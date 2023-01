Sean Dyche remplace Frank Lampard à la tête d’Everton

Everton a nommé Sean Dyche comme nouveau manager après le départ de Frank Lampard, a annoncé le club lundi.

Lampard a été limogé la semaine dernière après une série de 10 matchs sans victoire, laissant Everton 19e du classement de Premier League, à deux points de la sécurité.

Dyche a signé un contrat de 2 ans et demi jusqu’en juin 2025 à Goodison Park et est chargé d’éloigner Everton de la zone de relégation.

“C’est un honneur de devenir manager d’Everton. Mon staff et moi sommes prêts et impatients d’aider à remettre ce grand club sur les rails”, a déclaré Dyche dans un communiqué.

“Je connais la base de fans passionnés d’Everton et à quel point ce club est précieux pour eux. Nous sommes prêts à travailler et prêts à leur donner ce qu’ils veulent. Cela commence par la sueur sur le maillot, l’effort et le retour à certains des principes de base de ce qu’Everton Football Club représente depuis longtemps.

Sean Dyche affrontera Arsenal, leader de la Premier League, lors de son premier match à la tête d’Everton. Photo de Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

“Nous voulons ramener un bon sentiment. Nous avons besoin des fans, nous avons besoin d’unité et nous avons besoin que tout le monde soit aligné. Cela commence par nous en tant que personnel et joueurs.

“Notre objectif est de mettre sur pied une équipe qui travaille, qui se bat et qui porte fièrement l’insigne. La connexion avec les fans peut alors se développer très rapidement car ils sont tellement passionnés. Il y a de la qualité dans cette équipe. Mais nous devons faire C’est mon travail et celui de mon personnel.

“Nous voulons changer la forme de ce club à l’avenir, le remodeler dans notre style, mais d’une manière que nous pouvons gagner. C’est la tâche qui nous attend – assurez-vous que nous construisons, tactiquement et techniquement, en donnant aux joueurs l’organisation , laissez-leur la liberté de jouer, d’aller profiter de leur football parce que c’est génial quand l’équipe joue avec le sourire, mais nous devons gagner.”

Dyche a été limogé en tant que manager de Burnley lors de la saison 2021-22 après une période de plus de neuf ans avec le club. Ils ont finalement été relégués au championnat plus tard cette campagne. Dyche a également été directeur de Watford en 2011-12.

Il fait face à une intronisation difficile à Everton alors qu’ils accueillent les leaders de la ligue Arsenal samedi lors de son premier match en charge, suivi d’un voyage à Liverpool dans le derby du Merseyside le 13 février.

C’est la deuxième saison consécutive qu’Everton fait face à une menace tangible de relégation de la part de l’élite. Après avoir été nommé à Goodison Park le 31 janvier 2022 à la suite du limogeage de Rafa Benitez, Lampard a pu éloigner le club de la chute au cours de la dernière semaine de la saison.