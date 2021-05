Sean Dyche: Le manager de Burnley sera soutenu lors du mercato d’été, déclare le président Alan Pace | Actualités du football

Sean Dyche bénéficiera du soutien financier dont il a besoin pour améliorer son équipe lors de la fenêtre de transfert estivale, a déclaré le président de Burnley, Alan Pace.

Sous l’ancien président Mike Garlick, qui a quitté les Clarets en 2020 après un mandat de cinq ans, Dyche aurait parfois été frustré par le manque de soutien sur le marché des transferts.

Il a critiqué la hiérarchie du club après les départs de Jeff Hendrick, Joe Hart et Aaron Lennon sur les transferts gratuits à la fin de la saison dernière, affirmant que le conseil aurait pu agir plus tôt pour essayer de renouveler leurs accords, mais il a admis que le club était dans une «bonne situation financière».

La prise de contrôle d’ALK Capital Investment Group par Pace juste avant la fenêtre de transfert de janvier a suscité un nouvel optimisme autour de Turf Moor concernant les transferts.

Bien qu’une seule acquisition ait été faite plus tôt cette année, le président de Burnley a laissé entendre qu’il pourrait y avoir plus d’arrivées à l’ouverture de la prochaine fenêtre et que Dyche, qui auparavant a souvent fonctionné avec un budget serré et une petite équipe, bénéficiera d’un soutien suffisant.

L’homme d’affaires américain a dit Actualités Sky Sports: « Est-ce que je pense que nous pourrons le soutenir comme il le voudrait? Oui, je le fais absolument.

«Sinon, nous n’aurions pas fait cela et nous n’aurions pas eu de conversations et ce serait bien pour lui de le prendre et d’aller ailleurs.

Le président de Burnley, Alan Pace, se sent optimiste quant à la fenêtre de transfert d’été, mais insiste sur le fait que le club doit rester pragmatique dans des conditions économiques incertaines



«Je pense que nous pouvons le soutenir de la manière dont il aimerait être soutenu et nous pouvons envisager cet avenir ensemble et dire que l’avenir est très durable.

« La preuve est dans le pudding et nous devrons livrer sur cela, mais je suis très confiant que lorsque nous mettrons nos têtes ensemble, nous irons bien. »

Pace insiste sur le fait que Burnley devra être pragmatique avec ses dépenses estivales dans un marché imprévisible causé par la pandémie de coronavirus, mais il dit que les plans sont déjà en cours avant la prochaine fenêtre.

Le président de Burnley a ajouté: « J’ai beaucoup appris dans le premier mercato, nous sommes venus un jour avant l’ouverture de ce créneau. Ce n’est pas Football fantastique, Je ne peux pas simplement dire: nous aimerions ce joueur, allons les chercher.

«Il y a beaucoup de gens impliqués et c’est beaucoup plus difficile que ce que les gens pensent vraiment.

« Nous avons appris de cela et j’espère que nous ne ferons pas les mêmes erreurs, ce n’était pas comme si nous n’essayions pas d’avoir des joueurs avant que ce ne soit pas aussi réussi que nous l’aurions souhaité.

«Nous sommes prêts, nous avons passé toute la journée d’hier et nous avons passé plusieurs jours au cours du mois dernier à nous préparer pour cette fenêtre. En même temps, nous n’allons pas simplement dépenser bon gré mal gré.

«Nous devons aller voir ce que Sean a demandé et ce que nous pouvons faire pour soutenir cela. Comment cela se passe-t-il sur plusieurs années.

« Je pense que nous nous attendons à ce que nous devions intervenir et soutenir de la bonne manière. Je pense qu’il a été habitué à ne pas avoir ce qui pourrait ou non être disponible comme il l’aurait aimé …

« Je pense que nous pouvons très bien le soutenir, mais cela revient aussi à ce que le marché vous laisse vraiment faire. »

















0:53



Le manager de Burnley, Sean Dyche, a déclaré qu’il fallait s’attendre à des spéculations sur son avenir dans le football, mais qu’il s’est engagé dans son travail à Burnley.



« Je m’attends à ce que Dyche reste pour l’année prochaine et au-delà »

Dyche a un an restant sur son contrat actuel chez Turf Moor et a déclaré qu’il s’attend à ce que les discussions sur la prolongation de son séjour en tant que directeur commencent dans les semaines à venir.

Le joueur de 49 ans a guidé Burnley vers sa deuxième promotion à l’élite sous sa direction lors de la campagne 2015/16 et a contribué à solidifier son statut de club de Premier League établi. Les Clarets se sont même qualifiés pour le football européen pour la première fois en plus d’un demi-siècle avec une septième place en championnat en 2017/18.

