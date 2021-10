Sean Lennon, 45 ans, ressemble à papa John avec des cheveux longs et des lunettes pendant qu’il sort avec GF — Photo

Le fils cadet de John Lennon, Sean, est devenu presque identique à celui de son père. Le musicien a même embrassé le sens de la mode de son père, alors qu’il était en rendez-vous avec sa petite amie !

L’héritage des Beatles en vit un ! Sean Lennon, 45 ans, a canalisé son père celui de John Lennon looks classiques, alors qu’il était à New York avec sa petite amie Charlotte Kemp Muhl, 34, le jeudi 30 septembre. Le Dans le soleil musicien était le portrait craché du chanteur « Imagine » à la fin des années 60, avec des cheveux longs et des lunettes proéminentes à monture épaisse. Même son costume turquoise et son maillot de corps noir recouvert d’étoiles rappelaient certains des costumes fabuleux que John a portés tout au long de sa carrière !

La petite amie de Sean avait également l’air incroyablement élégante avec sa tenue, qui semblait inspirée d’un look classique de gangster hollywoodien. Charlotte portait un blazer à fines rayures sur une petite combishort en cuir noir, ainsi que des collants noirs et une paire de bottines marron foncé. Elle a vraiment lié le look avec un fedora gris à larges bords sur ses cheveux orange vif!

Sean était le deuxième fils des Beatles après Julien Lennon, 58 ans, que John a eu avec sa première femme Cynthia. Sean était le seul enfant que John avait avec sa deuxième femme Yoko Ono, 88. John avait même écrit l’hommage touchant « Beautiful Boy » de son album de 1980 Double Fantaisie pour Sean. Le morceau du dernier album du chanteur incluait même John donnant à son garçon un doux message à la fin. « Bonne nuit, Sean. Rendez-vous le matin, clair et tôt », chuchote John à la fin de la chanson.

Le fils du chanteur de « Working Class Hero » a suivi les traces de son défunt père de bien plus que de simples apparences ! Sean a eu une carrière musicale réussie dans son propre rite, sortant deux albums solo et jouant avec un tas de groupes différents, dont le Plastic Ono Band de sa mère. Il a également produit d’innombrables albums pour d’autres artistes, dont Chez Lana Del Rey 2017 succès Désir de vie.

John a été tragiquement assassiné à l’âge de 40 ans le 8 décembre 1980 par Mark David Chapman, 66. Chapman a tiré sur le chanteur alors qu’il entrait dans son appartement new-yorkais du Dakota. Sean n’avait que cinq ans lorsque son père a été tué. Le fils aîné de John, Julian, avait 17 ans. Pour le meurtre, Chapman a été condamné à 20 ans de prison à perpétuité et est en prison depuis qu’il a tué les Beatles. Il a été rendu éligible pour la première fois à la libération conditionnelle en 2000, mais il s’est vu refuser 11 fois, le plus récemment en août 2020. Sa prochaine audience aura lieu en août 2022, via Pierre roulante.