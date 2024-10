Sean « Diddy » Combs touché par une vague de 120 nouvelles allégations d’agression sexuelle

Sean « Diddy » Combs fait face à des dizaines de nouvelles allégations d’agression sexuelle dans le cadre d’une série de poursuites civiles qui devraient être déposées.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi, l’avocat Tony Buzbee, basé au Texas, a déclaré qu’il représentait 120 accusateurs avec des allégations contre le magnat du divertissement qui se sont produites sur 20 ans.

« Nous exposerons les facilitateurs qui ont permis cette conduite à huis clos. Nous poursuivrons cette affaire, peu importe qui est impliqué dans les preuves », a déclaré Buzbee lors de la conférence de presse.

Sean Combs à la soirée des Oscars Vanity Fair 2018 à Beverly Hills, en Californie. Fichier John Shearer / Getty Images

« Beaucoup de personnes puissantes… beaucoup de sales secrets », a déclaré l’avocat à propos des allégations. Il a ajouté que son équipe a « collecté des photos, des vidéos, des textes ».

Buzbee a ajouté que les allégations comprendront : « une agression sexuelle violente ou un viol, des relations sexuelles facilitées avec une substance contrôlée, la diffusion d’enregistrements vidéo, des abus sexuels sur des mineurs ».

« La liste est déjà longue, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer que nous avons raison avant de le faire », a poursuivi Buzbee. « Ces noms vont vous choquer. »

L’avocat a déclaré que plus de 3 000 personnes se sont présentées à son bureau avec des accusations contre Combs et qu’il prévoyait de commencer à intenter des poursuites dans divers États au cours des 30 prochains jours. Il a ajouté qu’ils nommeraient les autres accusés à une date ultérieure.

Parmi ce nouveau groupe d’accusateurs, a déclaré Buzbee, 62 % s’identifient comme afro-américains et sont originaires de plus de 25 États, la majorité venant de New York, de Californie, de Géorgie et de Floride. Buzbee a déclaré que 25 des accusateurs étaient mineurs au moment des incidents survenus dès 1991. Buzbee a affirmé que l’un des accusateurs n’avait que neuf ans au moment de leur incident présumé.

NBC News a contacté l’équipe juridique de Combs pour commentaires.

Combs est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, après que les procureurs du district sud de New York l’ont accusé de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution dans le cadre d’un acte d’accusation non scellé le mois dernier. Combs a plaidé non coupable et ses avocats ont déclaré qu’il était innocent de toutes les accusations.

Combs s’est vu refuser la libération sous caution à deux reprises, mais lundi, son équipe juridique, qui comprend désormais l’avocate Alexandra Shapiro aux côtés de Teny Geragos et Marc Agnifilo, a déposé les premiers documents avant un appel de la décision de libération sous caution.

Buzbee a représenté des victimes dans plusieurs autres procès très médiatisés, notamment contre BP en 2010 après la Horizon en eaux profondes marée noire dans le golfe du Mexique. Il a également représenté des personnes accusant le quart-arrière de la NFL, Deshaun Watson, d’inconduite sexuelle en 2021. La même année, il a intenté une action en justice de 750 millions de dollars contre Travis Scott après un écrasement mortel de la foule au festival Astroworld du rappeur.

Les problèmes juridiques de Combs se sont multipliés depuis que son ex-petite amie, Cassandra « Cassie » Ventura, a déposé une plainte civile explosive contre lui l’année dernière, l’accusant d’agression et de trafic sexuel au cours de leur relation. Combs, qui a nié avec véhémence les accusations, a réglé avec Ventura un montant non divulgué. Plusieurs mois plus tard, une vidéo de surveillance montrant Combs battant brutalement Ventura dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles a été divulguée et le magnat s’est excusé pour ses actes.

Depuis le procès de Ventura, plusieurs autres poursuites civiles ont été intentées contre Combs – la plus récente étant celle de Dawn Richard, une ancienne membre du groupe de filles Danity Kane, qui a allégué que Combs l’avait pelotée, agressée, emprisonnée et menacée de vie.

Combs a nié toutes les plaintes portées contre lui, les qualifiant d’« allégations écoeurantes » de la part de personnes à la recherche d’un « salaire rapide ».

De nombreuses poursuites contre Combs ont été déposées à New York, où la loi sur la protection des victimes de violences motivées par le genre permet aux personnes d’intenter des poursuites pour abus sexuels même après l’expiration du délai de prescription.