Sean « Diddy » Combs perd un jugement par défaut de 100 millions de dollars suite à des allégations d’agression sexuelle | Sean « Diddy » Combs

Un homme qui a accusé Sean « Diddy » Combs de l’avoir agressé sexuellement a remporté un jugement de 100 millions de dollars après que le rappeur, producteur de musique et homme d’affaires n’a pas contesté les allégations devant un tribunal civil du Michigan.

Derrick Lee Cardello-Smith, 51 ans, a obtenu un jugement remarquablement élevé après avoir déposé une plainte décrivant comment il a rencontré Combs alors qu’il travaillait dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie près de Détroit.

Selon le Horaires du métro de DétroitCardello-Smith a affirmé avoir été à la fois drogué et agressé sexuellement par Combs lors d’une fête à Détroit en 1997, une seule plainte parmi d’autres allégations d’abus sexuels et d’autres fautes commises par le triple lauréat du Grammy, autrefois également connu sous le nom de P Diddy, Puff Daddy et Love.

Cardello-Smith, qui est incarcéré, a finalement intenté une action en justice pour l’agression présumée et a fourni des informations montrant le nom de Combs dans un registre de visites de prison. audience préliminaire du 7 août Lors d’une audience virtuelle, Cardello-Smith a témoigné que Combs lui avait offert 2,3 millions de dollars pour abandonner son procès, ce qui permettrait au magnat de la musique de conclure une vente immobilière.

Le plaignant a témoigné que Combs, 54 ans, lui avait dit qu’il ne reconnaîtrait pas les revendications de Cardello-Smith devant le tribunal, en disant : « Vous savez comment nous nous en sortons. » Cardello-Smith a déclaré qu’il avait dit à Combs : « Eh bien, je ne suis pas d’accord avec la façon dont vous vous en sortez », et a rejeté l’offre de règlement.

La juge du tribunal de circuit du comté de Lenawee, Anna Marie Anzalone, a ensuite émis une ordonnance interdisant à Combs de vendre des actifs qui pourraient l’aider à couvrir les dommages éventuellement accordés à Cardello-Smith. Puis, lorsque Combs ne s’est pas présenté à une audience virtuelle dans le cadre du procès de Cardello-Smith lundi, Anzalone a accordé au plaignant un jugement par défaut de 100 millions de dollars, comme l’a rapporté le Metro Times.

Les plaignants reçoivent des jugements par défaut en leur faveur lorsque les défendeurs ne prennent pas de mesures en réponse aux affaires portées contre eux.

Les documents judiciaires montrent que Cardello-Smith est incarcéré à la prison d’Earnest C Brooks après avoir été condamné à plusieurs reprises pour inconduite sexuelle criminelle. Le Metro Times a rapporté qu’il avait appris le droit pénal et civil tout en développant « une longue histoire de contestation du système judiciaire » par le biais de poursuites judiciaires.

Combs n’est pas le seul accusé de premier plan cité dans l’un de ces procès. L’archidiocèse catholique romain de Détroit est également visé par un procès alléguant que deux des prêtres de l’organisation ainsi qu’un de ses employés laïcs abusé sexuellement Cardello-Smith entre 1979 – alors qu’il avait environ sept ans – et 1993.

On ne sait pas immédiatement avec quelle facilité Cardello-Smith pourrait obtenir gain de cause contre Combs.

Combs a fait face à plusieurs autres poursuites judiciaires l’accusant de viols, d’agressions sexuelles, d’autres cas de violence physique et de distribution de « revenge porn ». Il a d’abord nié toutes les allégations et s’est engagé à « se battre » pour laver son nom.

Cependant, en mai, CNN En 2016, il a obtenu et publié une vidéo de la caméra de sécurité de l’hôtel le montrant en train de frapper la chanteuse Cassie Ventura, sa petite amie de l’époque. Ventura avait poursuivi Combs en dommages et intérêts plusieurs mois plus tôt, l’accusant de viol et de violences physiques graves au cours d’une relation qui avait alors pris fin. Combs a payé une somme non divulguée pour régler les réclamations de Ventura à l’amiable dans la journée suivant le dépôt de la plainte.

La vidéo diffusée en mai contredisait clairement les dénégations de Combs. Et deux jours après sa publication, Combs a publié une vidéo d’excuses.

Entre-temps, en mars, les autorités fédérales chargées d’enquêter sur le trafic sexuel ont perquisitionné les propriétés de Combs à Los Angeles et à Miami. Ces enquêteurs n’ont inculpé Combs d’aucun crime, bien que plusieurs médias aient rapporté lundi qu’il avait mis en vente la maison de Los Angeles perquisitionnée au prix demandé de 61,5 millions de dollars.