Sean « Diddy » Combs rejoint la liste des célébrités accusées de crimes sexuels

Depuis que le mouvement #MeToo a pris son essor, une multitude de célébrités masculines ont été accusées d’inconduite sexuelle, mais seule une poignée de celles travaillant dans les industries de la musique et du cinéma ont réellement fait face à des accusations criminelles.

Sean « Diddy » Combs a désormais rejoint cette courte liste de stars poursuivies.

Voici une liste de certains des hommes les plus éminents qui ont fait face à des accusations criminelles au cours des dernières années et l’issue de ces affaires :

Harvey Weinstein

L’ancien magnat du cinéma a été poursuivi à New York et en Californie après que des dizaines de femmes se sont manifestées pour l’accuser publiquement d’agression sexuelle.

Dans l’affaire de Los Angeles, un jury a reconnu Weinstein coupable en 2022 d’avoir violé et agressé sexuellement l’une des quatre femmes dont il était accusé d’avoir abusé. Les trois chefs d’accusation concernaient un acteur et mannequin italien qui a déclaré que Weinstein était apparu dans sa chambre d’hôtel, sans y être invité, lors d’un festival de cinéma à Los Angeles en 2013.

Weinstein, 72 ans, a été acquitté plus tard d’une accusation d’agression sexuelle portée par une massothérapeute qui l’avait soigné dans un hôtel en 2010. Le jury n’a pas été en mesure de prendre une décision sur les chefs d’accusation impliquant deux autres accusatrices. Un procès nul a été déclaré sur ces chefs d’accusation.

Dans l’affaire de New York, Weinstein avait été initialement condamné en 2020 pour le viol d’une femme et l’agression sexuelle d’une autre, après des semaines de témoignages poignants et explicites de la part d’une série d’accusatrices. Mais sa peine de 23 ans de prison et sa condamnation ont été annulées plus tôt cette année, la plus haute cour de New York ayant déclaré que le juge de première instance avait injustement autorisé des témoignages fondés sur des allégations qui ne faisaient pas partie du dossier.

Un nouveau procès a été programmé et les procureurs de Manhattan ont présenté cette semaine un nouvel acte d’accusation avec des allégations supplémentaires émanant d’une autre femme. Le procès devait commencer en novembre, mais il est désormais peu probable qu’il débute avant 2025.

Weinstein, qui fait également face à plusieurs poursuites civiles intentées par des femmes l’accusant d’inconduite sexuelle, nie avoir agressé sexuellement qui que ce soit et a fait appel de sa condamnation en Californie.

Bill Cosby

L’ancienne star du « Cosby Show » a été la première célébrité à être jugée à l’ère du mouvement #MeToo.

Il a été arrêté en 2015 lorsqu’un procureur de district armé de preuves récemment dévoilées – la déposition compromettante de Cosby dans un procès intenté par l’administratrice des sports de l’Université Temple, Andrea Constand – a porté plainte contre lui quelques jours seulement avant l’expiration du délai de prescription de 12 ans. Constand a accusé Cosby de l’avoir droguée et agressée sexuellement.

L’AP n’identifie généralement pas les victimes d’agression sexuelle sans leur permission, que Constand a accordée.

Les jurés n’ont pas pu parvenir à un verdict unanime lors du procès de Cosby en 2017. Lors d’un deuxième procès en 2018, il a été reconnu coupable et condamné à une peine allant jusqu’à dix ans de prison. Mais la Cour suprême de Pennsylvanie a déclaré en 2021 que le procureur de district qui avait pris la décision d’arrêter Cosby était obligé de respecter la promesse de son prédécesseur de ne pas inculper Cosby, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’un accord ait jamais été mis par écrit.

Bill Cosby, aujourd’hui âgé de 87 ans, a été accusé de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel par plus de 60 femmes. Il a nié toutes les allégations de crimes sexuels.

R. Kelly

Les jurys fédéraux de Chicago et de New York ont ​​reconnu Kelly coupable de crimes comprenant la production de matériel pédopornographique et des accusations fédérales de trafic sexuel.

Né Robert Sylvester Kelly, il a été condamné à 30 ans de prison dans l’affaire de New York l’année dernière et à une peine majoritairement concomitante de 20 ans en février dans l’affaire de Chicago.

