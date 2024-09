Sean « Diddy » Combs témoignant dans une affaire de trafic sexuel « fera plus de mal que de bien »

Sean « Diddy » Combs devrait témoigner dans son affaire de trafic sexuel et de racket, mais Meesha Moulton de Loi Meesha Moulton dit à Page Six que cette décision « audacieuse » n’est pas dans son meilleur intérêt.

« Il y a une raison pour laquelle les avocats conseillent généralement à leurs clients de ne pas témoigner lors de leur propre procès : témoigner lors de son propre procès expose l’accusé à un contre-interrogatoire de la part de l’accusation », a déclaré en exclusivité l’avocat primé basé à Las Vegas. nous.

Moulton affirme que le processus de contre-interrogatoire « mentalement épuisant » « sera implacable pour tenter de trouver des incohérences dans ses déclarations et de lui faire admettre des choses qui pourraient être préjudiciables ».

Meesha Moulton de Meesha Moulton Law dit à Page Six que Sean « Diddy » Combs témoignant dans son procès fédéral pour trafic sexuel pourrait « lui faire plus de mal que de bien ».

Elle dit que le processus de contre-interrogatoire est « mentalement éprouvant » et qu’il sera « acharné à essayer de trouver des incohérences dans ses déclarations ». Getty Images

« Si Diddy devient agité ou frustré, prendre la parole lui fera plus de mal que de bien », ajoute-t-elle.

« Ce niveau de contrôle est très éprouvant sur le plan émotionnel, et s’il a du mal à garder son sang-froid sous la pression, cela peut influencer négativement la perception que le jury a de lui. »

Moulton pense que le contre-interrogatoire sera le « plus grand défi » du rappeur et directeur musical de 54 ans et le « déconseille fortement ».

Moulton dit également que les procureurs tenteront de « lui faire admettre des choses qui pourraient être préjudiciables ».

Elle dit à Page Six qu’elle « déconseillerait fortement » que Combs prenne la parole. Getty Images

Elle dit que pour avoir les meilleures chances de prouver son innocence, Combs doit « donner la priorité à une défense stratégique plutôt qu’à son désir d’expression personnelle ».

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a déclaré à Harvey Levin de TMZ dans une interview pour leur nouveau documentaire, « The Downfall of Diddy: The Indictment », qu’il était « très désireux de raconter son histoire » au tribunal.

« C’est une histoire humaine. C’est une histoire d’amour. C’est une histoire de souffrance. C’est une histoire de chagrin », a-t-il ajouté.

D'un autre côté, Moulton admet que le fait de témoigner donnera au rappeur « I'll Be Missing You » « l'opportunité de contester les preuves et de s'humaniser ».

« En se présentant comme une personne complète, il peut créer de la complexité pour les jurés qui tentent de traiter les allégations portées contre lui », ajoute-t-elle. Getty Images

Moulton dit à Page Six que même si elle déconseille à Combs de se présenter à la barre lors de son prochain procès, cela « déplacera sans aucun doute l’attention du récit de l’accusation vers sa propre version des événements ».

Faisant écho aux propos d’Agnifilo, elle ajoute : « Cela donne également à Diddy l’opportunité de contester les preuves et de s’humaniser tout en rappelant aux jurés ses contributions positives à la société en mettant en valeur son travail d’avocat et de philanthrope. »

« En se présentant comme une personne complète, il peut créer de la complexité pour les jurés qui tentent de traiter les allégations portées contre lui », explique-t-elle encore.

Combs a été arrêté la semaine dernière et accusé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution. REUTERS

Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation. REUTERS

« Si Diddy peut créer une confusion ou jeter le moindre doute sur la cohérence des affirmations de l’accusation, cela peut amener les jurés à hésiter avant de parvenir à un verdict de culpabilité. »

En outre, elle recommande que le rappeur en disgrâce « soit prêt à affronter toutes les difficultés et puisse rester calme si quelque chose d’inattendu survient pendant le témoignage », car de nouvelles preuves introduites dans la salle d’audience sont une possibilité réelle.

La semaine dernière, Combs a été arrêté par des agents fédéraux et inculpé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Les procureurs ont accusé Combs d’abus sexuels pendant des décennies ainsi que de « trafic sexuel, travail forcé, enlèvement, incendie criminel, corruption et entrave à la justice ». ZUMAPRESS.com

Ils allèguent également qu’il a organisé des soirées « Freak Off » alimentées par la drogue, au cours desquelles les abus sexuels auraient lieu. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Dans l’acte d’accusation de 14 pages, les procureurs affirment que le fondateur de Bad Boy Records « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies.

Ils l’ont également accusé d’avoir « créé une entreprise criminelle dont les membres et associés se livraient à… du trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’entrave à la justice ».

Les abus sexuels présumés dont Combs et ses conspirateurs sont accusés se sont produits lors de soirées dites « Freak Off », qui impliquaient la mise en place de chambres d’hôtel avec « des substances contrôlées, de l’huile pour bébé, du lubrifiant, des draps supplémentaires et de l’éclairage » pour les rassemblements sauvages. .

L'avocat de Combs, Marc Agnifilo, a déclaré à TMZ que le directeur de la musique était « très désireux de raconter son histoire » au tribunal.

Il a affirmé : « C’est une histoire humaine. C’est une histoire d’amour. C’est une histoire de souffrance. C’est une histoire de chagrin. RCF / MÉGA

L’acte d’accusation choquant a fait tourner les têtes lorsqu’il a révélé que plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant avaient été trouvées lors des raids de mars dans les demeures de Conbs à Miami et à Los Angeles.

Après ces prétendus « Freak Offs », le personnel de Combs aurait reçu l’ordre de « limiter les dégâts dans la chambre », de commander des perfusions intraveineuses et le transport des victimes et d’obtenir de l’argent pour les « travailleuses du sexe ».

Combs a plaidé non coupable de toutes les accusations et a maintenu son innocence dans sa pléthore de poursuites en cours pour agression sexuelle.

Aucune date de procès n’a été fixée. Diddy/Instagram

Combs risque au moins 15 ans de prison. Getty Images

Aucune date n’a été fixée pour le procès de Combs, mais il aura une audience de mise en état le 9 octobre.

S’il est reconnu coupable, il risque au moins 15 ans de prison.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la hotline contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.