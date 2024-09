Sean (Diddy) Combs perd son appel en vue d’une libération sous caution dans une affaire de trafic sexuel et de racket

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails sur la violence conjugale.

Un deuxième juge a refusé mercredi d’accorder une libération sous caution à Sean (Diddy) Combs, affirmant que le gouvernement avait prouvé « par des preuves claires et convaincantes » qu’aucun montant de caution ne pouvait garantir que le magnat du hip-hop ne falsifierait pas les témoins.

Le juge de district américain Andrew L. Carter a rendu sa décision après que les procureurs et les avocats de la défense ont présenté des arguments vigoureux pour et contre une caution de 50 millions de dollars américains qui permettrait à Combs d’être libéré et placé en détention à domicile avec surveillance GPS et restrictions strictes sur les personnes pouvant lui rendre visite.

Combs, 54 ans, a plaidé non coupable mardi après avoir été accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculins à se livrer à des performances sexuelles élaborées et sous l’effet de drogues, surnommées « freak offs » (des spectacles sexuels freak offs) que Combs organisait, auquel il participait et qu’il enregistrait souvent. Ces événements duraient parfois plusieurs jours, selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation l’accuse d’avoir contraint et abusé de femmes pendant des années, avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés, tout en ayant recours au chantage et à des actes de violence, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques, pour empêcher les victimes de s’exprimer.

Combs est en détention fédérale depuis son arrestation lundi soir dans un hôtel de Manhattan.

REGARDER | SEan (Diddy) Combs s’est vu refuser la libération sous caution et plaide non coupable des accusations : Sean (Diddy) Combs se voit refuser la libération sous caution après de multiples accusations Avertissement : la vidéo contient des détails choquants | Un juge de New York a refusé la libération sous caution de Sean (Diddy) Combs après que le magnat de la musique a plaidé non coupable de plusieurs accusations fédérales, notamment de trafic sexuel. Un acte d’accusation non scellé affirme qu’il a abusé, menacé et contraint des femmes pendant des décennies, ce qui soulève des questions sur les raisons pour lesquelles l’affaire n’est portée devant les tribunaux que maintenant.

Combs a des antécédents d’abus présumés, selon le procureur

La procureure Emily Johnson a plaidé pour le maintien en détention de Combs auprès du juge de district Andrew L. Carter, affirmant que le rappeur autrefois célèbre avait pour habitude d’intimider ses accusatrices et les témoins de ses abus présumés. Elle a cité des SMS de femmes qui affirmaient que Combs les avait forcées à entrer dans les freak offs et les avait ensuite menacées de divulguer des vidéos d’elles en train de se livrer à des actes sexuels.

Johnson a déclaré que l’équipe de défense de Combs « minimisait et sous-estimait horriblement » sa propension à la violence, contestant la description par son avocat d’une agression survenue en 2016 dans un hôtel de Los Angeles comme une querelle d’amoureux. Une vidéo de sécurité de l’événement a montré Combs frappant sa petite amie de l’époque, la chanteuse de R&B Cassie, dans le couloir d’un hôtel.

Johnson a profité d’un message texte d’une femme qui affirmait que Combs l’avait traînée par les cheveux dans un couloir. Selon Johnson, la femme aurait dit au rappeur : « Je ne suis pas une poupée de chiffon, je suis l’enfant de quelqu’un. »

Combs représente un « danger pour la communauté et représente un risque sérieux pour l’intégrité » de son dossier, a soutenu Johnson.

La magistrate fédérale Robyn F. Tarnofsky avait initialement estimé que Combs était trop dangereux pour être libéré. ​​Mais l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a adressé mercredi une lettre à Carter demandant à nouveau une libération sous caution dans des conditions qui lui permettraient de quitter le Metropolitan Detention Center, le centre de détention du front de mer de Brooklyn où il a été emmené après sa mise en examen.

