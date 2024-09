Sean « Diddy » Combs, « inquiet », parle avec ses enfants « choqués » depuis la prison

Les enfants de Sean « Diddy » Combs sont « en état de crise et de choc » après son arrestation

Sean « Diddy » Combs serait inquiet pour ses enfants car il est actuellement en prison après son arrestation.

Diddy a été arrêté le 16 septembre pour de graves accusations, notamment de trafic sexuel et de racket, et a plaidé non coupable.

Il n’a pu avoir qu’une brève conversation téléphonique avec ses sept enfants, selon PERSONNES rapport de magazine.

La source a déclaré au média : « Il est très préoccupé par ses enfants et leur bien-être. Il a trois enfants mineurs, dont deux n’ont plus de parents vivants disponibles pendant son incarcération. Quatre de ses sept enfants n’ont aucun parent disponible pendant son incarcération. »

Une autre source a déclaré que sa famille était « en état de crise et de choc ». Elle a ajouté : « C’est déchirant de voir les enfants dans cet état. C’est leur père. Mais pour eux, ce n’est pas Diddy, c’est papa. Il a toujours été un père aimant et dévoué. »

Lors d’une récente comparution devant le tribunal, le rappeur aurait été vu regardant sa famille et mettant sa main sur son cœur, montrant son amour et son soutien pour eux.

Son avocat s’efforce de laver son nom et insiste sur le fait qu’il est déterminé à lutter contre les accusations.