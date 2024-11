Sean Diddy Combs perd une étape importante de sa carrière en raison de problèmes juridiques

Diddy contraint de restituer ses réalisations professionnelles au milieu d’un scandale en cours

Sean Diddy Combs a beaucoup perdu sa réputation depuis son arrestation en septembre.

Le magnat de la musique en disgrâce, qui attend son procès au centre de détention de New York pour abus sexuels, trafic et racket, a dû rendre un témoignage honorifique d’appréciation pour sa carrière musicale.

Après le La nuit dernière Après l’arrestation du rappeur, il aurait été invité à restituer la clé à New York et Miami a maintenant publié une commande à cet effet.

Le rappeur accusé a reçu la clé de cérémonie en 2015 pour honorer ses contributions à l’industrie musicale et son rôle dans l’organisation de la Revolt Music Conference à Miami Beach, en Floride.

Cependant, selon un récent rapport de TMZle fondateur de Bad Boy Records a perdu cet honneur après sa disgrâce à la lumière de récents procès.

Le maire de Miami Beach, Steven Meiner, et la commission municipale ont voté à l’unanimité sur la décision lors d’une audience en personne mercredi.

Cela survient après que la ville de Miami a officiellement annulé la journée du 13 octobre, célébrée comme la Journée Sean Diddy Combs, après que la vidéo de Cassie Ventura soit devenue virale sur Internet.

Ventura, 38 ans, est l’ex-petite amie du Tu me manques rappeur et a rompu son silence sur la relation abusive l’année dernière. Elle a partagé une séquence vidéo où l’on pouvait voir Diddy l’agresser.

Suite à la diffusion de cette vidéo dans laquelle on pouvait voir Diddy donner des coups de pied au chanteur dans un couloir d’hôtel, le rappeur a été arrêté le mois dernier à New York puis inculpé de trafic sexuel et de complot de racket.

Cependant, les poursuites judiciaires continuent de s’accumuler à mesure que les gens continuent de raconter leurs histoires.