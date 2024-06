Sean, le fils de John Lennon, critique tardivement les mémoires « de rechange » du prince Harry

Famille royale





Voici le bilan – un an plus tard.

Le fils de John Lennon, Sean Lennon, a critiqué tardivement les mémoires « Spare » du prince Harry sur les réseaux sociaux, donnant à la publication de janvier 2023 une critique cinglante.

« Ma critique tant attendue de l’autobiographie du prince Harry tient en deux mots. ‘Épargnez-moi' », le musicien, 48 ans, plaisanté via X mercredi.

Sean Lennon a partagé ses réflexions tardives sur les mémoires « Spare » du prince Harry. Erik Pendzich/REX Shutterstock





« Épargnez-moi », a plaisanté le fils de John Lennon via X. seanolennon/X

Il a défendu sa critique face aux haineux. Getty Images

Lorsque d’autres utilisateurs des médias sociaux ont pris la défense du royal de 39 ans, Sean a doublé – et triplé – suite à son avis négatif.

« Je sympathise généralement avec lui. Mais la façon dont il se plaint et se plaint est vraiment trop », dit-il. a écrit jeudi. « Je m’amuse juste un peu. Je pense qu’il a mérité quelques moqueries. (Je suis sûr que je l’ai fait aussi).

Lorsqu’un fan a écrit qu’écrire « Spare » demandait du « courage », Lennon a plaisanté que le souvenir particulier du pénis gelé d’Harry l’était « certainement ».

Il a traité Harry de « bouffon » et d’« idiot ». Getty Images

« Spare » est arrivé dans les bibliothèques en janvier 2023.

L’auteur-compositeur a noté que même s’il est « conscient » de ce que lui et le duc de Sussex ont en commun, il considère Harry comme un « idiot » et un « bouffon ».

Il a tweeté : « Je le fais [empathize with him]. … [That’s] pourquoi je suis très déçu de ses perspectives. J’espérais qu’il serait plus intelligent.

Sean a également réagi aux affirmations selon lesquelles il « avait fondé toute sa vie sur le succès de son père ». soulignant qu’il « a gagné un Oscar cette année » et il se porte « bien » pour lui-même.

Sean espérait que le royal « serait plus intelligent ». Getty Images

Il a reconnu qu’il avait des points communs avec Harry en tant qu’enfant de John et Yoko Ono. Getty Images

Il a haussé les épaules d’un troll l’appelant «le Lennon de rechange», répondant: «Si vous le dites».

Les mémoires de Harry détaillent son enfance avec la défunte princesse Diana, son passage dans l’armée et son mariage avec Meghan Markle, le titre révélateur se moquant de lui et le prince William étant « l’héritier et le remplaçant » de la famille royale.

Sean est le seul enfant de John et Yoko Ono, arrivé cinq ans avant que le défunt membre des Beatles ne soit tué par balle à l’âge de 40 ans.

Pour en savoir plus sur la romance royale du prince Harry et de Meghan Markle…

Le révélateur a plongé dans l’enfance d’Harry avec la défunte princesse Diana. Getty Images

Le duc de Sussex a également détaillé sa romance avec Meghan Markle. Getty Images pour la Fondation Invictus Games

Le chanteur lauréat d’un Grammy était également le père d’un fils Julian, aujourd’hui âgé de 61 ans, avec son ex-femme Cynthia Lennon.

Sean a suivi les traces de son père en sortant son premier album solo, « Into the Sun », en 1998, suivi de « Friendly Fire » huit ans plus tard.

Il a été membre de plusieurs groupes et a reçu un Oscar l’année dernière pour son film « War Is Over ! Inspiré par la musique de John et Yoko »court métrage.