Burnley ayant gagné son statut de Premier League pour une autre saison après avoir dessiné avec Fulham, Pace a clairement indiqué ses intentions, révélant qu’il souhaitait que le patron de Burnley reste à son poste pour la saison prochaine et « au-delà » afin d’aider les Clarets à progresser davantage. .

Il a ajouté: « J’ai été très clair dès le premier jour que nous avons énormément de respect, et j’ai beaucoup de respect personnel pour Sean et ce qu’il a fait ici. Sept de ses huit années ici en Premier League, avec comptage l’année prochaine.

«Il est extrêmement important, il a construit cette base de connaissances au sein du personnel d’entraîneurs, la capacité d’apporter une culture et de livrer ce club à un niveau différent, cela ne fait aucun doute.

« Cette cohérence est très précieuse. Je m’attends certainement à ce qu’il soit ici l’année prochaine et au-delà. Surveillez cet espace et nous espérons avoir beaucoup de choses à discuter pendant de nombreuses années à venir.

« Il a de bonnes raisons d’être fier de ce qui est ici et sur le dos de lui et du staff et des joueurs qui ont créé cela.

«Nous sommes un bénéficiaire, tout comme la communauté ici, et nous aimerions continuer à y participer à l’avenir, mais il a un rôle énorme à jouer à cet égard.

Sur les rumeurs selon lesquelles le succès de Dyche a suscité l’intérêt d’autres clubs, Pace a déclaré: « Comme n’importe quel joueur, si vous avez un joueur formidable, d’autres équipes voudraient également ce joueur formidable dans leur équipe – donc rien à ce sujet ne serait surprenant ni quelque chose. que nous spéculerions de toute façon.

« C’est bien pour lui que les gens soient intéressés, mais cela ne signifie pas non plus que nous avons décliné notre intérêt. »

















0:27



Le manager de Burnley, Sean Dyche, insiste pour que son équipe souhaite terminer la saison en force après avoir obtenu son statut de Premier League pour la saison prochaine avec trois matchs à disputer



Burnley s’associe à des clubs des îles britanniques

Burnley étend son réseau de clubs partenaires à travers les îles britanniques afin d’améliorer le réseau de scoutisme des Clarets, de partager son expertise en matière d’entraîneur et d’éducation et de développer davantage son académie et ses systèmes de développement.

Le club de championnat écossais Ayr United, les vainqueurs de la Ligue d’Irlande 2007, Cobh Ramblers, Portadown de la NIFL Premiership et l’équipe de Cymru North Llandudno deviendront tous des clubs partenaires stratégiques de Burnley.

Au sujet de l’annonce du partenariat, Pace a déclaré: «C’est une opportunité passionnante pour nous de développer l’empreinte et le profil de Burnley dans tous les coins des îles britanniques et de bénéficier de la collaboration avec des clubs fantastiques à notre porte.

«Nous sommes impatients de développer une relation de travail solide avec Ayr United, Cobh Ramblers, Portadown et Llandudno qui profitera sans aucun doute aux clubs, aux entraîneurs et à leurs joueurs pendant de nombreuses années.

« C’est vraiment la première étape de nos plans pour étendre le réseau de football de Burnley, renforcer la pertinence de notre club au-delà du nord-ouest de l’Angleterre et faire en sorte que l’académie de Burnley continue d’être un foyer de haute performance pour les futurs joueurs de la première équipe. et les footballeurs internationaux. «

Matt Williams, directeur des opérations de Burnley, a ajouté: «Bien qu’il y ait des avantages évidents pour le côté footballistique du club, je crois qu’il y aura également des avantages importants tant sur le plan opérationnel que commercial pour toutes les parties.

« Aucun de nous n’est assez naïf pour penser que nous savons tout, et je suis sûr que nous pouvons apprendre de nos clubs partenaires autant qu’ils peuvent apprendre de nous.

«Nous voulions nous associer à des clubs qui, selon nous, correspondraient à ce que nous défendons. Les quatre clubs sont au cœur de leurs communautés locales, ont une base de fans passionnés et ont des présidents et des directeurs qui, comme Alan Pace et son équipe, sont ambitieux et ambitieux. cherche constamment à s’améliorer.

« Nous avons développé une grande compréhension avec Portadown ces dernières saisons et c’est une étape naturelle pour nous deux et notre relation avec Cobh remonte à 1921, lorsque les Clarets ont été couronnés champions de la Ligue, ce qui a incité le nouveau club irlandais à porter le Célèbres bordeaux et bleus, en plus ils sont actuellement dirigés par notre ancien défenseur Stuart Ashton.

« Tout comme nous, Ayr a un président relativement nouveau qui a une réelle ambition de faire avancer le club et de défier sa promotion au SPL, tandis que nos amis de Llandudno sont désireux de mettre en œuvre une approche professionnelle de leur club et je ne pourrais pas être plus ravi de le faire. Bienvenue aux quatre équipes sur le chemin avec nous. «