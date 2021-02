MUSICIEN Sean Kennedy, ancien bassiste de I Killed The Prom Queen et Deez Nuts est décédé à l’âge de 35 ans.

Kennedy serait décédé le 23 février, des membres de la scène metalcore australienne rendant hommage au musicien décédé.

Le coéquipier et ancien chanteur de I Killed The Prom Queen, Michael Crafter, a partagé un hommage sur les réseaux sociaux.

«Pendant des années, nous nous sommes tenus côte à côte sur scène ou sur les photos du groupe», a écrit Crafter sur Instagram.

«Nous avons dormi au sol, dans des fourgons, des avions et certains ont réussi à faire le tour du monde. Le temps est passé à [sic] vite.

«Nous avons connu des hauts et des bas sur la route et après tout ce que nous avons traversé, vous serez toujours mon ami.

«Au fil des années, je suis heureux que nous ayons toujours été là l’un pour l’autre.

«Quand je t’ai appelé la semaine dernière, je ne pensais pas que ce serait la dernière.

« J’aimerais pouvoir dire au revoir. Je t’aime et tu me manqueras toujours mon pote. Repose en paix Sean Kennedy 24/6/1985 – 23/2/2021. »

Le musicien a rendu aujourd’hui un hommage touchant à son ami après avoir fait tatouer les initiales SK de Steve Kennedy sur le bas de son épaule en signe d’amour pour son copain.

La cause du décès n’est pas encore connue.

Le groupe du Queensland, The Amity Affliction, a rendu hommage à la star sur Instagram, sous-titrant son message: « Reste tranquille, cher ami. Nous envoyons tout notre amour et nos pensées aux amis et à la famille de SK. »

Ahren Stringer d’Amity a publié son propre hommage, en écrivant «Vous étiez unique en son genre.

«Mon frère, mon ami, mon confident. Mon cœur est brisé, tu étais tellement aimé si réel et juste une vraie légende putain. Je ne t’oublierai jamais. »

Kennedy a rejoint le groupe d’Adélaïde I Killed The Prom Queen en 2003, jouant de la basse sur les deux premiers disques de I Killed The Prom Queen, When Goodbye Means Forever en 2003… et Music For The Récemment Décédé en 2006.

Kennedy a quitté le groupe en 2013 et a été remplacé par Benjamin Coyte, avec qui I Killed The Prom Queen a enregistré leur dernier album, Beloved.

Il a rejoint Deez Nuts en 2014 et est apparu sur les albums Word Is Bond en 2015, Binge & Purgatory en 2017 et You Got Me F **** d Up en 2019.