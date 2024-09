Sean « Diddy » Combs placé sous surveillance anti-suicide au Metropolitan Detention Center de Brooklyn à New York

Sean « Diddy » Combs a été placé sous surveillance anti-suicide à l’intérieur de la prison de Brooklyn où il attend son procès pour ses crimes sexuels présumés, car l’état mental de l’homme de 54 ans n’est pas clair, selon un rapport.

Le rappeur a été ajouté à la liste de surveillance à titre de « mesure préventive » quelques jours après son arrestation pour trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution, selon des sources. a déclaré à People.

Les autorités ont estimé que l’homme de 54 ans était sous le choc et que son état mental n’était pas clair, a rapporté le média.

Les détenus sont placés sous surveillance anti-suicide dans le cadre de « précautions de surveillance prises pour les détenus suicidaires qui nécessitent une observation fréquente », selon l’Institut national correctionnel du ministère américain de la Justice.

On ne sait pas combien de temps Combs a été ou restera sous surveillance anti-suicide, ni s’il est suicidaire.

La nouvelle de l’état mental de Combs survient quelques jours après que des agents fédéraux l’ont arrêté au Park Hyatt New York lundi soir.

Combs est détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn après s’être vu refuser une libération sous caution et une détention à domicile par le juge fédéral de Manhattan, Robyn Tarnofsky.

Cette prison tristement célèbre est depuis longtemps en proie à des histoires de conditions de détention « barbares » et « répréhensibles » pour les détenus, parmi lesquelles les agresseurs sexuels R. Kelly et Ghislaine Maxwell.

L’établissement, qui accueille des détenus en attente de jugement ainsi que des personnes purgeant de courtes peines fédérales, accueille actuellement environ 1 700 détenus. Sa capacité d’accueil serait de près de 3 000 personnes.

Les avocats de Combs ont fait valoir que les conditions de vie au sein du MDC ne sont pas celles du magnat du rap.

« Juste au début de cet été, un détenu a été assassiné », ont-ils écrit. selon le Daily Beast. « Au moins quatre détenus s’y sont suicidés au cours des trois dernières années. »

La superstar du hip-hop a été détenue sans caution mardi après avoir plaidé non coupable des trois chefs d’accusation.

Combs est accusé d’avoir forcé des femmes à participer à des séances de sexe « Freak Off » avec des prostitués masculins, souvent enregistrées pendant que le producteur de musique se masturbait, selon l’acte d’accusation à effet de bombe.

« Les Freak Offs étaient des performances sexuelles élaborées et produites que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et souvent enregistrait électroniquement », allèguent les documents judiciaires.

Combs aurait attiré les femmes dans son orbite – souvent sous le prétexte d’une relation amoureuse – avant de distribuer de la drogue pour « garder les victimes obéissantes et complaisantes », selon l’acte d’accusation.

Les Freak Offs « réguliers » pouvaient durer plusieurs jours et Combs et les victimes recevaient souvent des liquides intraveineux après coup « pour récupérer de l’effort physique et de la consommation de drogue », allèguent les fédéraux.

Au moins quatre détenus sont morts par suicide dans le centre de détention au cours des trois dernières années. AP

Ses employés auraient contribué à faciliter les « Freak Offs » en organisant les voyages, en réservant les chambres d’hôtel où ils auraient lieu et en approvisionnant les chambres en fournitures, notamment en médicaments, en huile pour bébé, en lubrifiants et en linge supplémentaire.

Pendant la Lors des raids effectués en mars aux domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles, les agents fédéraux ont découvert 1 000 bouteilles de lubrifiant et trois AR-15.