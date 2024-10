Sean « Diddy » Combs a perdu une tentative visant à empêcher les responsables gouvernementaux de divulguer des informations aux médias alors qu’il reste derrière les barreaux pour trafic sexuel et racket.

Vendredi, le juge new-yorkais Arun Subramanian a rejeté une demande d’ordonnance de silence déposée par l’équipe juridique du rappeur en disgrâce, selon des documents judiciaires obtenus par Page Six.

Subramanian a insisté sur le fait que les agents fédéraux, les enquêteurs et l’équipe de Combs doivent respecter les lois leur interdisant de divulguer les procédures du grand jury qui pourraient interférer avec un procès équitable.

Sean « Diddy » Combs, vu ici en 2018, a perdu une tentative légale visant à empêcher les agents fédéraux de divulguer des informations à la presse au milieu de ses accusations de trafic sexuel. AFP via Getty Images

Selon des documents obtenus par Page Six, le juge new-yorkais Arun Subramanian a rejeté une demande d’ordonnance de silence déposée par l’équipe juridique du fondateur de Bad Boy Records. Images du GC

« Pour être clair, cette ordonnance n’est pas basée sur une conclusion selon laquelle il y a eu un acte répréhensible jusqu’à présent, car la Cour n’a tiré aucune conclusion à ce stade concernant les allégations du défendeur selon lesquelles des informations liées à l’affaire ont été divulguées », a-t-il écrit. vendredi.

« Le but de cette ordonnance est de contribuer à garantir que rien ne se produise désormais qui puisse nuire à un procès équitable. »

Les représentants de Combs n’étaient pas immédiatement disponibles pour Page Six pour commenter.

Vendredi, Subramanian a plutôt exhorté toutes les parties impliquées dans les affaires de Combs à respecter les lois leur interdisant de divulguer des informations au grand jury. (Vu ici : Combs dans un sketch d’une salle d’audience le 10 octobre.) REUTERS

Plus tôt ce mois-ci, l’équipe du rappeur en disgrâce a déposé une demande d’ordonnance de silence. Willy Sanjuan/Invision/AP

La décision intervient après que les avocats du rappeur « I’ll Be Missing You » ont accusé les autorités fédérales d’avoir divulgué à la presse des images de sécurité le montrant abusant de son ex-petite amie Casandra « Cassie » Ventura.

Des documents obtenus par Page Six ont révélé que l’équipe de Combs avait affirmé plus tôt ce mois-ci que des agents du gouvernement avaient donné la vidéo à CNN en mai dans le but de « blesser mortellement la réputation et la perspective que Sean Combs se défende avec succès contre ces allégations ».

« Plutôt que d’utiliser la bande vidéo comme preuve au procès, aux côtés d’autres preuves qui lui donnent un contexte et

ce qui signifie que les agents l’ont utilisé à mauvais escient de la manière la plus préjudiciable et la plus dommageable possible », lisent les documents.

Ils ont allégué que le gouvernement fédéral avait divulgué un clip de sécurité de 2016 de Combs abusant de son ex Casandra « Cassie » Ventura, vu ici en 2018. Getty Images

Son équipe a affirmé que des agents avaient remis la vidéo à CNN pour « blesser mortellement la réputation et la possibilité que Sean Combs se défende avec succès contre ces allégations ». Getty Images pour BET

La vidéo horrible montrait le fondateur de Bad Boy Records donnant des coups de pied, tirant et traînant Ventura, avec qui il était sorti de temps en temps de 2007 à 2018, à l’hôtel InterContinental de Century City, en Californie, en 2016.

Le gouvernement fédéral a cependant nié avoir divulgué la vidéo, déclarant au juge dans une lettre : « Le gouvernement n’était pas en possession de la vidéo avant sa publication par CNN.

« Il n’y a donc aucune base factuelle tangible pour l’affirmation de l’accusé selon laquelle le gouvernement a divulgué la vidéo à CNN, et encore moins qu’elle a été divulguée ‘en violation du secret du grand jury' », poursuit la lettre.

La vidéo n’était pas liée à l’arrestation de Combs le mois dernier. Getty Images

Ce père de sept enfants attend actuellement son procès pour racket, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution. FilImage

Combs s’est précédemment excusé sur les réseaux sociaux pour la vidéo dérangeante, qui n’a aucun rapport avec ses accusations actuelles, qualifiant son comportement de « foutu ».

Le crooner de « Last Night » a été arrêté le 16 septembre et inculpé de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Il attend actuellement son procès dans un centre de détention de Brooklyn, New York.