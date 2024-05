Sean « Diddy » Combs poursuivi en justice pour agression sexuelle par un mannequin

Sean Combs

MÉGA/GC Images/Getty Images

L’ancienne mannequin Crystal McKinney a porté plainte contre Sean « Diddy » Combs, alléguant qu’elle avait été droguée et agressée sexuellement par le magnat de la musique dans son studio d’enregistrement de New York en 2003.

Selon la plainte déposée à New York et obtenue par et rapporté par NBC NewsMcKinney, alors âgée de 22 ans, a rencontré Combs pour la première fois lors d’un dîner au Cipriani Downtown à Manhattan et on lui a dit qu’elle « allait réussir un jour » en tant que mannequin et on lui a promis de l’aide dans sa carrière.

Le procès ajoute que plus tard dans la soirée, McKinney s’est rendu au studio d’enregistrement de Combs et qu’un de ses associés lui a offert un joint de marijuana. « Le plaignant a par la suite compris que Combs avait mélangé le joint avec un stupéfiant ou une autre substance intoxicante », affirme la poursuite.

« Voyant que le plaignant était très ivre, Combs a demandé au plaignant de le suivre et il a physiquement conduit le plaignant aux toilettes », ajoute la plainte, tout en ajoutant que McKinney aurait ensuite été agressé sexuellement par la star du rap.

McKinney a attiré l’attention du public lorsqu’elle a remporté l’émission MTV en 1998. Mission modèle série, ce qui lui a valu un contrat de mannequin avec IMG. Son procès est le dernier auquel Combs est confronté puisqu’il est accusé ailleurs de viol, d’agression sexuelle et de trafic sexuel.

Il a nié toutes les allégations. En mars, ses domiciles à Miami et à Los Angeles ont été perquisitionnés par le Département de la Sécurité intérieure, qui enquête sur les allégations de traite d’êtres humains.

Le 19 mai, Combs s’est excusé sur son Instagram pour une vidéo de 2016 récemment apparue qui le voit attaquer son ex-petite amie, la chanteuse Cassie Ventura. En réponse, le bureau du procureur du district de Los Angeles a déclaré dans un communiqué qu’il était « au courant de la vidéo » et qu’il « trouvait les images extrêmement dérangeantes et difficiles à regarder », mais que « nous ne serions pas en mesure d’inculper car la conduite le ferait ». se sont produits au-delà de la période pendant laquelle un crime d’agression peut être poursuivi.