Les avocats et certains juges se plaignent à plusieurs reprises que la prison, qui compte environ 1 200 détenus, est surpeuplée, violente et négligée.

Combs s’est vu proposer de payer des millions de dollars en caution pour sa détention à domicile

La maison de Combs en Floride se trouve sur Star Island, une petite île artificielle dans la baie de Biscayne, accessible uniquement par une chaussée ou un bateau. C’est l’un des endroits les plus chers où vivre aux États-Unis.

La demande de Combs fait écho à celle d’une longue lignée de riches accusés qui ont proposé de payer des cautions de plusieurs millions de dollars en échange d’une détention à domicile dans un environnement luxueux.

S’il est libéré sous caution, Combs devra rester dans cette maison en attendant son procès, ont déclaré ses avocats. Les visites seront limitées à la famille, aux gardiens de la propriété et aux amis qui ne sont pas considérés comme des complices.

REGARDER | Combs admet avoir battu son ex-petite amie : Sean (Diddy) Combs admet avoir battu son ex-petite amie Cassie et publie une vidéo d’excuses « J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant », a déclaré Sean (Diddy) Combs dans une déclaration vidéo publiée dimanche sur Instagram et Facebook à propos d’une vidéo de sécurité de 2016 qui le montrait en train de frapper et de donner des coups de pied à Cassie, une chanteuse de R&B qui était sa protégée et sa petite amie de longue date à l’époque.

« Je suis confiant. Nous allons faire sortir M. Combs de prison », a déclaré Agnifilo à son arrivée au tribunal mercredi. Il a ajouté que Combs « se porte très bien, il est concentré et prêt pour son audience ».

De nombreuses accusations contenues dans l’acte d’accusation correspondent à des allégations contenues dans une plainte déposée en novembre par Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura. Le procès a été réglé le lendemain, mais ses allégations ont suivi Combs depuis.

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne le fassent publiquement, comme l’a fait Ventura.

Sans nommer Ventura mais en faisant clairement référence à elle, Agnifilo a soutenu lors de la mise en accusation de mardi que toute l’affaire criminelle était le résultat d’une relation de longue date, troublée mais consensuelle, qui a échoué en raison d’une infidélité. Les « Freak Offs », a-t-il soutenu, étaient une extension de cette relation, et non une coercition.

Les procureurs ont décrit l’affaire comme étant plus vaste. Ils ont déclaré avoir interrogé plus de 50 victimes et témoins.

Un agent des forces de l’ordre transporte un sac de preuves jusqu’à une camionnette tandis que des agents fédéraux se tiennent à l’entrée d’une propriété appartenant au rappeur Sean (Diddy) Combs le 25 mars sur Star Island à Miami Beach, en Floride. (Rebecca Blackwell/Associated Press)

Des stupéfiants, des vidéos et des armes à feu saisis lors des raids de mars

Comme de nombreuses figures vieillissantes du hip-hop, Combs, le fondateur de Bad Boy Records, s’était forgé une image publique plus douce.

Père de sept enfants, il était un homme d’affaires international respecté, dont la « White Party » annuelle dans les Hamptons était autrefois une invitation incontournable pour l’élite du jet-set.

Mais les procureurs ont affirmé que Combs avait utilisé les mêmes entreprises, les mêmes personnes et les mêmes méthodes que celles avec lesquelles il avait bâti son entreprise et son pouvoir culturel pour faciliter ses crimes. Ils ont dit qu’ils le prouveraient avec des relevés financiers et de voyage, des communications électroniques et des vidéos des voyous.

En mars, les autorités ont perquisitionné les domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami, saisissant des stupéfiants, des vidéos et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, selon les procureurs. Ils ont également saisi des armes à feu et des munitions, dont trois AR-15 dont les numéros de série avaient été falsifiés.

Une condamnation pour chacun des chefs d’accusation entraînerait une peine obligatoire de 15 ans de prison, avec possibilité d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.