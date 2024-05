Sean Kingston et sa mère ont volé plus d’un million de dollars par fraude, selon les autorités ; chanteur détenu à Adelanto

FORT LAUDERDALE, Floride (KABC) — Le rappeur et chanteur Sean Kingston et sa mère ont commis plus d’un million de dollars de fraude ces derniers mois, volant de l’argent, des bijoux, une Cadillac Escalade et des meubles, selon des documents publiés vendredi.

Kingston, 34 ans, et sa mère de 61 ans, Janice Turner, ont été accusés de mener un projet organisé de fraude, de vol qualifié, d’usurpation d’identité et de crimes connexes, selon les mandats d’arrêt émis par le bureau du shérif du comté de Broward.

Les deux hommes ont été arrêtés jeudi après qu’une équipe du SWAT ait perquisitionné le manoir loué par Kingston, dans la banlieue de Fort Lauderdale. Turner a été arrêté lors du raid, tandis que Kingston a été arrêté à Fort Irwin, une base d’entraînement militaire dans le désert de Mojave où il se produisait.

Kingston, qui a eu un succès n°1 avec « Beautiful Girls » en 2007 et a joué avec Justin Bieber sur la chanson « Eenie Meenie », est détenu au centre de détention de High Desert à Adelanto, en attendant son retour en Floride.

Robert Rosenblatt, l’avocat de l’artiste jamaïcain-américain et de sa mère, a comparu devant un juge vendredi matin avec Turner. Il a déclaré que Kingston reviendrait volontairement si cela était autorisé, « ce qui éviterait à l’État les frais d’extradition et les frais de voyage des détectives et de Sean ».

Sa mère était détenue vendredi à la prison du comté de Broward sous caution de 160 000 $.

« Nous sommes impatients de répondre à ces (accusations) devant le tribunal et sommes confiants dans une résolution réussie pour Shawn et sa mère », a déclaré Rosenblatt.

Les détails spécifiques des crimes présumés de Kingston et Turner ne sont pas inclus dans les mandats d’arrêt, mais les documents indiquent qu’entre octobre et mars, ils ont volé près de 500 000 $ de bijoux, plus de 200 000 $ à la Bank of America, 160 000 $ au concessionnaire Escalade, plus de 100 000 $ à First. Republic Bank, 86 000 $ du fabricant de lits personnalisés et d’autres sommes plus petites.

Kingston, dont le nom légal est Kisean Anderson, était déjà en probation pendant deux ans pour trafic de biens volés. Aucune information supplémentaire sur cette condamnation n’a pu être trouvée.

Selon les archives du tribunal fédéral, sa mère a plaidé coupable en 2006 de fraude bancaire pour avoir volé plus de 160 000 $ et a purgé près d’un an et demi de prison.

Les deux hommes ont également été poursuivis.

En 2015, un vendeur de montres personnalisées a poursuivi avec succès Kingston et sa mère devant un tribunal fédéral de New York pour 356 000 $ après qu’ils n’aient pas payé.

En 2018, un bijoutier new-yorkais a poursuivi avec succès les deux hommes pour 301 000 $ après avoir escroqué le magasin de neuf articles.

Plus récemment, une société de systèmes de divertissement de Floride a poursuivi Kingston en justice en février, affirmant qu’il n’avait pas payé 120 000 $ sur une facture de 150 000 $ pour un téléviseur de 232 pouces installé chez lui. Le téléviseur mesure environ 17 pieds sur 9,5 pieds et couvre un mur.

Il aurait dit aux propriétaires que s’ils lui accordaient un faible acompte et un crédit, lui et Bieber feraient des publicités pour eux. Cela ne s’est jamais produit et Kingston n’a jamais payé, selon le procès.

L’avocat de la société affirme que Bieber n’a eu aucune implication : Kingston utilisait faussement son nom.

« Il utilise essentiellement un argumentaire de vente pour frauder les gens », a déclaré Dennis Card, l’avocat de Ver Ver Entertainment, qui était sur les lieux lors du raid de jeudi en Floride. « Il les incite à lui donner des choses très chères. Nous savons que notre propriété se trouve à l’intérieur de cette maison, juste ici. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.