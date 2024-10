Sean « Diddy » Combs renouvelle sa demande de libération sous caution et demande sa libération

Sean Combs fait appel d’une décision antérieure ordonnant sa détention en attendant son procès.

Combs, dans un avis déposé lundi, a fait appel de l’ordonnance d’un tribunal fédéral lui refusant la libération sous caution. Le dossier de deux pages ne précisait pas d’arguments.

Cette manœuvre juridique vise à annuler une décision du juge de district américain Andrew Carter, qui a estimé que Combs représentait un risque pour la sécurité de la communauté et des témoins dans l’affaire.

Cela s’est produit après que le gouvernement a dévoilé un acte d’accusation de trois chefs d’accusation accusant Combs, également connu sous le nom de « Diddy », de crimes liés à un schéma présumé de violences physiques et sexuelles contre des personnes dans son orbite depuis des décennies. Les procureurs fédéraux l’ont accusé de trafic sexuel et de complot de racket pour avoir dirigé une vaste entreprise criminelle par laquelle il a agressé et trafiqué des femmes avec l’aide de ses divers associés depuis au moins 2008. Il a également été accusé de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Combs avait demandé sa libération moyennant une caution de 50 millions de dollars, garantie par les capitaux propres de sa résidence de Miami et de celle de sa mère. Il a en outre proposé de limiter les visiteurs de ses maisons voisines de Floride à la famille, aux gardiens de la propriété et aux amis qui ne sont pas considérés comme des co-conspirateurs de l’entreprise criminelle présumée. Les seules femmes visitant sa propre maison seraient la famille ou les mères de ses enfants, selon le montant de la caution. Combs s’est également engagé à ne pas contacter les témoins du grand jury, à se soumettre à des tests de dépistage de drogues hebdomadaires et à fournir un journal des visiteurs.

S’il est reconnu coupable, Combs, 54 ans, encourt une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison et une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Il réside actuellement au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un établissement connu pour ses conditions dangereuses et sordides.