Sean Hannity a fait une déposition accablante dans le procès en diffamation de Fox News

Fox News Sean Hannity a peut-être élevé sans critique des théories du complot sans fondement sur la fraude généralisée commise par les fournisseurs de machines à voter lors des élections de 2020 – même s’il ne pensait pas qu’elles étaient vraies.

C’est la dernière révélation du procès en diffamation de 1,6 milliard de dollars de Dominion Voting Systems contre Fox News et sa société mère, Fox Corporation, qui devrait être jugé en avril devant un tribunal du Delaware.

Dominion vend des technologies électorales, y compris des machines à voter, qui ont été utilisées dans plus de deux douzaines d’États en 2020. Et il fait valoir qu’à la suite de la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump, Fox a diffusé une série d’allégations infondées et diffamatoires à propos de l’entreprise qu’elle savait être faux. Dans le processus, Dominion dit que Fox “a détruit la valeur d’entreprise d’une entreprise qui valait potentiellement plus d’un milliard de dollars”.

Selon la plainte de Dominion de mars 2021, Fox a avancé les mensonges selon lesquels Dominion avait « commis une fraude électorale en truquant l’élection présidentielle de 2020 », notamment en utilisant son logiciel et ses algorithmes pour modifier le décompte des voix ; que Dominion appartient à une société fondée au Venezuela qui a tenté de truquer les élections en faveur du dictateur Hugo Chávez ; et que Dominion a payé des fonctionnaires pour adopter ses machines en 2020.

“Fox, l’une des sociétés de médias les plus puissantes des États-Unis, a donné vie à un scénario fabriqué sur la fraude électorale qui a fait d’une société de machines à voter alors peu connue appelée Dominion le méchant”, indique la plainte.

L’une des façons dont la société prétend que Fox a fait cela est de donner aux théoriciens du complot des plates-formes non filtrées.

Sidney Powell, un ancien procureur fédéral, qui est également poursuivi par Dominion pour diffamation, est apparu dans l’émission de Hannity aux heures de grande écoute le 30 novembre 2020 – une semaine après avoir été expulsée sans cérémonie de l’équipe juridique de l’ancien président Donald Trump contestant les résultats de l’élection de 2020 . Elle avait également été invitée à l’émission de radio d’Hannity plus tôt dans la journée.

“Il y avait tout un complot en cours et beaucoup de gens étaient impliqués là-dedans”, a déclaré Powell lors de l’émission du soir. Elle a accusé sans fondement les sociétés de machines à voter, y compris Dominion, d’utiliser leurs machines pour « jeter de gros lots de votes qui auraient dû être attribués au président Trump » et pour « injecter et ajouter des quantités massives de votes pour M. Biden ».

Hannity, un allié de longue date de Trump, n’a pas repoussé ces affirmations, alors même que les républicains craignaient que la rhétorique de Powell ne soit devenue trop extrême. Il s’est arrêté avant de porter lui-même ces mêmes accusations, mais ne les a pas non plus rejetées. Il a demandé si les machines avaient fait l’objet d’une enquête pour le type de falsification qu’elle alléguait (Powell a dit que cela arriverait bientôt) et a demandé pourquoi les démocrates n’examinaient aucune de ces allégations de “dénonciateur” avant de mettre fin au segment.

Deux ans plus tard, il a été interrogé sur la théorie de Powell dans une déposition de sept heures qui aurait été partagée lors d’une audience au tribunal plus tôt cette semaine dans le cadre du procès du Dominion : “Je n’y ai pas cru une seconde”, a-t-il déclaré sous serment. Powell est également revenue sur sa théorisation en 2021, ses avocats déclarant «qu’aucune personne raisonnable ne conclurait que les déclarations [Powell made] étaient de véritables déclarations de fait.

Dominion affirme qu’il s’agit d’un cas de diffamation clair

Maintenant, Dominion fait valoir la position apparemment crédule d’Hannity envers les théories du complot, et le fait qu’il ne les a pas repoussées, montre que Fox a délibérément induit ses téléspectateurs en erreur sur la défaite électorale de Trump en 2020, y compris sur ce qui était à l’époque l’émission la plus regardée. sur les nouvelles du câble. Fox News a déjà diffusé un segment dans plusieurs de ses émissions conçues pour défendre ses propres hôtes et se distancer des déclarations des invités accusant les sociétés de machines à voter et de logiciels de fraude électorale.

La déclaration d’Hannity n’aide pas exactement le cas de son réseau. Mais Dominion fait toujours face à une bataille difficile pour gagner ce qui pourrait devenir les affaires les plus importantes du premier amendement de ces dernières années, en particulier si la Cour suprême des États-Unis est impliquée à un moment donné. La Cour suprême a précédemment statué que les mensonges ou les inexactitudes bénéficient d’une certaine protection en vertu du premier amendement, ce qui a rendu difficile la préséance des affaires de diffamation contre des journalistes, mais cette affaire testera jusqu’où va cette protection.

En plus d’Hannity, Dominion a également déposé d’autres ancres de Fox – dont Jeanine Pirro et Tucker Carlson, ainsi que Shepard Smith, qui a quitté le réseau – et des personnalités de premier plan de l’empire Fox News. Cela inclut les membres de la famille Murdoch, qui possède Fox en plus de News Corp., du New York Post et du Wall Street Journal.

NPR a rapporté que les avocats du Dominion tentent de prouver que Lachlan Murdoch, qui préside ces propriétés médiatiques, a autorisé ou même encouragé Fox News à diffuser des mensonges sur la fraude lors des élections de 2020 alors qu’ils savaient qu’ils étaient faux. Ils ont également déposé son père, Rupert Murdoch.

Le juge Eric Davis a rejeté la demande de Fox de rejeter la poursuite sur la base de plusieurs protections pour les journalistes dans la loi du premier amendement. Le réseau a fait valoir que dans sa couverture des élections de 2020, il ne faisait que rapporter des allégations dignes d’intérêt faites par des acteurs éminents contre des personnalités publiques dans le cadre d’un différend qui n’avait pas encore été résolu, ce qui le protégerait des poursuites en diffamation. Le réseau a également affirmé que ses hôtes ne faisaient qu’énoncer des opinions qui ne pouvaient être prouvées vraies ou fausses et qu’il avait le droit de rapporter des déclarations diffamatoires faites lors de réunions officielles du gouvernement.

Dans les semaines qui ont suivi l’élection, Carlson a également tenté de semer le doute sur la sécurité des machines à voter et a qualifié la course de “truquée” pour Joe Biden. Et Pirro a déploré que “on nous dise tous de nous taire et de passer à autre chose” après avoir affirmé que “les irrégularités étaient plus que minimes” lors de l’élection.

En raison de déclarations comme celles-ci, y compris par des hôtes, Dominion dit que ces défenses ne devraient pas s’appliquer dans ce cas.

“Si cette affaire n’atteint pas le niveau de diffamation par un radiodiffuseur, alors rien ne le fait”, a-t-il déclaré dans sa plainte initiale.