Sean Evans se souvient de l’échec des négociations avec The Rock pour Hot Ones

Dans une interview avec BloombergLe présentateur de Hot Ones, Sean Evans, a expliqué comment les négociations avec The Rock pour participer à l’émission ont finalement échoué. Rock n’est pas encore apparu dans l’émission à ce jour.

Evans a déclaré : «Nous avons lancé [The Rock] évidemment, pendant des années, et une fois, j’ai reçu une note qui disait : « Serais-tu prêt à faire, au lieu d’ailes, des lanières de saumon grillé ? » Et dans ma tête, je me suis dit que cela devait venir de sa bouche… c’est le plus près que nous ayons pu obtenir. Et puis c’est tombé à l’eau.«