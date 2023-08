Sean Dyche: « Pas d’excuses » après la bagarre d’Everton à Aston Villa, attendant des nouvelles de la blessure à la pommette de Dominic Calvert-Lewin | Nouvelles du football

Sean Dyche a dénoncé le manque de cohérence d’Everton et a déclaré à Sky Sports que son équipe était « à des kilomètres » après leur raclée 4-0 à Aston Villa.

Le résultat a été le pire des 20 matchs de Dyche à Goodison Park, les Toffees étant désormais en bas de la Premier League pour la première fois en 13 ans après avoir perdu leurs deux premiers matchs sans marquer de but.

Everton n’a pas eu de chance lors de sa défaite contre Fulham le week-end dernier, mais après avoir égalé ses hôtes à Villa Park dimanche, il a capitulé après le premier match de John McGinn à la 18e minute et ne s’est jamais remis.

Dyche dit Sports du ciel: « L’apprentissage que j’ai eu au cours des deux dernières saisons est que nous pouvons être bons une semaine, à des kilomètres la semaine suivante. Nous devons trouver de la cohérence. Nous le trouvons à travers le terrain d’entraînement mais nous avons Il n’y a pas d’excuses aujourd’hui, ils étaient bien meilleurs que nous.

« Nous étions à des kilomètres. Ils étaient meilleurs dans tous les départements – la netteté, l’avantage qui est important dans une performance, en particulier les buts marqués, la conduite dans la surface, l’air beaucoup plus vivant que nous ne l’étions défensivement.

« C’est étrange parce que nous étions vraiment dessus le week-end dernier. Nous devons trouver de la cohérence – j’ai utilisé ce mot constamment la saison dernière, semaine après semaine et dans nos performances. Cela manquait cruellement aujourd’hui.

« Vous pouvez avoir une journée de repos collective, et c’était aujourd’hui. Les erreurs non plus n’aident pas, bien sûr, mais c’est à chacun de corriger cela. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu’un d’autre le corrige et je viens de parler aux joueurs à ce sujet – tout le monde doit faire la différence. »

Le défenseur James Tarkowski, qui a vu les erreurs individuelles de ses coéquipiers infliger à Villa leurs troisième et quatrième buts, est allé plus loin que son entraîneur et a qualifié leur défense de « horrible », critiquant le langage corporel et la mentalité des Toffees après leur premier revers.

Il a déclaré: « Nous avons bien commencé pendant environ sept minutes, puis nous avons capitulé. J’ai vu un langage corporel médiocre. Je ne pense pas que ce soit un manque d’effort en tant que tel, ce n’est pas comme si personne ne courait partout, peut-être juste une mauvaise discipline dans notre forme et nous Je me suis ouvert. Chaque but pour moi est horrible.

« Une fois qu’ils ont marqué un but, ils ont levé la tête et nous avons complètement baissé la tête et nous ne nous sommes même pas approchés d’eux après cela. Victoire 4-0 donc il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas faire ça la semaine prochaine. »

Lorsqu’on lui a demandé si leur mentalité avait joué un rôle dans la défaite, il a répondu: « Oui, bien sûr. Ce n’était pas un manque d’effort, les gens travaillaient dur et couraient partout, nous n’utilisions tout simplement pas notre tête correctement et nous avons eu ouvert bien trop de fois. »

Everton attend les nouvelles de Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin a été expulsé sur blessure avant la mi-temps





Dominic Calvert-Lewin a été expulsé avec une nouvelle blessure dans ce qui semble être la dernière d’une longue série d’absences pour l’attaquant anglais au cours des deux dernières années et demie.

L’attaquant est entré en collision avec le gardien de Villa Emiliano Martinez dès le début à Villa Park et malgré le fait qu’il ait reçu un traitement et qu’il ait continué au début, il a été remplacé après une nouvelle évaluation 10 minutes avant la mi-temps avec sa joue droite visiblement enflée.

Dyche a déclaré: « Il a reçu un coup sur la pommette, nous attendons donc cela. Il avait une vision un peu floue, donc à la fin, nous avons dû faire un appel et évidemment, il ne fait que revenir. Un difficile à prendre. Puis Alex [Iwobi] s’en va aussi.

« Il ne s’agit pas d’un seul match, mais nous ne voulons pas revenir à certaines des performances du passé, ce qui, à mon avis, était un peu aujourd’hui. Nous voulons continuer à construire pour l’avenir avec ce groupe et si nous pouvons ajouter à cela nous le ferons. »