Sean Hannity défend les efforts visant à faire pression sur les opposants à Jim Jordan

Dans un segment de lundi soir, l’animateur de Fox News, Sean Hannity, s’en est pris aux « flocons de neige » au Congrès et à la « foule médiatique » en réponse aux informations selon lesquelles son émission s’était impliquée dans les efforts visant à élire un nouveau président de la Chambre des représentants.

« Je ne présente aucune excuse pour avoir fait mon travail et cherché des réponses auprès des fonctionnaires élus », a déclaré Hannity lors d’un segment de son émission Fox News diffusée lundi à 21 heures.

Hannity répondait à une enquête de plus en plus minutieuse visant à savoir si le réseau d’information par câble et son personnel tentaient d’influencer la manière dont les législateurs votent pour le président de la Chambre, un rôle qui vient en deuxième position pour la présidence après celui de vice-président.

« Pourquoi est-ce un choc pour certains législateurs et membres de la foule médiatique – vous tous – que votre humble serviteur, membre de la presse, ose demander aux élus, aux soi-disant fonctionnaires de ce pays, si et quand ils envisagent de conclure cette bataille d’orateurs et de rouvrir la Maison du peuple dans un chaos croissant tant au pays qu’à l’étranger », a déclaré Hannity, s’adressant aux informations des médias provenant d’un e-mail partagé dimanche par la journaliste d’Axios Juliegrace Brufke.

Sean Hannity, animateur de Fox News, le 15 mars 2023 à New York. Hannity a repoussé les critiques le 16 octobre après avoir été critiqué pour des informations selon lesquelles son émission de Fox News aurait demandé aux législateurs modérés du Parti républicain pourquoi ils ne soutenaient pas le membre du Congrès de l’Ohio, Jim Jordan, pour le rôle.

L’e-mail, apparemment émanant d’un membre de l’équipe de production d’Hannity nommé « Stephanie », a été envoyé à des républicains modérés de la Chambre pour savoir pourquoi ils ne soutiennent pas le représentant Jim Jordan, un républicain de l’Ohio, à la présidence de la Chambre.

Le Hannité Le producteur aurait écrit dans l’e-mail : « Des sources disent à Hannity que le représentant xxxx ne soutient pas le représentant Jim Jordan comme président. Pouvez-vous s’il vous plaît me faire savoir si cela est exact ? Et, si c’est vrai, Hannity aimerait savoir pourquoi pendant une guerre qui éclate. entre Israël et le Hamas, avec la guerre en Ukraine, avec les frontières grandes ouvertes, avec un budget inachevé, pourquoi le représentant xxxx serait-il contre le représentant Jim Jordan pour le poste de président ? S’il vous plaît laissez-nous savoir quand le représentant xxxx envisage d’ouvrir la Maison du peuple afin que le travail puisse «

Brufke a posté sur X, anciennement Twitter, que certains républicains de la Chambre sont « de plus en plus irrités » par les partisans de Jordan qui tentent de « faire pression » sur eux pour qu’ils votent pour le membre du Congrès. Hannité

Un membre de la Chambre a déclaré à Brufke que Fox News Hannité show s’est « impliqué dans les efforts » visant à sélectionner un remplaçant pour le représentant du GOP Kevin McCarthy, qui a été évincé de la présidence plus tôt ce mois-ci, en remettant en question leur réticence à soutenir Jordan.

Jordan a été choisi par le GOP vendredi comme candidat du parti pour remplacer McCarthy après la sélection précédente, le président de la majorité à la Chambre, Steve Scalise, a abandonné la course lorsqu’il est devenu clair qu’il n’accumulerait pas les voix requises à la Chambre pour remporter la victoire. marteau. Cependant, il semble que Jordan, un allié du MAGA soutenu par l’ancien président Donald Trump, ne bénéficie pas non plus du soutien suffisant de son propre parti pour obtenir une majorité de 217 voix à la Chambre.

L’e-mail de l’équipe de production d’Hannity a déclenché une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux et, en réponse, Hannity s’est moqué des républicains qui auraient été agacés par ses e-mails concernant la ligne de questions sur le vote des orateurs.

« Je dois rire que quelques-unes de mes questions, des questions simples, que j’ai posées à certains républicains ce week-end sur l’importance d’avoir un orateur le plus tôt possible, ont montré que nous avons quelques petits flocons de neige sensibles au Congrès », a déclaré Hannity. dit. « Voici la vérité, ils sont majoritaires, ils doivent agir en conséquence. »

Des extraits des commentaires d’Hannity ont été partagés sur X.

« Hannity décrit ses efforts pour faire pression sur les législateurs pour qu’ils votent pour Jordan comme faisant son travail de membre de la presse et qualifie les membres de ‘flocons de neige' », acyn a posté.

Hannity décrit ses efforts pour faire pression sur les législateurs pour qu’ils votent pour Jordan alors qu’il fait son travail de membre de la presse et qualifie les membres de « flocons de neige ». pic.twitter.com/yhrOhbeZHn – Acyn (@Acyn) 17 octobre 2023

Hannity a critiqué les républicains de la Chambre, qui détiennent une faible majorité à la chambre basse, et les a exhortés à ne pas conclure d’accords avec les démocrates.

« Élisez un président, ouvrez la Chambre et commencez à faire votre travail », a-t-il déclaré.

Hannity a également fustigé la « foule médiatique » pour l’avoir pris pour cible parce qu’il avait « osé » demander aux membres du Congrès s’ils envisageaient de soutenir la Jordanie.

« Je suis membre de la presse, que cela vous plaise ou non », a-t-il déclaré. « Je suis animateur de talk-shows à la radio et à la télévision. Je pourrais produire des milliers d’heures de couverture télévisée et radiophonique… Mon travail consiste à poser ces questions afin de pouvoir rendre compte avec précision à mes auditeurs ou à mes téléspectateurs de ce qui se passe. «