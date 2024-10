Sean ‘Diddy’ Combs : Nouveaux procès pour agression sexuelle de 6 personnes

VILLE DE NEW YORK –

Sean « Diddy » Combs a été frappé lundi par une nouvelle vague de poursuites l’accusant de violer des femmes, d’agresser sexuellement des hommes et d’agresser un garçon de 16 ans. C’est la première fois qu’il est poursuivi en justice par une personne alléguant avoir été maltraitée alors qu’elle était mineure.

Au moins six poursuites ont été intentées contre Combs devant un tribunal fédéral de Manhattan, s’ajoutant à une liste croissante de poursuites judiciaires contre le magnat du hip-hop inculpé, qu’il a toutes niées. Les poursuites ont été déposées de manière anonyme pour protéger l’identité des accusateurs, deux par des femmes identifiées comme Jane Does et quatre par des hommes identifiés comme John Does.

Certains des Does, faisant écho à d’autres qui ont accusé Combs ces derniers mois, affirment qu’il a utilisé sa renommée et la promesse d’une célébrité potentielle pour inciter ses victimes à des fêtes somptueuses ou à des lieux de rencontre alimentés par la drogue où il les a ensuite agressées. Certains affirment qu’il les a battus ou drogués. D’autres disent qu’il a menacé de les tuer s’ils ne faisaient pas ce qu’il voulait ou s’ils dénonçaient lui.

Les poursuites décrivent des agressions présumées remontant au milieu des années 1990, notamment lors de soirées blanches réunissant des célébrités de Combs dans les Hamptons de Long Island, lors d’une fête à Brooklyn célébrant Biggie Smalls, alors collaborateur de Combs, et même dans la réserve du grand magasin phare de Macy’s. au centre de Manhattan.

Les plaignants dans les procès de lundi font partie de ce que leurs avocats disent être un groupe de plus de 100 accusateurs qui sont en train d’intenter une action en justice contre Combs à la suite de son arrestation fédérale pour trafic sexuel le 16 septembre. L’avocat des plaignants, Tony Buzbee, a annoncé le litige prévu lors d’une conférence de presse le 1er octobre et a publié un numéro 1-800 que les accusateurs peuvent appeler.

Dans un communiqué, les avocats de Combs ont qualifié ces tactiques de « tentatives claires pour obtenir de la publicité » et ont déclaré que le rappeur et son équipe juridique « avaient pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire. la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, adulte ou mineur, homme ou femme.

Combs, 54 ans, a plaidé non coupable dans son affaire pénale, qui implique des allégations selon lesquelles il aurait contraint et maltraité des femmes pendant des années avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés tout en réduisant les victimes au silence par le chantage et la violence, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques.

Rejeté à deux reprises sous caution, le fondateur de Bad Boy Records reste incarcéré dans une prison fédérale de Brooklyn en attendant son procès en mai. Deux juges ont conclu que Combs constituerait un danger pour la communauté s’il était libéré. Vendredi, un juge de la cour d’appel a refusé la libération immédiate de Combs tandis qu’un panel de trois juges de la deuxième cour d’appel des États-Unis évalue sa demande de libération sous caution.

Avant la série de procès de lundi, tous les accusateurs poursuivant Combs étaient des adultes au moment des abus présumés, bien qu’un producteur de disques de Chicago ait affirmé dans un procès en février qu’il avait des « preuves irréfutables » de Combs abusant sexuellement de mineurs.

Dans un procès lundi, John Doe a allégué que Combs lui avait caressé les parties génitales alors qu’il avait 16 ans lors d’une de ses soirées blanches en 1998. L’homme, qui vit maintenant en Caroline du Nord, allègue que Combs lui a dit qu’il avait « l’apparence » de une star, puis a brusquement ordonné à l’adolescent de l’époque de baisser son pantalon.

Selon le procès de l’homme, Combs lui a expliqué que c’était un rite de passage pour devenir une star de la musique, lui demandant à un moment donné : « Tu ne veux pas te lancer dans le business ? L’homme a déclaré qu’il avait obéi par peur, par anxiété et par un déséquilibre de pouvoir qu’il ressentait avec Combs, réalisant seulement plus tard que ce qu’il disait être une agression sexuelle.

D’autres poursuites déposées lundi devant le tribunal de district américain de Manhattan incluent des allégations de viol, de relations sexuelles orales forcées et de drogue pour neutraliser les victimes.

L’une des Jane Does allègue que Combs l’a violée dans une chambre d’hôtel verrouillée en 2004 après l’avoir invitée, elle et un ami, à une fête, leur avoir donné à boire et leur avoir dit de sniffer de la cocaïne. La femme, alors étudiante en première année d’université, allègue que Combs a également forcé son amie à lui faire une fellation et a menacé leur vie s’ils ne s’y conformaient pas.

Une autre Jane Doe a affirmé que Combs l’avait violemment attaquée et violée dans une salle de bain en 1995 lors d’une fête à Brooklyn pour le clip de Smalls, « One More Chance ». Smalls, également connu sous le nom de Notorious BIG, a été tué deux ans plus tard dans une fusillade en voiture à Los Angeles.

Selon la femme, Combs l’a amenée dans la salle de bain pour parler en privé et a commencé à l’embrasser de manière inattendue. Lorsqu’elle a essayé de s’éloigner, affirme-t-elle, il lui a cogné la tête contre le mur, la faisant tomber au sol. Elle a dit qu’elle avait tenté de s’échapper, mais Combs l’avait encore frappée et violée.

Par la suite, selon la femme, Combs a nonchalamment ajusté ses vêtements et lui a dit : « Tu ferais mieux de n’en parler à personne, sinon tu disparaîtras. »

Les autres poursuites contre John Doe allèguent : Combs a agressé sexuellement un agent de sécurité lors d’une fête blanche en 2006 après lui avoir donné une boisson droguée ; forcé un homme travaillant pour une marque de mode rivale à lui faire une fellation dans l’entrepôt de Macy’s en 2008 ; et agressé sexuellement un homme lors d’une fête en octobre 2021.

Ce dernier homme, qui soupçonne qu’une boisson droguée l’a empêché de riposter, se souvient que plusieurs hommes l’ont agressé et se souvient distinctement avoir vu Combs au-dessus de lui, nu, à un moment donné au cours de l’agression, selon son procès.



Les journalistes d’Associated Press Andrew Dalton et Jonathan Landrum Jr. à Los Angeles ont contribué à ce rapport.