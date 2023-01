Sean Dyche: Everton confirme l’ancien patron de Burnley comme nouveau manager avec un contrat de deux ans et demi | Nouvelles du football

Everton a confirmé la nomination de l’ancien patron de Burnley, Sean Dyche, en tant que nouveau manager pour un contrat de deux ans et demi.

Sky Sports Nouvelles a révélé vendredi que Dyche avait été choisi par le conseil d’administration d’Everton comme successeur de Frank Lampard, après avoir également eu des entretiens avec l’ancien patron de Leeds, Marcelo Bielsa.

Dyche est le septième manager permanent embauché par le propriétaire des Toffees Farhad Moshiri depuis qu’il a repris le club il y a près de sept ans.

Dyche a déclaré sur le site officiel du club: “C’est un honneur de devenir manager d’Everton. Mon équipe et moi sommes prêts et impatients d’aider à remettre ce grand club sur les rails.

“Je connais la base de fans passionnés d’Everton et à quel point ce club est précieux pour eux. Nous sommes prêts à travailler et prêts à leur donner ce qu’ils veulent. Cela commence par la sueur sur le maillot, l’effort et le retour à certains des principes de base de ce qu’Everton Football Club représente depuis longtemps.

“Nous voulons ramener un bon sentiment. Nous avons besoin des fans, nous avons besoin d’unité et nous avons besoin que tout le monde soit aligné. Cela commence par nous en tant que personnel et joueurs.

Everton n’a plus gagné en championnat depuis octobre





“Notre objectif est de former une équipe qui travaille, qui se bat et qui porte fièrement l’insigne. La connexion avec les fans peut alors se développer très rapidement car ils sont tellement passionnés.

“Il y a de la qualité dans cette équipe. Mais nous devons les faire briller. C’est mon travail et celui de mon staff.

“Nous voulons changer la forme de ce club à l’avenir, le remodeler dans notre style, mais d’une manière que nous pouvons gagner.

“C’est la tâche qui nous attend – s’assurer que nous construisons, tactiquement et techniquement, que nous organisons les joueurs, leur laissons la liberté de jouer, d’aller profiter de leur football parce que c’est génial quand l’équipe joue avec le sourire, mais nous il faut gagner.”

Le règne d’Everton de Frank Lampard





Le dernier match de Lampard en charge a été une défaite 2-0 contre les autres lutteurs de West Ham le 21 janvier, ce qui les a maintenus au deuxième rang avec 15 points après 20 matchs – deux points en dessous de la zone de sécurité.

Le club du Merseyside avait pataugé sous l’ancien international anglais, après avoir remporté un match de championnat pour la dernière fois en octobre en battant Crystal Palace 3-0 à domicile.

Lampard a été nommé par Everton en janvier 2022 après avoir dirigé Chelsea à partir de 2019/2021 et Derby County au deuxième niveau en 2018/19, mais Dyche sera désormais chargé d’arrêter la glissade vers le championnat.

S’exprimant après la défaite d’Everton contre West Ham, le propriétaire Farhad Moshiri a insisté sur le fait que le club n’était pas à vendre, rejetant les spéculations selon lesquelles ils étaient prêts à accepter des offres de 500 millions de livres sterling pour le club.



Le président d’Everton, Bill Kenwright, a déclaré : “Kevin [Thelwell, director of football] et j’ai passé un temps précieux avec Sean au cours des derniers jours et il m’a rapidement convaincu qu’il avait exactement les bonnes qualités pour devenir un grand manager d’Everton – et un homme qui pourrait inspirer notre base de fans. Et Farhad a ressenti la même chose quand il l’a rencontré.”

Le premier match de Dyche en tant que patron d’Everton sera à domicile contre le leader de la Premier League, Arsenal, le 4 février.

“Dyche a l’expérience de ce dont Everton a besoin”

Sean Dyche est de retour en Premier League, pour marquer son annonce en tant que manager d’Everton, nous jetons un coup d’œil à certains des moments les plus drôles de ses tristement célèbres conférences de presse.



Vinny O’Connor, journaliste de Sky Sports News, sur le terrain d’entraînement d’Everton Finch Farm :

“Nous avons parlé des problèmes liés à la nomination de Bielsa: le fait qu’il voulait une longue période de temps pour faire passer sa philosophie. Nous savions également qu’il voulait un peu plus de rythme sur le côté.

“Mais nous savions également que Sean Dyche avait eu des entretiens positifs avec Everton plus tôt cette semaine et impressionné lors de ces entretiens. Maintenant, ils ont décidé que Dyche était la bonne personne pour qu’Everton aille de l’avant.

“Everton voulait ce manager avec une expérience en Premier League – Bielsa et Dyche faisaient tous les deux l’affaire à cet égard – mais Dyche a une vaste expérience à laquelle Everton doit faire face pour rester en Premier League cette saison.

“Le fait clé sera la capacité de travailler avec ce groupe de joueurs et la façon dont il peut faire passer son message. Bielsa a un style très unique dans la façon dont il veut faire les choses, donc il voudrait du rythme sur le côté. Mais Dyche a pu tourner ses mains d’une manière différente à Burnley.

“Sur une longue période avec un budget restreint, Dyche a pu garder Burnley en Premier League et maintenant il est chargé de cette tâche pour garder Everton en Premier League.

“C’est tellement serré en bas, il y a de la marge pour s’en sortir. Trente-cinq points pourront assurer la sécurité compte tenu de l’état actuel du tableau de la Premier League. Il aura également environ une semaine pour construire jusqu’à son premier match contre Arsenal le 4 février à Goodison Park.”

Stubbs: Dyche doit donner une identité à Everton

S’exprimant lors de Soccer Saturday, Paul Merson a déclaré que la nomination de Sean Dyche au poste de manager d’Everton les rendrait difficiles à battre.



L’ancien défenseur d’Everton, Alan Stubbs, a déclaré à Sky Sports :

“Je souhaite à Dyche tout le succès possible dans son travail, mais deuxièmement, il a un travail énorme à faire. Quiconque connaît le football ou est fan de n’importe quel club peut voir l’énormité de la tâche qui l’attend. Mais sachant comment il est , je suis sûr qu’il va s’y prendre de front. Il n’est pas tendre, c’est un manager expérimenté.

“La seule chose qu’il doit retirer de ces joueurs, c’est qu’il doit les récupérer car ils ont l’air dépourvus de confiance et Dyche doit donner une identité à Everton.

“Au cours des derniers mois, je pense que les fans d’Everton ne savent pas ce qu’est cette équipe, s’il s’agit d’une équipe de contre-attaque, une équipe qui jouera jusqu’aux tiers. Il doit écouter les joueurs.

Image:

Dyche fait face à un baptême du feu lors de ses matches d’ouverture





“Tous les yeux seront tournés vers les joueurs maintenant que le manager est parti. Ils étaient juste derrière le manager mais les performances ne l’ont pas confirmé.

“J’espère que Sean pourra vraiment entrer dans ces joueurs parce que certains d’entre eux ont besoin d’un coup de pied dans les fesses. Ils doivent revenir aux niveaux que certains d’entre eux ont montrés au début.

“Nous sommes trop faciles à affronter et nous encaissons trop de buts, ce qui nous a révélé qu’il y avait des problèmes dans l’équipe. La seule chose avec les équipes de Dyche, c’est qu’elles sont avant tout difficiles à battre.

“Il a fait du très bon travail à Burnley et ce n’est que vers la fin que ça a commencé à changer. Il doit apporter une identité et une solidité à l’équipe.

“Ils ont besoin de simplicité dans leur façon de jouer. Ne les surchargez pas trop de choses, faites-les sortir et faites les fondamentaux. Vous pouvez chercher à tirer parti de cela. Quand ils ont été dans des matchs à 0-0, ils ‘ se sont vaincus, mais avec Dyche, ils seront là jusqu’à la toute fin.

“Ce groupe de joueurs n’est pas assez bon pour maintenir Everton, ils auront donc besoin d’aide.”

Carnet de notes du journaliste d’Everton: Pourquoi Moshiri a choisi Dyche plutôt que Bielsa

Image:

Everton a perdu huit de ses 10 derniers matchs





Il y a un vieux dicton : une semaine c’est long dans le football. Pour les Evertoniens, la dernière semaine a été une éternité.

Même ceux qui ont vécu les jours désespérés et stériles des années 1970 ne se souviennent pas d’une semaine où le club a semblé plus décousu, fracturé et confus.

Cela a vraiment été une période terrible pour la moitié bleue du Merseyside, avec la nomination imminente de Sean Dyche juste une faible lueur qu’une certaine forme de stabilité reviendra dans le vestiaire.

Cependant, on ne peut pas en dire autant des manifestations de la salle de réunion prévues avant et après le prochain match contre Arsenal contre la hiérarchie d’Everton.

Lisez le cahier de journaliste d’Alan Myers dans son intégralité ici

Les six prochains matches d’Everton

4 février – Arsenal (H), coup d’envoi 12h30

13 février – Liverpool (A), vivre sur Sports du cielcoup d’envoi 20h

18 février – Leeds (H), coup d’envoi 15h

25 février – Aston Villa (H), coup d’envoi 15h

5 Mars – Forêt de Nottingham (A), coup d’envoi 14h

11 mars – Brentford (H), coup d’envoi 15h