Le pasteur anti-lockdown Sean Feucht a attiré environ 2500 fidèles à son concert du réveillon du Nouvel An en Californie, selon des images.

La foule, pour la plupart sans masque, s’est rassemblée sur le parking de l’église Higher Vision à Valence jeudi soir, alors que le comté de Los Angeles était nommé l’épicentre de la crise dans l’État.

Le comté a dépassé 10000 décès dus au COVID-19, les hôpitaux étant débordés et ayant du mal à suivre les principes de base tels que l’oxygène, car ils traitent un nombre sans précédent de patients souffrant de problèmes respiratoires.

Le comté a signalé 15 701 nouveaux cas samedi et 138 décès supplémentaires.

Feucht a lancé le mouvement Let Us Worship en réponse aux verrouillages de coronavirus. Il a assuré des services à travers les États-Unis tout au long de la pandémie.

Les images de l’événement de jeudi ont montré peu de distanciation sociale et peu de fidèles masqués. Les lieux de culte sont autorisés à se rassembler selon les règles de verrouillage.

Des photos prises plus tôt dans la journée montrent des fidèles lors d’un événement de sensibilisation à Echo Lake.

Feucht a tweeté dimanche: « Vous souvenez-vous de cette partie où Jésus est entré dans le camp des lépreux, a guéri le lépreux et nous a ensuite ordonné à tous de faire de même? C’est là-dedans 3 fois pour faire bonne mesure aussi. (Matt 8, Marc 1 et Luc 5). ‘

Les adeptes du pasteur et chanteur conservateur Sean Feucht organisent un événement de sensibilisation à Echo Lake lors d’une flambée de cas de maladie à coronavirus (COVID-19) à Los Angeles, Californie

Le comté de Los Angeles a été nommé l’épicentre de la crise dans l’État, dépassant les 10000 décès dus au COVID-19. Les adeptes de Feucht sont photographiés le soir du Nouvel An

Le maire Eric Garcetti a déclaré mercredi: « Il existe des droits protégés par la Constitution, à la fois en matière de religion et de protestation, qu’il a clairement utilisés et exercés, mais ce n’est pas parce que nous avons le droit de faire des choses que c’est la bonne chose à faire.

«Je l’encourage donc d’abord et avant tout à revenir, à organiser un bon concert après la fin de cette pandémie.

« Nous ne voulons pas voir ce (virus) se propager, et plus il y a de propagation, plus il y a d’hospitalisations, plus de décès, donc si vous vous souciez des vies humaines et de ce que Dieu a donné à chacun de nous, qui est le pouvoir de la vie, s’il te plaît, ne fais pas ça.

Sean Feucht a assuré des services à travers les États-Unis tout au long de la pandémie

Dans la vidéo publiée sur le compte Instagram de Feucht, les participants sont vus sans masque et serrés ensemble, ignorant toutes les réglementations de distanciation sociale.

Aucun incident n’a été signalé, ont déclaré les adjoints du shérif du comté de Los Angeles au LA Times.

Avec des images montrant les foules courant ensemble, Feucht a écrit: « C’était en fait mon moment préféré alors que des centaines de personnes couraient vers la croix donnant leur vie à Jésus. »

Il a ajouté: « Je refuse qu’un virus avec un taux de survie de 99% m’empêche de piller l’enfer pour peupler le paradis !!! »

L’ancien acteur devenu évangéliste Kirk Cameron avait auparavant organisé un événement similaire à Point Mugu Beach à Ventura Count.

Feucht a fait face à des scènes de colère la semaine dernière lorsque des militants sans-abri ont organisé un blocus pour arrêter sa performance. Des images de la scène montrent des sans-abri formant un blocus et se disputant avec les partisans du pasteur.

