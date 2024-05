Musique





Sean « Diddy » Combs estime que la vidéo de lui battant Cassie, alors petite amie, « ne raconte pas toute l’histoire de ce qui s’est passé », a déclaré un membre de son entourage. raconte au Post.

« Il est furieux. Surtout à propos de la vidéo. Il insiste sur le fait que cela ne raconte pas toute l’histoire de ce qui s’est passé. Non pas qu’il l’excuse, mais il dit que c’est une vidéo sélectionnée », explique la source.

« Sa position est qu’il y avait un objectif dans la diffusion de la vidéo au moment de sa sortie », poursuit la source.

Sean « Diddy » Combs pense que la vidéo de lui battant Cassie, alors petite amie, « ne raconte pas toute l’histoire de ce qui s’est passé », a déclaré un membre de son entourage au Post. Getty Images

« Il insiste sur le fait que cela ne raconte pas toute l’histoire de ce qui s’est passé. Non pas qu’il l’excuse, mais il dit que c’est une vidéo sélectionnée », explique la source. Getty Images

« Mais en fin de compte, il sait que sa grande préoccupation, ce sont les perquisitions chez lui ; la vidéo de Cassie n’est qu’une distraction.

Dans la vidéo troublante diffusée par CNN le 19 mai, le fondateur de Bad Boy Records, 54 ans, a été vu en train d’attaquer Cassie – née Casandra Ventura – en mars 2016.

Dans le clip, Combs a poursuivi le chanteur de « Me & U », 37 ans, dans le couloir de l’hôtel InterContinental de Los Angeles, désormais fermé, tout en portant une serviette autour de la taille.

L’initié a déclaré au Post que le rappeur pensait « qu’il y avait un objectif dans la publication de la vidéo lors de sa sortie ». CNN

Dans la vidéo inquiétante diffusée par CNN le 19 mai, le fondateur de Bad Boy Records a été vu en train d’attaquer Cassie dans un hôtel en mars 2016. CNN

Alors que Cassie tentait de monter dans un ascenseur pour partir, son petit-ami de l’époque l’a attrapée par la nuque et l’a jetée au sol.

Alors que la chanteuse gisait immobile sur le sol, Combs lui a donné des coups de pied et l’a traînée dans le couloir par son sweat-shirt.

Il a également lancé un vase en verre sur Cassie alors qu’elle était coincée dans le couloir.

Dans le clip, Combs a jeté Cassie au sol et lui a donné un coup de pied avant de la traîner par son sweat-shirt. CNN

Après la diffusion de la vidéo, le père de sept enfants a partagé ses remords en ligne. NFL

Après la diffusion de la vidéo, le fondateur de Sean John s’est rendu sur Instagram pour présenter ses excuses pour ses actes.

« Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Je suis dégoûté », a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram publiée dimanche.

Cassie a également parlé de la vidéo déchirante, remerciant tout le monde pour son « amour et son soutien » alors qu’elle continue de guérir.

« Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Je suis dégoûté », a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram publiée dimanche. Diddy/Instagram

Cassie a également parlé de la vidéo déchirante, remerciant tout le monde pour son « amour et son soutien » alors qu’elle continue de guérir. John Parra/WireImage.com

La diffusion de la vidéo est intervenue quelques semaines après que la sécurité intérieure ait perquisitionné les domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami dans le cadre d’une enquête en cours sur le trafic sexuel. Images du GC

« Avec beaucoup de travail acharné, je vais mieux aujourd’hui mais je me remettrai toujours de mon passé », a déclaré la chanteuse, désormais mariée à Alex Fine.

La diffusion de la vidéo est intervenue quelques semaines après que la sécurité intérieure ait perquisitionné les domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami dans le cadre d’une enquête en cours sur le trafic sexuel.

Cassie a intenté une action en justice contre son ex en novembre 2023, l’accusant de viol et d’abus. Bien que Combs ait nié ses allégations, elles ont été réglées le lendemain.

Cassie a intenté une action en justice contre son ex en novembre 2023, l’accusant de viol et d’abus. Bien que Combs ait nié ses allégations, elles ont été réglées le lendemain. AFP via Getty Images

Le rappeur de « I’ll Be Missing You » a depuis fait l’objet de six poursuites supplémentaires l’accusant de diverses inconduites sexuelles et autres activités illégales. AFP via Getty Images

Il a depuis fait l’objet de six autres poursuites judiciaires l’accusant de diverses inconduites sexuelles et d’autres activités illégales.

Plus récemment, ce père de sept enfants a été accusé d’avoir drogué et violé une ancienne étudiante du Fashion Institute of Technology de New York dans les années 90.

Combs a nié plusieurs allégations des poursuites.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la hotline contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1.800.799.SAFE (7233) ou envoyez START au 88788.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}