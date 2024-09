Sean « Diddy » Combs restera en prison en attendant son procès, selon le juge

Sean « Diddy » Combs restera enfermé dans une tristement célèbre prison fédérale de New York pour trafic sexuel et racket après que la demande de son avocat de le placer en résidence surveillée avec une caution de 50 millions de dollars ait échoué.

Le juge du tribunal de district américain Andrew L. Carter a déclaré mercredi qu’une caution qui aurait permis au magnat du hip-hop d’être assigné à résidence dans sa maison de Star Island à Miami – avec sécurité et sans accès aux téléphones portables, à Internet ou aux femmes en dehors de sa famille – était insuffisante pour le libérer en attendant son procès.

Combs fait l’objet d’une enquête fédérale de grande envergure depuis au moins le début de l’année et a été arrêté à New York lundi. Il est arrivé au palais de justice mercredi depuis sa cellule du Metropolitan Detention Center de Brooklyn. L’établissement, qui a hébergé des détenus tels que R. Kelly, Michael Cohen et Jeffrey Epstein, a un historique de violence et de harcèlement. conditions sordides.

Les procureurs ont dévoilé mardi l’acte d’accusation contre Combs, l’accusant de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution. Il a plaidé non coupable et s’est vu refuser la libération sous caution lors de cette audience également.

L’acte d’accusation allègue que Combs et ses associés ont attiré des victimes féminines, souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse. Combs aurait ensuite utilisé la force, les menaces de force, la coercition et des substances contrôlées pour les inciter à se livrer à des actes sexuels avec des prostitués masculins dans ce que Combs a appelé des « freak offs ». Combs est accusé d’avoir donné aux femmes de la kétamine, de l’ecstasy et du GHB pour « les garder obéissantes et conformes » pendant les performances.

Les rencontres, qui ont parfois duré plusieurs jours selon les procureurs, étaient des mises en scène élaborées que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et souvent enregistrait, selon l’acte d’accusation. Les procureurs affirment dans un mémo de détention déposé au tribunal que les performances sexuelles ont eu lieu régulièrement depuis au moins 2009 jusqu’à cette année et que les chambres d’hôtel où elles ont été mises en scène ont souvent subi des dommages importants.

Lors des perquisitions effectuées aux domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles en mars, selon l’acte d’accusation, les autorités ont saisi des stupéfiants et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant que le personnel de Combs stockait dans les chambres d’hôtel pour les rencontres sexuelles.

C’est un incident survenu lors d’une de ces productions en 2016 à Los Angeles que les procureurs invoquent comme preuve que Combs est un danger et qu’on ne peut pas lui faire confiance pour le libérer de détention.

Dans un incident capturé par une vidéo de sécurité, l’ancienne petite amie de Combs, Cassandra Ventura – identifiée uniquement comme la victime numéro un dans l’acte d’accusation – est vue en train de courir dans le couloir d’un hôtel InterContinental avant que Combs ne la rattrape, la frappe à plusieurs reprises et lui jette un vase.

Au tribunal mercredi, le juge Carter a qualifié de « troublante » la vidéo de Combs agressant Ventura.

Les avocats de Combs ont déclaré mardi dans des documents judiciaires plaidant pour sa libération que la femme dans la vidéo l’avait frappé à la tête et volé ses vêtements après avoir trouvé une photo d’une autre petite amie sur son téléphone.

L’un des avocats de Combs, Marc Agnifilo, a déclaré au juge mercredi qu’au moment de la vidéo, Combs avait des problèmes de colère et de toxicomanie. Agnifilo a déclaré que Combs et la femme vue dans la vidéo s’aimaient, étaient allés en cure de désintoxication ensemble et avaient choisi d’avoir des relations intimes avec une troisième personne ensemble.

Mais les procureurs ont dressé un tableau différent, affirmant que la vidéo, diffusée pour la première fois par CNN en mai, montrait une femme essayant d’échapper à des relations sexuelles forcées avec Combs et une travailleuse du sexe rémunérée. Ils ont déclaré que Combs avait tenté en vain de faire taire l’un des membres du personnel de sécurité de l’hôtel en lui versant un pot-de-vin et, mercredi, que Combs avait menacé deux autres victimes de publier des vidéos d’elles si elles coopéraient avec les autorités.