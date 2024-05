Sean Kingston arrêté pour fraude et vol après une perquisition à son domicile

M. Kingston, qui a été arrêté à Fort Irwin, en Californie, et sa mère n’ont pas pu être contactés pour commenter et il n’était pas immédiatement clair s’ils avaient des avocats. Les représentants de M. Kingston n’ont pas répondu à une demande de commentaires. Vendredi, il n’était pas clair si lui et Mme Turner étaient toujours en détention.

« Les gens aiment l’énergie négative ! » M. Kingston a posté sur Instagram avant son arrestation. « Je vais bien et ma mère aussi !… mes avocats s’occupent de tout au moment où nous parlons. »

L’adresse de Southwest Ranches, en Floride, au sud-ouest de Fort Lauderdale, où la perquisition a été effectuée, est répertoriée comme la résidence de M. Kingston dans un procès intenté contre lui en février par une société qui vend et installe des systèmes de divertissement haut de gamme. .

La poursuite, déposée par Ver Ver Entertainment, accuse M. Kingston de fraude et de rupture de contrat pour ne pas avoir payé un téléviseur de 232 pouces et un « système audio robuste » installés chez lui en septembre 2023.

Selon le procès, M. Kingston a promis qu’en échange d’un acompte inférieur, il convaincrait M. Bieber de produire des vidéos promotionnelles pour l’entreprise. Aucune vidéo promotionnelle n’a jamais été tournée et M. Kingston n’a payé que 30 000 $ sur les 115 000 $ qu’il devait pour l’achat et l’installation de la télévision et du système audio, indique la poursuite.