Sean « Diddy Combs » : un grand jury fédéral pourrait bientôt entendre les accusateurs

Les enquêteurs fédéraux se préparent à traduire les accusateurs du magnat de la musique Sean « Diddy » Combs devant un grand jury fédéral, ont déclaré à CNN deux sources proches de l’enquête – signalant que le ministère américain de la Justice s’oriente vers une éventuelle mise en accusation de Combs.

Des témoins potentiels ont été informés par les enquêteurs qu’ils pourraient être amenés à témoigner devant un grand jury fédéral à New York, selon une source. Amener les individus qui ont intenté des poursuites civiles contre Combs devant un grand jury marquerait une escalade significative dans l’enquête en cours du gouvernement impliquant le producteur et fondateur de Bad Boy Records.

Combs a été nommé dans huit poursuites civiles depuis novembre – sept l’accusant directement d’agression sexuelle. L’une des huit poursuites intentées par l’ancienne petite amie Cassie Ventura a été réglé. Un autre procès accusé son fils Christian Combs d’agression sexuelle, et Sean Combs est accusé de complicité.

Un porte-parole de l’agence Homeland Security Investigations (HSI) a refusé de commenter l’existence d’un grand jury, mais a noté que l’enquête était toujours en cours.

Ces témoins potentiels n’ont pas encore été préparés pour témoigner, ont déclaré les deux sources à CNN, avertissant que les enquêteurs du HSI sont toujours en train de rassembler des preuves et d’interroger des sources potentielles d’informations dans le cadre de leur enquête fédérale sur Combs.

Une source a déclaré que les enquêteurs étaient minutieux et prenaient leur temps pour s’assurer qu’un acte d’accusation, s’il y en avait un, était « à toute épreuve ».

De grands jurys composés de citoyens ordinaires sont outils critiques utilisé par les procureurs, fournissant à la fois une fonction d’enquête en approuvant l’assignation de documents et de témoins, et un vote sur l’opportunité d’inculper pénalement les suspects. Le recours à un grand jury indique qu’une affaire particulière a dépassé le stade préliminaire, au cours duquel les enquêteurs évaluent généralement si d’éventuelles violations de la loi sont soupçonnées d’avoir été commises.

Les maisons de Combs à Los Angeles et à Miami ont été fouillées Mars. À cette époque, CNN avait rapporté que le rappeur et entrepreneur était la cible d’une enquête fédérale menée par une équipe du Département de la sécurité intérieure chargée des crimes de traite des êtres humains, et que l’enquête en cours mettait l’accent sur le trafic sexuel, selon des sources policières.

Désormais, d’autres sources ont déclaré à CNN que la majorité des plaignants qui ont intenté des poursuites civiles contre Combs ont été interrogés par des enquêteurs fédéraux.

Combs a nié avec véhémence les allégations de nombreuses poursuites civiles, mais n’a pas répondu à toutes les allégations. En décembre 2023, après quatre poursuites contre lui, Peignes postés un démenti farouche sur ses réseaux sociaux, écrivant que des « allégations écoeurantes » avaient été faites par des accusateurs « à la recherche d’un salaire rapide ». « Laissez-moi être absolument clair : je n’ai commis aucune des choses horribles alléguées. »

CNN a déjà rapporté en marsselon une source policière, que l’enquête découle de nombreuses allégations d’agression sexuelle formulées dans plusieurs des poursuites civiles contre Combs. CNN a appris que la portée de l’enquête est bien plus vaste et se concentre sur le trafic sexuel, le blanchiment d’argent et les drogues illégales.

Outre la traite des êtres humains, HSI enquête également sur le trafic de stupéfiants et d’autres activités criminelles organisées.

«C’est bien plus important que ces simples poursuites», a déclaré l’une des sources proches de l’ampleur de l’enquête.

Les enquêteurs fédéraux « creusent désormais plus profondément » et certains des accusateurs ont été interrogés à plusieurs reprises, a indiqué une source. Une deuxième source corrobore cet état actuel de l’enquête.

Les accusateurs qui ont parlé aux agents fédéraux au cours de l’enquête ont coopéré activement avec les enquêteurs, certains remettant des preuves qu’ils estiment pouvoir être utiles à l’enquête, a indiqué une source. Les enquêteurs interrogent également de nouvelles personnes, notamment des témoins concordants des accusateurs.

Les agents fédéraux sont en possession d’une vidéo prise à l’intérieur des résidences récemment perquisitionnées de Combs, a indiqué une source. On ne sait pas si la vidéo a été saisie lors des perquisitions ou si les enquêteurs ont obtenu des vidéos des personnes qu’ils ont interrogées.

« Ils contactent des personnes qu’ils ont trouvées sur les enregistrements », a déclaré une source à CNN.

Au moins un travailleur du sexe, qui prétend avoir été victime de Combs, a été interrogé au cours de l’enquête, a indiqué une source, ajoutant que cet individu a été vu sur des images en possession des enquêteurs fédéraux.

Dans certaines poursuites contre Combs, les accusateurs ont affirmé avoir été informés, après coup, qu’ils avaient été enregistrés en train d’avoir des relations sexuelles sans donner leur consentement pour être filmés. Combs n’a pas répondu à cette accusation spécifique, mais il a rejeté tous les actes répréhensibles présumés dans un démenti général qu’il a publié en décembre 2023.





Dans certaines poursuites civiles, Combs est accusé d’avoir drogué plusieurs accusateurs. Dans les deux procès les plus récents intentés contre Combs la semaine dernière, un ancien étudiant en mode Avril Lampros et ancien mannequin Cristal McKinney tous deux accusèrent Combs de les avoir drogués. Dans le procès de Lampros, elle affirme que Combs l’a forcée à prendre de l’ecstasy et lui a ensuite demandé d’avoir des relations sexuelles avec l’une de ses anciennes petites amies avant de la violer.

Combs n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNN depuis le dépôt de ces deux poursuites.

Combs a également été accusé dans une poursuite civile déposé en novembre dernier de « drogue intentionnellement » et d’agression sexuelle Joi Dickerson-Neal en 1991, alors qu’elle était étudiante. Bien que son équipe juridique ait déposé une requête pour rejeter certaines parties de cette poursuite, Dickerson-Neal a également accusé Combs de « vengeance pornographique », affirmant que Combs avait secrètement enregistré l’agression sexuelle. Quelques jours plus tard, un ami a révélé à Dickerson-Neal qu’il l’avait vu, selon son affirmation.

L’équipe de Combs n’a pas répondu aux allégations spécifiques de drogue ou d’enregistrements secrets, mais un porte-parole de l’époque a déclaré que la plainte était « inventée et non crédible », discréditant les accusations comme étant « une simple ponction d’argent ». Dans leurs requête en rejetqui est toujours en cours, les avocats de Combs ont qualifié les allégations de Dickerson-Neal de « fausses, offensantes et salaces ».