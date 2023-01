Sean McVay de retour en tant qu’entraîneur des Rams pour la saison 2023

Sean McVay n’a pas fini d’entraîner les Rams de Los Angeles.

L’entraîneur vainqueur du Super Bowl a informé les membres de l’organisation des Rams qu’il prévoyait de continuer à entraîner le club la saison prochaine. McVay était initialement évasif lors de sa conférence de fin de saison plus tôt cette semaine.

Les Rams viennent de terminer une saison régulière de 5-12, la première campagne perdante du mandat de six ans de McVay. Il a un dossier de 60-38 et une fiche de 10-7 en séries éliminatoires depuis qu’il est devenu le plus jeune entraîneur-chef de l’histoire de la NFL.

Il n’y a même pas 12 mois, LA remportait le Super Bowl LVI, marquant sa deuxième apparition dans le match pour le titre sous McVay. À l’intersaison, l’entraîneur de 36 ans a signé une prolongation qui est bonne jusqu’à la saison 2026. Mais après une année 2022 éprouvante, McVay a déclaré qu’il envisageait de s’éloigner de la profession.

“Vous ne voulez pas vous précipiter dans une quelconque décision”, a déclaré McVay précédemment. “Il y a beaucoup d’émotion juste après la saison. Il y a beaucoup de couches à cela. Il y a beaucoup de gens que cela affecte que je ne prends pas à la légère et dont je veux être conscient, et donc je vais prendre les deux prochains jours pour vraiment réfléchir (et avoir) beaucoup de conversations avec diverses personnes qui dicteront et détermineront la décision qui est la meilleure pour moi, ma famille, les Rams et beaucoup de gens.”

Sa décision, du moins pour le moment, est de continuer à entraîner les Rams.