Sur son site Web, Feucht écrit: « De puissants politiciens et géants des médias sociaux se sont livrés à des abus inexplorés de la liberté religieuse, faisant taire les fidèles, interdisant nos voix et attaquant carrément notre droit que Dieu a donné de déclarer sa bonté. »

Il a ajouté sur Facebook: « La liberté d’adorer Dieu est le droit constitutionnel de tout citoyen américain et ceux qui exercent ce droit ne devraient pas être injustement ciblés pour la critique. »

La participante au concert, Heather Sheltman, de Crescent City, a déclaré à CBS: « Il n’est logiquement pas logique que les restaurants et les épiceries soient ouverts, mais pourtant une église ne peut pas être ouverte. Comme, nous ne pouvons pas adorer.

Nancy Yeakle, de l’Arizona, a déclaré: « C’est quelque chose dont je sens vraiment que je dois faire partie et donc je suis ici, et nous allons tous attraper le virus à un moment donné, c’est un virus. »

John Kay, de West Hills, a ajouté: « Je ne suis pas très inquiet. Je pense que si j’en ai vraiment besoin, je peux porter mon masque, et je sens aussi qu’il y a plus de bien à être ici que d’avoir peur d’un virus.

La station du shérif de Santa Clarita Valley avait déclaré: «Nous sommes conscients et nous surveillerons l’événement.

Le pasteur et musicien a organisé de nombreux événements dans tout le pays ces derniers mois, rassemblant des milliers de personnes sans masque.

Des images d’un événement récent à Nashville ont montré des milliers de personnes entassées dans un palais de justice accueillant des baptêmes et se tenant la main.

Lors d’un événement de marche de prière à Washington au Lincoln Memorial en septembre, Mike Pence a fait une apparition en rejoignant environ 75 000 fidèles sans masque.

Le même mois, le chrétien a accueilli 12000 personnes sur les marches du Capitole à Sacramento, partageant des images sur les réseaux sociaux avec à peine un masque en vue dans la foule.

Les adeptes du pasteur et chanteur conservateur Sean Feucht organisent un événement de sensibilisation à Echo Lake

Le pasteur et musicien a organisé de nombreux événements dans tout le pays ces derniers mois, rassemblant des milliers de personnes sans masque. Les foules sont photographiées jeudi

La Californie est devenue l’épicentre de la pandémie au cours des dernières semaines avec un record de 585 décès de coronavirus vendredi en une seule journée. Le département d’État de la Santé publique a signalé samedi plus de 53 341 nouveaux cas confirmés, portant le total à 2,3 millions.

Il y a eu 26357 décès au total confirmés par COVID-19 en Californie. Plus de 20 000 personnes ont été hospitalisées samedi avec le COVID-19; 4500 d’entre eux étaient en soins intensifs, selon les registres de l’État.

Les salons funéraires du sud de la Californie refusent les familles endeuillées parce qu’elles manquent d’espace pour les corps.

Le chef de la California Funeral Directors Association affirme que les morgues sont «inondées».

L’employé de la ville, Najee Ali, tente de distribuer des masques aux partisans du pasteur et chanteur conservateur Sean Feucht organisent un événement de sensibilisation à Echo Lake jeudi

Les salons funéraires du sud de la Californie refusent les familles endeuillées parce qu’elles manquent d’espace pour les corps. Le chef de la California Funeral Directors Association dit que les morgues sont « inondées »

Une maison funéraire effectue en moyenne 30 enlèvements de corps par jour, environ cinq fois plus que d’habitude. Les propriétaires de morgue s’appellent pour voir si quelqu’un peut gérer le débordement, et la réponse est toujours la même: ils sont pleins.

Les données compilées par l’Université Johns Hopkins montrent que les États-Unis ont passé 350 000 morts tôt dimanche matin. Plus de 20 millions de personnes dans le pays ont été infectées.

Les États-Unis ont commencé à utiliser deux vaccins contre les coronavirus pour protéger les travailleurs de la santé, les résidents et le personnel des maisons de retraite, mais le déploiement du programme de vaccination a été critiqué comme étant lent et chaotique.

Plusieurs États ont signalé un nombre record de cas au cours des derniers jours, notamment la Caroline du Nord et l’Arizona. Les propriétaires de morgue du sud de la Californie, durement touché, disent être inondés de corps.

Les États-Unis ont de loin signalé le plus de décès dus au COVID-19 dans le monde, suivis du Brésil, qui a signalé plus de 195 000 décès.