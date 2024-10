Sean « Diddy » Combs nommé dans au moins 6 nouveaux procès ; d’autres célébrités seraient impliquées

CNN

—



Six nouvelles poursuites civiles ont été déposées contre Sean « Diddy » Combs, dont une d’un accusateur qui affirme qu’ils étaient mineurs au moment où ils auraient été drogués et agressés par le producteur de musique.

Pour la première fois dans le procès croissant contre Combs, d’autres célébrités sont citées et accusées d’avoir participé à une agression présumée dans une plainte, bien qu’elles ne soient pas identifiées par leur nom.

Trois plaignants sont des femmes et trois sont des hommes, présentés comme Jane Doe ou John Doe. Tous sauf un affirment avoir été drogués par Combs.

Dans un procès intenté par une certaine Jane Doe, elle déclare qu’elle avait 13 ans en 2000, lorsqu’elle a été invitée par un chauffeur de limousine à assister à une afterparty des MTV Video Music Awards organisée par Combs à New York. Après avoir consommé une boisson, la plainte de Doe indique qu’elle se sentait somnolente et qu’elle cherchait un endroit pour s’allonger. Combs, rejoint par une célébrité masculine anonyme et une célébrité féminine anonyme, est entré dans la chambre où elle se reposait.

Les poursuites, dont cinq ont été déposées devant un tribunal fédéral de New York et une devant la Cour supérieure de New York dimanche, comprennent des allégations de viol, d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel, de coups et blessures ou de faux emprisonnement par Combs entre 2000 et 2022 à New York. Los Angeles ou Las Vegas. Tous les incidents allégués se sont produits lors de fêtes qui auraient été organisées par Combs.

« Vous êtes prêt à faire la fête ! » Combs l’a dit à Doe, selon sa plainte.

La célébrité masculine anonyme a procédé au viol de Doe, selon son procès, tandis que Combs et la célébrité féminine anonyme regardaient. Combs a ensuite violé Doe sous le regard des deux autres célébrités, selon son procès.

Les dernières poursuites rejoignent six autres contre Combs déposées la semaine dernière par l’avocat Tony Buzbee, basé à Houston, et le co-avocat Andrew Van Arsdale, qui avaient précédemment déclaré qu’ils représentaient au moins 120 victimes présumées de Combs, y compris des mineurs.

Lorsqu’ils ont été contactés pour commenter les derniers documents déposés, les représentants de Combs ont renvoyé CNN à une déclaration précédente de ses avocats dans laquelle ils niaient les allégations contenues dans six autres poursuites intentées par le cabinet de Buzbee la semaine dernière.

« M. Combs et son équipe juridique ont pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire », ont déclaré les avocats de Combs dans le communiqué. « Devant le tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit – adulte ou mineur, homme ou femme. »

Les procureurs fédéraux ont accusé Combs d’avoir orchestré une « entreprise criminelle » à travers son empire commercial qui se livrait au trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements et à des décennies de violences physiques contre les femmes, entre autres allégations. Il a plaidé non coupable des accusations fédérales de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Combs est détenu à New York en attendant son procès, qui devrait débuter en mai.

Au cours du week-end, ses avocats ont demandé au juge chargé de son affaire fédérale de rendre une ordonnance interdisant aux témoins potentiels et à leurs avocats de parler des allégations portées contre Combs.

« Cette Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en rendant une ordonnance exigeant que tous les témoins potentiels et leurs avocats s’abstiennent de faire des déclarations extrajudiciaires susceptibles d’interférer avec le procès de M. Combs ou de nuire d’une autre manière à la bonne administration de la justice », ont écrit les avocats de Combs. au juge.

Depuis novembre 2023, au moins 25 poursuites civiles ont été déposées contre Combs pour des allégations d’agression sexuelle ou d’inconduite. Le procès initial, intenté par son ancienne petite amie Cassie Ventura, a été réglé le lendemain. Les autres dossiers restent actifs.

Combs a nié les allégations.

Les procureurs ont déclaré que leur enquête criminelle était en cours et que des accusations ou des accusés supplémentaires pourraient être ajoutés dans un éventuel acte d’accusation de remplacement.

Kara Scannell de CNN a contribué à ce reportage.