Sean « Diddy » Combs prédit son arrestation dans une interview émouvante de 1999

Après l’arrestation de Combs sur la base de l’acte d’accusation scellé, l’acte d’accusation a été rendu public le 17 septembre.

L’homme de 54 ans a été accusé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, ainsi que de transport en vue de se prostituer, selon des documents judiciaires obtenus par NBC News.

L’acte d’accusation allègue que Combs a « abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant plus d’une décennie, les procureurs affirmant que le comportement présumé a commencé vers 2008.

« Pour ce faire », indiquent les documents, « Combs s’est appuyé sur les employés, les ressources et l’influence de l’empire commercial aux multiples facettes qu’il dirigeait et contrôlait, créant ainsi une entreprise criminelle dont les membres et associés se livraient et tentaient de se livrer, entre autres crimes, au trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice. »

Selon Actualités NBCCombs a plaidé non coupable et sa libération sous caution lui a été refusée.

« Il va se battre avec toute son énergie et toutes ses forces », a déclaré son avocat. Marc Agnifilo a déclaré aux journalistes à l’extérieur du palais de justice avant la mise en accusation, « et la pleine confiance de ses avocats ».