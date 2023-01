Sean McDermott mérite des éloges pour avoir mis l’accent sur la santé mentale de Bills

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait Damar Hamlin, Josh Allen a déclaré que la sécurité des Buffalo Bills était “le gars le plus heureux”. Et Hamlin a rendu les fans de la NFL extrêmement heureux en apprenant qu’il communiquait avec les médecins par écrit et serrait les mains de sa famille.

Allen a répondu aux questions jeudi après-midi après que Hamlin se soit réveillé après des jours de sédation à la suite d’un arrêt cardiaque lors du match Bills-Bengals lundi soir.

C’est une immense joie d’apprendre que Hamlin s’améliore.

Nous avons tous beaucoup appris sur Hamlin ces derniers jours. À tous égards, il semble être une personne exceptionnelle, quelqu’un qui a surmonté une énorme adversité dans un quartier difficile grandi en Pennsylvanie. Et même en tant que recrue de 24 ans, le jeune homme avait déjà la maturité nécessaire pour souligner ce que la famille signifie pour lui.

“Je suis grand dans mon unité familiale. Ma mère, mon père, mon petit frère – c’est à peu près tout mon monde. … Toute autre chose qui se passe dans ma vie tourne autour d’eux”, a déclaré Hamlin au journaliste de l’équipe Bills, Maddy. Glab en décembre. “Je ne fais pas grand-chose sans l’opinion de ma mère et de mon père, que je l’accepte ou non. Mais je veux juste l’entendre. C’est comme ça que j’ai été élevé.”

C’est une bonne tête sur les épaules.

Je vais parler pour moi et dire que voir Hamlin s’effondrer sur le terrain m’a bouleversé. J’ai eu du mal à dormir le lundi soir et j’ai passé la semaine à penser à lui – et à attendre sans relâche toutes les nouvelles concernant son statut. Je sais que beaucoup de membres de la communauté NFL ressentent la même chose. Je ne peux donc qu’imaginer ce que ressentent ses coéquipiers. Ils connaissent Hamlin. Ils sont dans un vestiaire avec lui tous les jours. Il est sûrement un ami proche – et dans certains cas – comme un frère de ces joueurs des Bills.

Et c’est pourquoi j’ai trouvé le comportement et la prise de décision de l’entraîneur des Bills Sean McDermott si impressionnants tout au long de ce processus.

Cela a commencé immédiatement après la réanimation de Hamlin sur le terrain du stade Paycor lundi avant qu’une ambulance ne l’emmène à l’hôpital.

McDermott a immédiatement dit à l’entraîneur des Bengals Zac Taylor : “Je dois être à l’hôpital. Je ne devrais pas entraîner ce match.”

McDermott savait que ses joueurs devaient quitter le terrain. Le jeu ne pouvait pas continuer. Et McDermott savait qu’il devait se rendre à cet hôpital pour être avec Hamlin.

Et ce sont exactement les bonnes priorités.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations dans les heures et les jours qui ont suivi, nous savons que McDermott et les Bills se sont assurés de fournir des professionnels de la santé mentale à tout joueur qui avait besoin d’aide.

Et, encore une fois, ce sont exactement les bonnes priorités.

Qu’il prenne la tête de McDermott ou qu’il agisse instinctivement, Allen s’est également assuré de prendre soin de ses coéquipiers. Le QB a ouvert sa maison et a invité ses coéquipiers pour la prière et la décompression.

Et même maintenant, McDermott s’est assuré de souligner qu’il avait besoin de savoir quand faire une pause. Il avait besoin de savoir quand s’arrêter. Et quand demander de l’aide.

C’est facile de s’immerger dans son travail. Il est facile d’éviter, de différer et de dévier.

Mais ce n’est pas ce que McDermott a fait. Il a pris les devants et s’est assuré que ses joueurs s’arrêtent pour reconnaître et gérer la situation extrêmement difficile. Et, encore une fois, Allen a fait quelque chose de similaire.

“Beaucoup de larmes de joie”, a déclaré Allen.

Mais ce n’est pas fini. Il reste un long chemin à parcourir pour Hamlin. Espérons qu’il continuera à s’améliorer et à récupérer complètement.

Le football peut sembler plus digeste à ce moment précis, à cause des bonnes nouvelles. Mais sûrement, il ne sera pas facile pour les Bills de vaquer à leurs occupations quotidiennes avec le rétablissement de Hamlin à l’esprit.

“Il y a des choses dont nous devons encore parler et régler”, a déclaré Allen jeudi.

Dans les prochains jours, les Bills doivent jouer un match à domicile devant ce qui sera sûrement une foule extrêmement émotive.

“Ce sera très émouvant dans le stade, et je pense que ce sera différent de tout ce que nous avons vu auparavant”, a déclaré McDermott. “Et je pense que nous allons devoir équilibrer cela.”

Mais vous avez l’impression que les factures seront OK dimanche – et dans les semaines et les mois à venir. Et c’est parce que McDermott prend soin de ses joueurs. Il fait ce qu’il peut pour prendre soin de lui, tout en s’assurant que les joueurs prennent soin d’eux-mêmes.

Et c’est un formidable exemple de leadership.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .