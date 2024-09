Sean Diddy est en prison « froide » : « Ce n’est pas une vie »

Sean Diddy Combs est en prison après avoir été impliqué dans des crimes sexuels, rapporte PEOPLE.

Le rappeur a été placé sous surveillance anti-suicide au centre de détention métropolitain de Brooklyn

Ses avocats ont déclaré à PEOPLE qu’il était « fort, en bonne santé et concentré sur sa défense », ajoutant dans un communiqué vendredi : « Il est déterminé à se battre dans cette affaire et a pleinement confiance en son équipe juridique et en la vérité. »

Malgré sa volonté de se battre, Diddy doit faire face à la menace des autres prisonniers. Cameron Lindsay, directeur à la retraite du MDC-Brooklyn, a déclaré à PEOPLE : « Son statut de célébrité et les allégations de violence contre les femmes font de lui une cible très attrayante pour les agressions », explique Lindsay. « Et dans la sous-culture – dans le monde des prisons –, frapper quelqu’un comme lui serait considéré comme un signe d’honneur. »

Le directeur ajoute que l’établissement est « austère » et « froid ».

« Tout est planifié. Ce n’est pas une vie », dit-elle.