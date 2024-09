Sean « Diddy » Combs se voit refuser la libération sous caution et restera en détention fédérale

L’acte d’accusation en trois chefs d’accusation allègue que Sean « Diddy » Combs « s’est livré à un schéma persistant et omniprésent » de violences physiques, verbales, émotionnelles et sexuelles « envers des femmes et d’autres personnes ».

L’acte d’accusation allègue également qu’à de nombreuses reprises à partir de 2009, il a « agressé des femmes, entre autres en les frappant, en les frappant à coups de poing, en les traînant, en leur jetant des objets et en leur donnant des coups de pied ».

La plainte allègue également que Combs a utilisé ses diverses entreprises et employés « pour perpétrer, faciliter et dissimuler ses abus et son commerce du sexe ». Selon la plainte, ses entreprises comprennent Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises et Combs Global, qui comprennent une ligne de vêtements, une entreprise de spiritueux, une agence de marketing, des labels d’enregistrement et un studio d’enregistrement ainsi qu’une société de médias et un réseau de télévision.

Selon la plainte, les entreprises de Combs auraient tenté de se livrer à « la traite sexuelle, au travail forcé, au transport interétatique à des fins de prostitution, à la coercition et à l’incitation à se prostituer, à des délits liés aux stupéfiants, à des enlèvements, à des incendies criminels, à des pots-de-vin et à des entraves à la justice ».

Les procureurs ont écrit que Combs avait pu obtenir une « loyauté absolue » de la part des membres de ses entreprises grâce à des « actes de violence et des menaces » et que les entreprises Combs avaient évité d’être détectées pour des activités illégales grâce à des « actes d’intimidation, de manipulation, de corruption et de menaces de représailles contre des personnes qui avaient été témoins des crimes commis par des membres et des associés de l’entreprise ».