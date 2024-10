Sean « Diddy » Combs : plus de 100 hommes et femmes ont l’intention de poursuivre de nouvelles allégations contre Combs, selon l’avocat

CNN

Sean « Diddy » Combs pourrait bientôt faire face à de nouvelles allégations de la part de plus de 100 hommes et femmes qui ont obtenu une représentation juridique et envisagent d’intenter des poursuites civiles contre le magnat des médias en difficulté dans les semaines à venir, selon l’avocat Tony Buzbee, basé à Houston.

Buzbee a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que son cabinet, The Buzbee Law Firm, et AVA Law Group, avaient été retenus par au moins 120 personnes « pour poursuivre des poursuites devant un tribunal civil » contre Combs et qui les avaient contactés après « affirmant avoir été victime ». par » Combs et d’autres personnes ou entités.

Certaines des affaires qu’ils ont l’intention de déposer, selon Buzbee, porteront sur des allégations d’agression sexuelle violente ou de viol, d’abus sexuels, de facilitation des relations sexuelles avec une substance contrôlée, de séquestration, de contrainte à la prostitution, d’inconduite sexuelle, de diffusion d’enregistrements vidéo et d’abus sexuels de personnes. mineurs.

Le musicien et homme d’affaires a été inculpé de accusations fédérales, notamment de trafic sexuel, au début du mois. Combs a plaidé non coupable.

Buzbee a déclaré que sur les 120 personnes qui ont retenu les services de son entreprise, la moitié d’entre elles sont des hommes et l’autre moitié des femmes et que 25 de ces personnes étaient mineures au moment des incidents présumés, qui, selon eux, se seraient produits à Los Angeles, New York et Miami lors de fêtes et, parfois, d’auditions liées à l’industrie musicale.

« Comme l’a souligné l’équipe juridique de M. Combs, il ne peut pas répondre à toutes les allégations infondées dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent. Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs », a déclaré mardi à CNN Erica Wolff, avocate de Combs.

Wolff a ajouté que Combs « a hâte de prouver son innocence et de se justifier devant le tribunal si et quand des plaintes seront déposées et signifiées, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations ».

La société a déclaré qu’elle prévoyait de commencer à classer ces dossiers dans les 30 prochains jours, tout en poursuivant le processus de vérification et de collecte de preuves.

Plus de 55 % des victimes « ont signalé ce comportement soit aux autorités, c’est-à-dire à la police, soit aux hôpitaux », a déclaré Buzbee, dont son cabinet travaille activement à collecter les enregistrements des signalements faits aux autorités.

Buzbee a également précisé que son entreprise ne intenterait pas de recours collectif, mais que chaque cas serait plutôt déposé individuellement dans différents États. Combs, a-t-il déclaré, ne sera dans certains cas pas le seul accusé cité dans les poursuites civiles, car Buzbee affirme que d’autres personnes et entités peuvent également être nommées sur la base des réclamations et des preuves qu’elles ont recueillies.

Depuis novembre dernier, Combs a fait l’objet de 12 poursuites civiles, dont 11 l’accusent directement d’agression sexuelle. Combs a nié bon nombre des allégations portées contre lui et a réglé une réclamation, mais n’a pas encore répondu à toutes les poursuites en cours.

Il est actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, où il attend son procès pour trois accusations criminelles de trafic sexuel et de racket après avoir été inculpé par un grand jury. Les avocats de Combs font appel de sa détention et demandent sa libération en attendant son procès.

Une source a précédemment déclaré à CNN que la majorité des accusateurs qui ont intenté des poursuites civiles avaient rencontré des enquêteurs fédéraux au cours de leur enquête qui a duré des mois. En mars, les résidences de Combs à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnées par le Department of Homeland Security Investigations.

Après l’arrestation de Combs, les autorités ont déclaré que l’enquête restait active et en cours.