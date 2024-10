Sean Diddy Combs : Un entraîneur dit que Diddy a enlevé son pantalon et… | Nouvelles du monde

Cinq nouveaux poursuites civiles ont été déposées contre Sean « Diddy » Combs devant un tribunal fédéral de New York.

Deux hommes et trois femmes accusent le hip-hop magnat de les agresser sexuellement lors de diverses soirées à Los Angeles, New York et Las Vegas. Le plus jeune demandeur n’avait que 13 ans au moment des faits allégués.

Combs reste en détention dans un Prison de Brooklyn .Il fait également face à des accusations fédérales distinctes pour trafic sexuel et du racket, ce qu’il nie. La BBC a contacté son équipe juridique pour commenter les dernières affaires.

Ses avocats ont récemment qualifié la vague de poursuites de « tentatives évidentes d’attirer de la publicité », soulignant que Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme.

Les cinq nouvelles affaires civiles affirment que Combs – ou, par extension, par l’intermédiaire de ses associés – a dopé les boissons alcoolisées lors des événements, ce qui a provoqué chez les plaignants des étourdissements, des nausées et une déconnexion de leur corps.

Dans plusieurs cas, les plaignants allèguent que Combs les a violées, les a forcées à avoir des relations sexuelles orales ou les a agressées en les pelotant.

Combs attend actuellement son procès en mai de l’année prochaine pour des accusations fédérales de trafic sexuel et de racket. Il risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

La star du hip-hop a plaidé non coupable de toutes les accusations et s’est vu refuser la libération sous caution à plusieurs reprises.

L’acte d’accusation, ainsi que diverses poursuites judiciaires, impliquent ses entreprises commerciales, alléguant qu’elles ont joué un rôle déterminant dans la facilitation et le financement de son comportement abusif, tant au sein qu’à l’extérieur de l’industrie musicale.

Les poursuites accusent également Combs d’exploiter son pouvoir et son influence au sein de l’État. divertissement pour manipuler, intimider et faire taire ceux qui l’entourent.

Une nouvelle affaire affirme que Combs et une autre célébrité masculine ont violé une jeune fille de 13 ans lors d’une after-party après les 2000 VMA. La deuxième célébrité n’est pas nommée dans le procès.

Une autre affaire allègue que Combs a drogué une artiste musicale indépendante lors d’une fête et l’a violée. Elle affirme qu’elle s’est réveillée avec douleur avec des marques sur ses bras, ce qui indique qu’elle avait été attachée avec des cordes alors qu’elle était inconsciente.

Dans un troisième cas, Combs se serait exposé à un homme avant de lui saisir les organes génitaux de manière « brutale » et « sexuelle ».

Un quatrième cas concerne un entraîneur personnel célèbre qui affirme que Combs l’a agressé lors d’une fête dans sa résidence d’Hollywood Hills en 2022.

L’entraîneur dit avoir vu plusieurs célébrités de haut niveau se livrer à des activités sexuelles en groupe lors de la fête avant d’être emmené dans une petite pièce avec Combs, qui aurait enlevé le pantalon de l’entraîneur et lui aurait pratiqué un « sexe oral non consensuel ».

Le cinquième nouveau procès vient d’une femme qui prétend avoir été droguée lors d’une fête dans la chambre d’hôtel de Combs et s’être réveillée nue dans son lit, le rappeur parlant au téléphone dans un coin de la pièce.

Combs fait l’objet d’allégations depuis près d’un an, allant du viol à la agression sexuelle au toilettage et à la violence domestique.

Un avocat a récemment déclaré que plus de 100 clients envisageaient de poursuivre le musicien pour agression sexuelle, viol et exploitation sexuelle.

Il reste en prison en attendant son procès à New York.

Les procureurs ont également allégué qu’il s’était livré à des enlèvements, à du travail forcé, à des pots-de-vin et à d’autres actes criminels.

Ils l’ont décrit comme le chef d’une entreprise criminelle qui exploitait les femmes, utilisant des menaces de violence pour les contraindre à participer à des orgies alimentées par la drogue et impliquant des prostitués masculins.

Combs a plaidé non coupable de ces accusations et s’est de nouveau vu refuser la libération sous caution. Son procès est prévu pour mai 2025.