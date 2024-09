Sean « Diddy » Combs plaisante sur l’enfermement des femmes lors des fêtes dans une interview refaite à neuf

Une vidéo de Sean « Diddy » Combs plaisantant sur le fait qu’il faut des serrures sur les portes des fêtes pour empêcher les femmes d’y entrer a refait surface suite à son arrestation pour racket et trafic sexuel.

Conan O’Brien a demandé au rappeur devenu magnat lors d’une interview en 2002 pour expliquer les ingrédients d’une « fête de folie ».

« Des femmes, de belles femmes, bien sûr », a déclaré Combs à l’animateur du talk-show. « De beaux hommes pour les dames, bien sûr. »

Lorsque O’Brien a suggéré de ne pas inviter d’autres hommes à la fête, Combs a répondu : « Il y a assez de femmes pour tout le monde. Vous devez aussi donner aux femmes ce dont elles ont besoin. Vous devez prendre soin de vos femmes. Vous ne pouvez pas forcer la situation. »

Combs, 54 ans, a ajouté qu’il fallait des « alcools » et de l’eau parce que « beaucoup de femmes boivent de l’eau lors des fêtes, donc si vous n’avez pas ce dont elles ont besoin, elles vont partir. Il faut les garder là, il faut des serrures sur les portes. »

Il a ajouté : « C’est un peu pervers. »

Combs a également demandé à O’Brien de chauffer davantage la pièce et de garder la climatisation éteinte pour que les gens soient « à l’aise et détendus ».

L’interview effrayante a refait surface après l’arrestation de Combs lundi pour complot de racket, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et transport pour se livrer à la prostitution.

Les procureurs ont affirmé dans l’acte d’accusation que le rappeur « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies, « créant une entreprise criminelle dont les membres et associés se livraient au trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice ».

Combs, qui risque au moins 15 ans de prison, a plaidé non coupable des accusations portées contre lui devant un tribunal fédéral du Lower Manhattan mardi.

Un juge a ordonné que le fondateur de Bad Boy Records soit détenu sans caution en attendant son procès, et sa demande a été rejetée lorsque son avocat a tenté de faire appel de la décision mercredi.

« M. Combs est un combattant… il n’a pas peur des accusations », a déclaré l’avocat Marc Agnifilo à propos de son client. « Il attendait ce jour avec impatience, il attendait avec impatience de laver son nom. Il n’a pas fait ces choses. C’était une relation de 10 ans. Il n’y a eu aucune coercition, il n’y a pas eu de crime. »

Le rappeur « I’ll Be Missing You » serait sous surveillance pour risque de suicide alors qu’il reste derrière les barreaux.

Des sources ont déclaré à People jeudi que la décision avait été prise à titre « préventif, car Combs est en état de choc et son état mental n’est pas clair ».

TMZ a rapporté vendredi que Combs souhaitait « désespérément » parler à ses sept enfants et que ses proches « s’appuyaient les uns sur les autres pour se soutenir » et « se tournaient vers Dieu pour obtenir des conseils et de la force ».