L’homme de 57 ans a été accusé d’avoir utilisé sa notoriété pour abuser sexuellement de jeunes fans, dont certains n’étaient que des enfants, dans le cadre d’un stratagème systématique qui a duré des décennies.

L’auteur-compositeur, lauréat d’un Grammy et multi-platine, a également été accusé d’avoir utilisé son entourage de managers et d’assistants pour rencontrer des filles et les empêcher de s’exprimer, une opération qui, selon les procureurs, s’apparente à une entreprise criminelle.

Les avocats de R. Kelly font appel de sa condamnation.

Sean « Diddy » Combs

Le magnat du hip-hop a été arrêté à New York le 16 septembre et accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculins à se livrer à des performances sexuelles sous l’effet de drogues, baptisées « Freak Offs ».

Les procureurs ont déclaré qu’il avait eu recours à la violence et à des menaces de chantage pour empêcher les gens de s’exprimer. Combs, 54 ans, est accusé de complot de racket et de trafic sexuel au niveau fédéral, ce qui pourrait le conduire en prison pour au moins 15 ans s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Un juge a rejeté mercredi la proposition du magnat du hip-hop d’attendre son procès pour trafic sexuel dans le luxe de son manoir en Floride plutôt que dans une prison fédérale de Brooklyn.

Kevin Spacey

L’année dernière, un jury londonien a acquitté l’acteur oscarisé des accusations d’agression sexuelle découlant d’allégations de quatre hommes remontant à 20 ans.

Trois hommes ont accusé Kevin Spacey de les avoir agressivement attrapés par l’entrejambe, le décrivant comme un prédateur « vil » et « glissant et sournois ». Kevin Spacey a déclaré qu’il était un « grand dragueur » qui avait des aventures consensuelles avec des hommes et dont le seul faux pas était de toucher l’aine d’un homme tout en faisant une « passe maladroite ».

La victoire judiciaire en Angleterre intervient après que Spacey se soit également défendu avec succès contre un procès civil intenté à New York en 2022 par l’acteur de « Star Trek : Discovery » Anthony Rapp.

Cuba Gooding Jr.

La star oscarisée de « Jerry Maguire » a plaidé coupable en 2022 d’avoir embrassé de force une employée d’une boîte de nuit de New York en 2018 – et en échange, les procureurs ont abandonné les charges impliquant deux autres femmes qui auraient pu conduire à une éventuelle peine de prison si l’affaire avait été jugée et abouti à une condamnation.

Gooding a également présenté ses excuses publiques pour la première fois à deux autres femmes qui l’avaient accusé d’un comportement similaire lors de rencontres séparées, se qualifiant de « personnalité célèbre » qui n’avait aucune intention de nuire. Ses aveux faisaient partie d’un accord de plaidoyer intervenu près de trois ans après l’arrestation de Gooding.

Gooding a déclaré au juge qu’il avait « embrassé la serveuse sur les lèvres » sans son consentement.

Danny Masterson

La star de « That ’70s Show » purge une peine de 30 ans à perpétuité pour avoir violé deux femmes.

Après qu’un premier jury n’a pas réussi à rendre un verdict sur trois chefs d’accusation de viol en décembre 2022 et qu’un procès nul a été déclaré, les procureurs ont rejugé Masterson pour les trois chefs d’accusation.

Lors de son deuxième procès, le 31 mai, un jury a reconnu Masterson coupable de deux des trois chefs d’accusation de viol. Les deux agressions ont eu lieu dans la maison de Masterson, dans la région d’Hollywood, en 2003, alors qu’il était au sommet de sa gloire.

Ils n’ont pas pu parvenir à un verdict sur le troisième chef d’accusation, une allégation selon laquelle Masterson aurait également violé sa petite amie de longue date.

Les procureurs ont allégué que Masterson avait utilisé sa notoriété au sein de l’Église de Scientologie – dont les trois femmes étaient également membres à l’époque – pour éviter les conséquences pendant des décennies après les attentats, et les femmes ont blâmé l’Église pour leur hésitation à aller voir la police au sujet de Masterson.