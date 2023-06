Voir la galerie





Deux de Will & Grace les stars les plus aimées viennent de se réunir pour la plus belle photo après les Tony Awards ! Sean Hayesqui a joué Jack dans la sitcom pivot, s’est rendu sur Instagram le jeudi 15 juin pour rendre hommage à son ami Megan Mullally, qui jouait Karen. Sur la photo, Sean, 52 ans, portait une casquette noire et des lunettes de vue, et souriait largement en se blottissant affectueusement avec son ancienne co-vedette. Megan, 64 ans, portait une veste noire et une élégante paire de lunettes surdimensionnées.

« Regardez qui est venu au spectacle ! » Sean a légendé la photo. « Jack et Karen portent tous les deux des lunettes maintenant. Quel merveilleux moment pour renouer avec mon cher ami après le spectacle autour d’un burger et de frites. Vous devinez qui avait le hamburger et les frites (et ce n’était pas Megan). Je t’aime, MM. Jack a conclu le doux message avec un emoji au cœur rouge.

La photo est venue après Sans intelligence victoire épique du co-animateur du podcast aux Tony Awards dimanche. Il a décroché le prix du meilleur acteur dans un rôle principal dans une pièce de théâtre pour Bonne nuit, Oscar.

Beaucoup des 1,3 million d’abonnés de Sean sur la plate-forme n’en croyaient pas leurs yeux et ont suivi le fil des commentaires avec des réactions. Parmi eux se trouvait Jersey Shore étoile Jenni « Woww » Farley. « Ma vie est complète », a-t-elle déclaré, avec plusieurs fans qui sont intervenus et ont accepté.

« Honnêtement, aucun duo télévisé ne m’a apporté plus de joie et de rires », a écrit l’un, tandis qu’un autre a fait remarquer: « J’ai toujours souhaité qu’ils fassent un spin-off avec Just Jack et Karen. Les deux plus drôles de cette émission ! « Duo iconique, personne ne le fait comme vous deux », a commenté un quatrième. Un autre encore a plaisanté: « *Karen met des lunettes * oh, vous y êtes! *frappe Jack*. »

Le duo ridiculement sympathique a joué aux côtés Debra Messing et Eric McCormack, qui a joué les personnages principaux de 1998 à 2006, et à nouveau lors d’un redémarrage de 2017 à 2020. Et Eric, il s’avère, a également tendu la main avec des félicitations. « Nous avions parlé plus tôt dans la journée et je lui ai dit pendant des années qu’il allait gagner le Tony et il a dit: » Tais-toi, tais-toi, tais-toi « », a déclaré Eric, 60 ans. PERSONNES. «Et puis hier, je lui ai juste envoyé un texto après la victoire. Je me disais : ‘Comment s’est passé le reste de ta journée ?’ »

Cela a amusé Sean. « C’était tout », a déclaré Sean au point de vente. « Je suis mort de rire à 2 heures du matin, parce que je suis en train de lire d’autres textes. Juste une phrase. Éclaté de rire. »

