision pour libérer leur masse salariale ou leur effectif pour quelque chose de plus grand, a reconnu McVay. Le départ de Jefferson laisse une modeste marge sous le plafond salarial pour une masse salariale déjà inférieure à la limite, mais McVay a écarté les chances que les Rams utilisent cette marge à l’approche de la date limite des échanges.

« Non, nous n’avons pas vraiment la disponibilité » pour faire de gros ajouts, a déclaré McVay. « Je veux dire… il faut en quelque sorte disposer de ressources et de différentes choses comme ça pour que celles-ci soient des options. Je ne sais pas si ces conversations seront aussi répandues que peut-être dans les années passées. »

L’incapacité de Jefferson à décrocher un deuxième contrat avec les Rams n’est pas inhabituelle : depuis l’arrivée de McVay en 2017, le seul recrue à rester au-delà de son contrat de recrue est Kupp, le MVP du Super Bowl âgé de 30 ans et l’un des plus prolifiques. récepteurs de sa génération. L’ailier rapproché Tyler Higbee, arrivé en 2016, en est à son troisième contrat.

Matthew Stafford et les autres receveurs de Jefferson ont tous exprimé leur tristesse de voir le casier désormais vide de Jefferson à côté du stand de Stafford au complexe d’entraînement des Rams.

« Moi et Van sommes très proches, donc c’est navrant », a déclaré Atwell, qui compte déjà un sommet en carrière de 24 attrapés pour 279 verges et deux touchés cette saison. « Il m’a amené comme un petit frère. C’est une situation difficile, mais il va avoir une belle opportunité à Atlanta. »

Stafford connaît Jefferson depuis que le père du receveur, Shawn, était entraîneur des receveurs des Lions au cours des quatre premières années de la carrière de Stafford à Detroit.

« Il était dans plusieurs camps d’entraînement », a déclaré Stafford. « J’ai suivi sa carrière pendant longtemps. J’ai adoré travailler avec lui. J’espère que lorsqu’il ira à Atlanta, il sera souvent sur le terrain et qu’il pourra jouer beaucoup. Je tire toujours pour lui. »

