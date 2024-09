Sean « Diddy » Combs : les autorités fédérales partagent des informations sur les « freak offs », les AR-15 et l’huile pour bébé – National

NOTE: L’article suivant contient des éléments dérangeants. Veuillez lire ce qui suit à votre propre discrétion.

Le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs a été arrêté lundi soir et inculpé de trafic sexuel et de racket au niveau fédéral, qui l’accusent d’avoir frappé et abusé de femmes pendant plus d’une décennie et d’avoir présidé un empire de crimes sexuels.

Dans un acte d’accusation fédéral rendu public mardi, Combs a été accusé de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution. Les accusations sont liées à ce que l’on appelle des « freak offs », des actes sexuels forcés que Combs aurait orchestrés et enregistrés.

Debout pour parler, après avoir écouté les allégations tout en montrant peu de réaction, les mains non menottées croisées sur ses genoux, Combs a plaidé non coupable.

Détaillant des allégations remontant à 2009, l’acte d’accusation l’accuse d’avoir abusé, menacé et contraint des femmes pendant des années « pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite ».

Le procureur américain Damian Williams, dont le bureau porte l’affaire, a parlé des allégations contre Combs lors d’une conférence de presse mardi matin, mentionnant les « monstres » au moins cinq fois en moins de 20 minutes.





0:26

Sean « Diddy » Combs arrêté après avoir été inculpé par un grand jury



« Combs aurait planifié et contrôlé les performances sexuelles, qu’il appelait des « freak offs » et il les enregistrait souvent électroniquement », a déclaré Williams aux journalistes, affirmant que les procureurs fédéraux avaient affirmé avoir saisi plus de 1 000 bouteilles de lubrifiant personnel et d’huile pour bébé dans la propriété de Combs et que celles-ci avaient été utilisées dans les actes sexuels.

« Les « freak offs » duraient parfois plusieurs jours, impliquaient plusieurs travailleuses du sexe et impliquaient souvent une variété de stupéfiants tels que la kétamine, l’ecstasy et le GHB, que Combs distribuait aux victimes pour les maintenir obéissantes et conformes », a expliqué Williams.

Combs est également accusé d’avoir frappé, donné des coups de pied et jeté des objets sur ses victimes, provoquant des blessures qui mettaient souvent des semaines à cicatriser. Il aurait également étranglé ses victimes, les aurait traînées par les cheveux et aurait jeté des gens à terre.

Marc Agnifilo, avocat de Sean « Diddy » Combs, au centre, s’adresse aux membres des médias à son arrivée au tribunal de New York, aux États-Unis, le mardi 17 septembre 2024.

Yuki Iwamura/Bloomberg via Getty Images



Debout devant un panneau d’affichage, Williams a également partagé des images de certains des objets qui, selon les autorités, ont été récupérés lors des perquisitions, notamment des AR-15 et un chargeur à tambour contenant des dizaines de cartouches.

Williams a déclaré que deux des trois AR-15 avaient été récupérés dans le placard de la chambre de Combs à Miami et avaient été démontés en plusieurs parties. Il a ajouté que les numéros de série des armes avaient été obscurcis.

« Pour mener à bien cette conduite, Sean Combs a dirigé et participé à une conspiration de racket qui a utilisé l’empire commercial qu’il contrôlait pour mener des activités criminelles, notamment le trafic sexuel, le travail forcé, l’enlèvement, l’incendie criminel, la corruption et l’obstruction à la justice », a déclaré Williams dans des remarques faisant écho à l’acte d’accusation en trois chefs.

Williams a déclaré que les procureurs plaideraient pour garder Combs derrière les barreaux et a rejeté l’idée que Combs pourrait être en danger pendant son séjour en prison.

Combs a toutefois proposé de verser une caution de 50 millions de dollars pour être libéré de détention et a également proposé de porter un moniteur GPS tout en limitant ses déplacements à New York et à Miami, selon un projet de caution déposé par son équipe de défense.





L’acte d’accusation allègue que Combs conservait parfois, à l’insu de ses victimes, des vidéos de femmes en train de se livrer à des actes sexuels. Combs utilisait ces enregistrements « comme garantie pour garantir l’obéissance et le silence continus des victimes », selon l’acte d’accusation.

Alors que la menace d’accusations criminelles planait, Combs et ses associés ont également fait pression sur les témoins et les victimes pour qu’ils restent silencieux en tentant de les soudoyer et en leur fournissant un faux récit des événements, selon l’acte d’accusation.

Les procureurs ont également déclaré que les employés et associés de Combs avaient été témoins de la violence et des actes dépravés, mais qu’ils travaillaient souvent avec la star du rap pour l’aider à dissimuler ses crimes, notamment en empêchant les victimes de partir ou en traquant celles qui tentaient de fuir.

Ils affirment également que les employés de Combs ont aidé leur patron à organiser ces « frasques » en réservant des chambres d’hôtel, en organisant des voyages et en approvisionnant les chambres en lubrifiants, en linge de maison et en éclairage, en liquides intraveineux et en drogues illicites. Les procureurs ont déclaré que les employés nettoyaient les chambres une fois les actes sexuels, qui pouvaient durer plusieurs jours, terminés.

Christian Combs, fils de Sean Combs, arrive au tribunal de district américain le 17 septembre 2024 à New York. Le magnat de la musique Sean « Diddy » Combs a été arrêté à Manhattan le 16 septembre dans le cadre d’une enquête pour trafic sexuel à la suite d’une inculpation fédérale.

John Lamparski/Getty Images



Lors d’un incident de ce type survenu en 2012, dans un hôtel de Manhattan, Combs a dû payer plus de « 46 000 $ pour couvrir les dommages causés à une chambre penthouse à la suite d’une bagarre », a déclaré l’accusation.

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a évoqué l’inculpation et l’arrestation de son client plus tôt mardi, déclarant aux journalistes que Combs ne plaiderait pas coupable et insistait sur son innocence.

« Il va évidemment se battre avec toute son énergie et toute sa force, et avec la pleine confiance de ses avocats », a déclaré Agnifilo. « Et je m’attends à une longue bataille avec un bon résultat pour M. Combs. »

Au cours de l’année écoulée, Combs a été poursuivi en justice par plusieurs personnes qui affirment qu’il les a soumises à des abus physiques ou sexuels.

— Avec des fichiers de l’Associated Press

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de maltraitance ou impliqué dans une situation de maltraitance, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour obtenir de l’aide. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.